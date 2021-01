Darum sollten Firmen in Kaiserslautern auf Local SEO setzen

Mit Local SEO in Kaiserslautern Kunden gewinnen und halten

KAISERSLAUTERN. Local SEO ist auch für Firmen in Kaiserslautern der Garant für eine nachhaltige (Neu-) Kundengewinnung und einen damit verbundenen wirtschaftlichen Erfolg: Nur wer als Unternehmen, als Selbständiger oder als Dienstleister schnell und mit einem überzeugenden Auftritt bei Google gefunden wird, hat beste Chancen, seinen Umsatz messbar zu steigern. Erklärtes Ziel aller Marketing Anstrengungen muss es sein, eine Top Platzierung im Google Ranking zu erreichen. Kunden, die mit einem mobilen Endgerät nach einem Produkt oder einer Dienstleistung in ihrer Nähe suchen, möchten unmittelbar kaufen. Wer in diesem Moment bei Google exakt die richtigen Informationen liefert, hat quasi schon gewonnen. Local SEO verschafft unmittelbare Vorteile gegenüber der Konkurrenz.

Smartphone Nutzer in Kaiserslautern erwarten komfortable Ergebnisse

Eine optimierte Website mit einem mobilfreundlichen Design bildet die Basis für den lokalen Erfolg. Schließlich werden mehr als drei Viertel aller lokalen Suchanfragen via Smartphone gestellt. Zielführende Local SEO in Kaiserslautern ist jedoch gleichzeitig untrennbar mit einem “wertvollen” Content auf der Website verbunden: Besucher sollten angenehm überrascht sein, am besten viel mehr finden, als sie eigentlich suchen – und den Gesamteindruck als überaus sympathisch einstufen. Die sorgfältig dosierte Kombination aus Keyword und Ortsangebe darf dabei diesen Eindruck nicht stören. Wenn sich dann die Oberfläche noch intuitiv bedienen lässt und die Navigation schnell funktioniert, wird eine positive Erfahrung im Gehirn gespeichert. Die gerne erinnert wird. Wohlgestimmte Kunden kaufen gerne.

Engagement, Service und Events nehmen direkten Einfluss auf Local SEO

Ein sorgsam gepflegter Google My Business Account liefert Google die Hintergrund Infos, die die Suchmaschine benötigt, um das Ranking zu verifizieren. Hierher gehören nicht nur die Kern Unternehmensdaten und die Öffnungszeiten, sondern überdies attraktive Fotos, besondere Serviceangebote, Initiativen, Events und Aktionen. So erkennt Google das lokale Engagement eines Unternehmens – und bewertet es entsprechend positiv. Local SEO in Kaiserslautern ist deshalb niemals ein “fertiges” Kapitel, sondern immer ein kontinuierlicher Prozess – zur nachhaltigen Kundengewinnung und zur positiven Verstärkung der Kundenbindung.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

Firmenkontakt

PrimSEO GbR

Thomas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 0

07221/ 217460 9

info@primseo.de

http://www.primseo.de

Pressekontakt

PrimSEO GbR

Andreas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 2

07221/ 217460 9

presse@primseo.de

http://www.primseo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.