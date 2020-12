Darauf ist Verlass

UNIKA Kalksandstein – Sicherheitsbausteine

Von den eigenen vier Wänden, egal ob Wohnung oder Haus, erwartet man Schutz und Sicherheit. Zudem ausreichend Raum für die Privatsphäre. Das ist auch bei Verwaltungsgebäuden oder Gewerbeimmobilien nicht anders. Immer geht es um Schutz für die Nutzer und die Nutzung. Deshalb steht für den einen die Wohlfühlatmosphäre, für den anderen die Funktionalität und Zuverlässigkeit im Mittelpunkt. Aber auch Gesundheits- und Klimaschutz sind heute von großer Bedeutung. Bereits bei der Planung und Ausführung wird die Basis für eine nutzungs- und wertbeständige Immobilie gelegt.

Neben der Gestaltung entscheidet vor allem die Materialauswahl über die Langlebigkeit eines Bauwerkes. Massive Wandbaustoffe wie UNIKA Kalksandstein erweisen sich schon seit Jahrzehnten in Sachen Trag- und Widerstandsfähigkeit als besonders zuverlässig. Schließlich vereinen sich eine ganze Reihe von hervorragenden produktspezifischen Eigenschaften im UNIKA Kalksandstein. In Verbindung mit einer hochwirksamen Dämmung sorgt Mauerwerk aus UNIKA Kalksandstein für ein konstant gutes Wohnklima und gleicht Temperaturspitzen im Sommer aus. Dank der hohen Rohdichte gewährleisten Innen- und Außenwände aus Kalksandstein zudem einen sehr guten Schallschutz. Nicht zuletzt bietet Kalksandstein als Alleskönner in Sachen Sicherheit im Rahmen des vorbeugenden baulichen Brandschutzes bestmöglichen Schutz für Leib und Leben. Selbst extreme Hitze ist für den massiven und nichtbrennbaren Baustoff kein Problem.

Immer dann, wenn es um ein Höchstmaß an Sicherheit und dauerhafte Zuverlässigkeit geht, verlassenen sich erfahrene Planer auf UNIKA Kalksandstein. Der druckfeste und maßhaltige Baustoff ermöglicht schlanke und massive Wände, die schnell und wirtschaftlich zu erstellen sind. Dabei erweisen sich die großformatigen UNIKA Planelemente mit werkseitigem Zuschnitt nach Plan besonders effizient und ausführungssicher. Darüber hinaus ist der aus den natürlichen Rohstoffen Sand und Kalk hergestellte UNIKA Kalksandstein überaus umweltfreundlich und frei von gesundheitsbeeinträchtigenden Emissionen. Gleichzeitig bleiben alle für UNIKA Kalksandstein typischen Eigenschaften über die gesamte Nutzungsdauer hinweg erhalten. Gebäude aus UNIKA Kalksandstein sind nicht nur zuverlässig und langlebig, sondern auch besonders wirtschaftlich, wertstabil und nachhaltig umweltfreundlich. Denn im Gegensatz zum Bauen mit Holz zeichnet sich Mauerwerk von UNIKA durch ausschließlich regionale Rohstoffe und Leistungen sowie kürzeste Transportwege aus. Am Ende der Nutzung steht zudem die Möglichkeit des umfänglichen Recyclings ohne die Option der thermischen Verwertung und daraus resultierenden Umweltbelastungen.

UNIKA Kalksandstein wird sowohl in den Wirtschaftsräumen Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Berlin-Brandenburg und Bayern, als auch im gesamten Bundesgebiet angeboten. Zum Lieferprogramm gehören werkseitig vorkonfektionierte Wandbausätze und verschiedene Sonderprodukte. Mit der bundesweiten Verteilung setzt UNIKA auf regionale Nähe, kontinuierliche Kundenbeziehungen und kompetente, individuelle Beratung.

