Das BITMi-Netzwerk wächst weiter: Die DenktMit eG schließt sich an

Aachen/ Oberursel, 25. Juni 2025 – Die DenktMit eG ist seit Mai assoziiertes Mitglied des Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi). Als Partner bündeln sie ihre Kompetenz, um die souveräne digitale Transformation in Deutschland voranzutreiben.

„Mit der DenktMit eG gewinnen wir ein weiteres starkes Mitglied in unserem Netzwerk. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft partnerschaftlich voranzubringen und Innovationen „Made in Germany“ zu stärken. Nur so können wir nachhaltig dazu beitragen, unsere Abhängigkeit von außereuropäischen Technologiekonzernen zu verringern“, erklärt Christian Gericke, Vizepräsident des BITMi.

„Als Genossenschaft für digitale Innovationen ist die Mitgliedschaft im BITMi für uns ein logischer Schritt. Der BITMi bündelt die Interessen mittelständischer IT-Unternehmen in Deutschland und stärkt deren Stimme in Politik und Wirtschaft – ein Anliegen, das wir als DenktMit eG voll und ganz teilen. Durch die Zusammenarbeit mit dem BITMi möchten wir den Austausch innerhalb der Branche fördern, uns aktiv an der Gestaltung der digitalen Zukunft beteiligen und gemeinsam die Innovationskraft des deutschen Mittelstands weiter vorantreiben“, erklärt Markus Homberg, Vorstandsmitglied der DenktMit, „Die Mitgliedschaft bietet uns zudem die Möglichkeit, unsere Expertise in den Bereichen Digitalisierung, IT-Infrastruktur und nachhaltige Technologieentwicklung in ein starkes Netzwerk einzubringen und von wertvollen Synergien zu profitieren. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem BITMi die Interessen des IT-Mittelstands zu vertreten und zukunftsweisende Impulse für die digitale Transformation zu setzen.“

DenktMit ist eine Genossenschaft erfahrener IT-Experten, die Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Ihr Fokus liegt auf nachhaltiger Beratung und maßgeschneiderter Softwareentwicklung, wobei sie ihr Know-how an ihre Kunden weitergeben, um deren Innovationskraft zu stärken und Abhängigkeiten zu reduzieren.

Der Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi) vertritt über 2.500 IT-Unternehmen und ist damit der größte IT-Fachverband für ausschließlich mittelständische Interessen in Deutschland.

Firmenkontakt

Bundesverband IT-Mittelstand e.V.

Isabel Weyerts

Pascalstraße 6

52076 Aachen

0241 1890558



https://www.bitmi.de

Pressekontakt

Bundesverband IT-Mittelstand e.V.

Lisa Ehrentraut

Pascalstraße 6

52076 Aachen

0241 1890558



https://www.bitmi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.