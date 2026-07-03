Das Anhängerzentrum Check Trailers in Kärnten bietet große Auswahl an Anhängern

Großer Schaupark in Poggersdorf mit Anhängern für Privatkunden, Betriebe, Landwirtschaft und Industrie.

Das Anhängerzentrum Check Trailers in Poggersdorf zählt zu den größten Anlaufstellen für Anhänger in Österreich und Europa. Kunden finden hier eine breite Auswahl an Modellen für private, gewerbliche und industrielle Einsätze. Vom kleinen PKW-Anhänger über Motorradanhänger, Pferdeanhänger und Kipper bis hin zu Schwerlast-, Bau- und Industrieanhängern bietet das Unternehmen vielseitige Lösungen für viele Transportaufgaben.

Poggersdorf, Kärnten – Wer einen Anhänger sucht, möchte meist rasch die passende Lösung finden. Genau hier setzt Das Anhängerzentrum Check Trailers in Kärnten an. Am Standort in Poggersdorf erwartet Kunden ein großer Anhänger-Schaupark. Dort können viele Modelle direkt besichtigt werden. Die Lage im Süden Österreichs macht das Unternehmen nicht nur für Kunden aus Kärnten interessant. Auch Käufer aus ganz Österreich, Slowenien, Italien, Ungarn, Kroatien und weiteren europäischen Ländern nutzen das Angebot. Hunderte Anhänger sind in ganz Österreich lagernd. Dadurch können viele Kunden rasch ein passendes Modell finden und müssen nicht lange auf die gewünschte Lösung warten.

Das Angebot reicht von leichten Anhängern bis 750 kg über Hochlader, Tieflader, Kipper, Kofferanhänger, Kühlanhänger, Bootsanhänger, Motorradtransporter und Autotransporter bis hin zu Pferdeanhängern, Viehanhängern, Baumaschinentransportern und schweren Anhängerlösungen für den professionellen Einsatz. Auch gebrauchte Anhänger, Mietanhänger, Sondermodelle und Zubehör gehören zum Sortiment.

Ein wichtiger Vorteil ist der große Schaupark. Kunden können sich vor Ort ein Bild von Größe, Ausstattung, Verarbeitung und Einsatzmöglichkeiten der Anhänger machen. Das erleichtert die Entscheidung, weil viele Modelle nicht nur online verglichen, sondern auch direkt angesehen werden können. Wer bereits weiß, wonach er sucht, kann auch über die Webseite eine Anfrage stellen.Das Angebot wird derzeit auf eine Anhänger-Prüfstelle erweitert, um den Kunden maximalen Service zu liefern.Das Angebot wird derzeit zusätzlich um eine Anhänger-Prüfstelle erweitert. Damit möchte das Anhängerzentrum Check Trailers seinen Kunden künftig noch mehr Service rund um Anhänger, Transport und Mobilität bieten.

Das Anhängerzentrum richtet sich an private Käufer ebenso wie an Unternehmen, Handwerksbetriebe, Landwirtschaft, Bauunternehmen, Reitbetriebe, Vereine und Kunden mit speziellen Transportanforderungen. Die Bandbreite ist groß: Ein kleiner Anhänger für Garten, Haus oder Motorradtransport wird ebenso angeboten wie robuste Modelle für Maschinen, Tiere, Fahrzeuge, Waren oder schwere Lasten.

Durch die Lage nahe der A2 ist der Standort sehr gut erreichbar. Das ist besonders für Kunden aus Österreich, Slowenien, Ungarn, Kroatien und Norditalien ein Vorteil. Viele Interessenten nutzen die Webseite, um sich vorab über verfügbare Anhänger, Aktionen, Gebrauchtmodelle oder Mietangebote zu informieren. Danach kann direkt Kontakt aufgenommen werden.

„Wir lieben Anhänger“ ist bei Check Trailers nicht nur ein Leitsatz, sondern spiegelt sich auch in der großen Auswahl und der persönlichen Beratung wider. Kunden sollen nicht irgendeinen Anhänger kaufen, sondern ein Modell finden, das zu ihrem Bedarf, ihrem Fahrzeug und ihrem Einsatzbereich passt.

Neben dem Verkauf bietet das Anhängerzentrum Check Trailers auch einen umfangreichen Mietpark. Dieser umfasst über 50 Mietanhänger, 9-Sitzer-Busse, Abschleppwagen, Zugfahrzeuge und Autotransporter. Damit steht Kunden auch dann eine passende Lösung zur Verfügung, wenn ein Anhänger oder Fahrzeug nur für einen bestimmten Zeitraum benötigt wird.

Weitere Informationen, aktuelle Angebote und Anfragemöglichkeiten finden Interessenten auf der Webseite des Anhängerzentrums.Der Mietpark umfasst über 50 Mietanhänger, 9 Sitzer Busse, Abschleppwagen, Zugfahrzeuge und Autotransporter.Über das Anhängerzentrum Check Trailers:

Das Anhängerzentrum mit Standort in Poggersdorf in Kärnten ist auf den Verkauf, die Vermietung und die Beratung rund um Anhänger spezialisiert. Das Sortiment umfasst Anhänger in vielen Größen und Gewichtsklassen. Dazu zählen unter anderem PKW-Anhänger, Hochlader, Tieflader, Kipper, Pferdeanhänger, Viehanhänger, Motorradanhänger, Bootsanhänger, Baumaschinentransporter, Kofferanhänger, Kühlanhänger, Schwerlastanhänger, Spezialanhänger, Gebrauchtanhänger und Mietanhänger. Kunden aus Österreich, Slowenien, Italien und weiteren europäischen Ländern können sich online informieren oder direkt eine Anfrage stellen.

Das Anhängerzentrum mit Standort in Poggersdorf in Kärnten ist auf den Verkauf, die Vermietung und die Beratung rund um Anhänger spezialisiert. Das Sortiment umfasst Anhänger in vielen Größen und Gewichtsklassen. Dazu zählen unter anderem PKW-Anhänger, Hochlader, Tieflader, Kipper, Pferdeanhänger, Viehanhänger, Motorradanhänger, Bootsanhänger, Baumaschinentransporter, Kofferanhänger, Kühlanhänger, Schwerlastanhänger, Spezialanhänger, Gebrauchtanhänger und Mietanhänger. Kunden aus Österreich, Slowenien, Italien und weiteren europäischen Ländern können sich online informieren oder direkt eine Anfrage stellen.

Kontakt

Check Handels GmbH

Ing. David Czerniak

Marktstraße 8

9130 Poggersdorf

+43 660 77 889 98



https://www.xn--das-anhngerzentrum-rtb.at/

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