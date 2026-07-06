DARM-Alarm: Darmtherapeutin Tina Raab gewinnt Preis beim Internationalen Speaker Slam

Beim Internationalen Speaker Slam überzeugte sie mit ihrer Botschaft über die Macht des Bauchgefühls

Die ganzheitliche Darmtherapeutin Tina Raab aus Obernburg am Main wurde am 03.07.2026 beim Internationalen Speaker Slam mit dem Excellence Award ausgezeichnet. Vor rund 150 Zuhörern sprach sie über den direkten Zusammenhang zwischen Darmgesundheit und der Qualität von Lebensentscheidungen und erhielt dafür großen Zuspruch.Der Internationale Speaker Slam ist ein Rednerwettbewerb, bei dem Speaker aus 21 Nationalitäten in nur 240 Sekunden das Publikum und eine Fachjury von ihrem Thema überzeugen müssen. Nach New York, Wien, Frankfurt, Dubai, Hamburg, Stuttgart, Las Vegas, Wiesbaden und München fand der Internationale Speaker Slam nun in Mastershausen statt.Tina Raab trat mit einer ebenso mutigen wie dringlichen Botschaft an: In Deutschland herrscht „DARM Alarm“.In ihrer Rede enttabuisierte sie ein Thema, das viele Menschen betrifft und dennoch oft unterschätzt wird. Sie zeigte auf, wie stark das Darmmikrobiom nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch Emotionen, Intuition und letztlich den gesamten Lebensweg beeinflussen kann.Mit ihrer Fähigkeit, wissenschaftliche Fakten verständlich mit einer ganzheitlichen Betrachtungsweise zu verbinden, erreichte sie Publikum und Jury gleichermaßen. Ihr Vortrag wurde als wachrüttelnd und tief berührend beschrieben. Die Jury würdigte ihren Auftritt als beste Rede des Abends. Ein Jurymitglied kommentierte, das Publikum habe durch Raabs Vortrag eine „noch nie dagewesene Perspektive“ auf die Bedeutung des eigenen Körpers gewonnen.Die zentrale These der Therapeutin lautet: Die Qualität unserer Entscheidungen bestimmt die Qualität unseres Lebens. Und diese Entscheidungen hängen maßgeblich auch mit einem gesunden Bauchgefühl zusammen.Raab appellierte an die Zuhörer, die Signale des Körpers ernster zu nehmen und Darmgesundheit als Fundament für mehr Energie, Klarheit und Lebensqualität zu begreifen.„Das Leben ist zu kurz für ein schlechtes Bauchgefühl“, erklärte Tina Raab nach ihrem Auftritt.Mit der Auszeichnung in Mastershausen erhält ihre Mission, das Wissen über die unterschätzte Rolle des Darms in die breite Öffentlichkeit zu tragen, nun zusätzlichen Rückenwind.Über Tina RaabTina Raab ist ganzheitliche Darmtherapeutin mit Sitz in Obernburg am Main. In ihrer Arbeit verbindet sie

fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse mit einer ganzheitlichen Betrachtungsweise der menschlichen Gesundheit. Ihr Ziel ist es, das Bewusstsein für die zentrale Rolle des Darms für körperliches und seelisches Wohlbefinden zu schärfen und das Thema aus der Tabuzone zu holen.

Kontakt

Tina Raab

Tina Raab

Im Weidig 18

63785 Obernburg

01742744654



http://www.tinaswelt.online

Bildquelle: Justin Bockey