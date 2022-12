Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde unter den „101 besten Hotels Deutschlands“ und auf Platz 5 der besten „Spa-Health-Resorts“

Zum dritten Mal hat das Institute for Service and Leadership Excellence mit seinen Partnern, unter anderem dem Handelsblatt, die „101 besten Hotels Deutschlands“ ausgezeichnet und Awards in neun weiteren Kategorien vergeben.

München/Travemünde, 01. Dezember 2022. Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde gehört erstmals zu den „101 besten Hotels Deutschlands“ und landet deutschlandweit auf Platz 5 in der Kategorie „Spa-Health-Resorts“. Die Auszeichnungen sowie die Verleihungen der vom Institute for Service and Leadership Excellence vergebenen Sonderpreise haben am 27. November 2022 im Europa-Park Rust stattgefunden.

Zum dritten Mal zeichnet das Institute for Service and Leadership Excellence mit seinen fünf Partnern, dem Handelsblatt, der IU Internationale Hochschule, dem Hornstein-Ranking, der Passion for Excellence AG und dem Luxusmagazin Madame, die „101 Besten Hotels Deutschlands“ aus.

Das Hotel-Ranking, welches als das relevanteste in Deutschland gilt, basiert auf drei Säulen: Zum einen reflektiert es die Gästesicht. Dabei wird die Gesamtbewertung der Hotels auf den beiden Portalen Tripadvisor und Booking.com erhoben. Die zweite Säule fokussiert die Auszeichnung von Hotels in etablierten Publikationen, wie dem Hornstein- und dem Bilanz-Ranking. Zum Dritten beurteilen Experten vor Ort die Hotels, das Ranking wird also mit der Expertensicht vervollständigt. Für das Endergebnis werden alle drei Säulen gleich gewichtet.

Die 101 besten Hotels zeigen sich in allen Kategorien weit überdurchschnittlich. Manchmal sind es nur Nuancen, die die verschiedenen Facetten von Spitzen-Hotels voneinander abgrenzen.

Hoteldirektor, Kay Plesse: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, erstmals überhaupt zu den 101 besten Hotels Deutschlands zu gehören. Besonders stolz sind wir, auf Anhieb den 5. Platz der besten Spa-Health-Resorts Deutschlands erreichen zu können. Diese Auszeichnung ist für unser Team und für unsere Gäste. Insgesamt bestätigt dieser Erfolg unser Engagement in den vergangenen Monaten und motiviert uns, auch zukünftig unsere Serviceleistungen für unsere Gäste auf hohem Niveau und mit viel Freude anzubieten. Genauso spiegelt diese Auszeichnung aber auch das tolle Feedback unserer zahlreichen Gäste wider, wofür wir sehr dankbar sind.“

Direkt an der Strandpromenade gelegen, begrüßt das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde seine Gäste in 73 Zimmern und Suiten. Im kommenden Jahr 2023 wird die Verfügbarkeit des Hotels durch 10 neue, großzügige Appartements in der ATLANTIC Dependence, die nur wenige Schritte vom Hotel entfernt ist, erweitert. Der ausgezeichnete Wellnessbereich mit einem 680 m2 großen Spa mit Schwimmbad, Beauty, Fitness, Saunen und Dampfbädern garantiert Entspannung pur. Eine ungezwungene Gastlichkeit, mit persönlichem und aufmerksamen Service machen den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis und sind das Markenzeichen von Hoteldirektor Kay Plesse und seinem engagierten Team.

Über das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde bietet mit seiner prominenten Lage unzählige Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe – von Reitausflügen am Strand, Radfahren, Picknicken, Segelturns bis hin zu einer Wanderung entlang der imposanten Steilküste des Brodtener Ufers. In der Nähe des Hotels befinden sich zwei Golfplätze, darunter einer der ältesten Plätze Deutschlands aus dem Jahr 1921. Langeweile kommt im Seebad Travemünde das ganze Jahr über nicht auf. Ob beim zweitgrößten Segelevent der Welt, der berühmten Travemünder Woche, ins Staunen geraten oder dem Schleswig-Holstein Musik Festival lauschen, der Veranstaltungskalender des Ostseebads ist gut gefüllt. Zu einem Ausflug lockt zudem das 15 Minuten entfernte UNESCO Weltkulturerbe Lübeck – Heimat der Hanse, der Buddenbrooks, Nobelpreisträger und der „Sieben Türme“.

Weitere Informationen unter: https://www.atlantic-hotels.de/grand-hotel-travemuende/

Firmenkontakt

ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Silke Warnke-Rehm

Theresienstrasse 73

80333 München

089-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

http://www.kprn.de

Pressekontakt

KPRN Network GmbH

Silke Warnke-Rehm

Theresienstrasse 73

80333 München

089-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

http://www.kprn.de

Bildquelle: c) Brauer Photo