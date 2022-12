DartSturm.de – von Dartspielern für Dartspieler

Über 10.000 Mitglieder und mit 18 Teams ebenso viele, wie die Fußballbundesliga zählt der Deutsche Dart Verband. Und das Interesse an dem Präzisionssport wächst. Doch wer spielen möchte, benötigt das passende Equipment. Das weiß auch DartSturm.de – und erfüllt mit seinem umfassenden Sortiment an hochwertiger Ausrüstung Wünsche von Beginnern wie Profis gleichermaßen. Dabei ist das noch lange nicht alles, was der innovative Online-Shop Dart-Fans bietet.

DartSturm.de ist einer der größten online Dartshops in der DACH-Region

Ob Darts wie im Norden oder Spickern wie in Süddeutschland: Die Beliebtheit des Geschicklichkeitsspiels mit Pfeilen und Scheibe steigt. Als leidenschaftlicher Hobbyspieler hat Florian Sturm die zunehmende Popularität des Trendsports schon früh erkannt. Und so tauschte er bereits 2017 sein Angestelltenverhältnis als Fachinformatiker gegen eine Selbstständigkeit als Dart-Shop-Betreiber ein. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Anna-Laura Tröger und inzwischen zwei Mitarbeitern betreibt er seitdem einen der größten Onlineshops für Darts in der DACH-Region. Denn was als Mini-Start-up mit einem kleinen Koffer und Reisen zu Dartturnieren begann, entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einer einzigartigen Erfolgsgeschichte. Gründe gibt es dafür genug. Sie reichen vom Enthusiasmus der Jungunternehmer über die weitreichende Artikelauswahl bis zur Kompetenz und Freundlichkeit des gesamten Teams.

Bei DartSturm.de findet jeder, was er sucht. Und suchen muss dank der systematischen Aufteilung in übersichtliche Kategorien niemand lange. Von Neuheiten über Steel– und Softdarts, Flights und Shafts bis zu Dartscheiben und weiterem Dartbedarf bleibt hier kein Wunsch offen. Produkte weltweit angesehener Markenhersteller wie Target, Winmau, Red Dragon und nicht zuletzt dem japanischen L-Style erfüllen Ansprüche von Einsteigern bis zu Profis. Mit Merchandisingartikeln und Geschenkbedarf kann Dartfans nicht nur zu Weihnachten eine Freude bereitet werden. Und wer mehr wissen möchte, findet zu den über 18.000 Warenangeboten ausführliche Produktbeschreibungen oder auch interessante Kurzbiografien zu internationalen Spitzenspielern.

Ein Unternehmen mit Umweltbewusstsein

Abgerundet wird das Angebot durch einen Newsletter, spannende Blogartikel sowie eine persönliche Beratung per Live-Chat oder Telefon. Selbstverständlich ist DartSturm.de auch über die sozialen Medien zu erreichen sowie mit Kurzvideos bei YouTube vertreten. Dank der auf mobile Endgeräte zugeschnittenen App lassen sich Bestellungen bequem auch via Smartphone von unterwegs vornehmen. Sämtliche Artikel werden innerhalb von 24 Stunden europaweit aus dem oberfränkischen Naila versendet. Erst kürzlich hat DartSturm.de den Bau einer neuen Lagerhalle in Angriff genommen – mit einer eigenen Fotovoltaikanlage und Green IT. Wer im Shop von Florian Sturm seinen Dart-Bedarf bestellt, erhält also nicht nur hochwertiges Equipment und Treuepunkte. Sondern entscheidet sich auch für ein Unternehmen, das sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat.

Bei DartSturm.de arbeiten wir ganz nach dem Motto „Von Dartspieler für Dartspieler“! Anna & Florian haben diesen Dartshop aus ihrem Hobby heraus gegründet und haben sich seitdem einem großen Ziel verschrieben: Der beste deutschsprachige Dartshop zu werden und den tollsten Sport der Welt möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen.

Kontakt

DartSturm.de

Florian Sturm

Zum Kugelfang 16

95119 Naila

–

–

info@dartsturm.de

http://DartSturm.de

Bildquelle: @Florian Sturm