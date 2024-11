Das Büro der Zukunft auf 3’200 m2 in Basel

Stellen Sie sich für die neue Arbeitswelt und das kommende Geschäftsjahr heute schon ideal auf!

Sie sind auf der Suche nach dem Büro der Zukunft?

Sie wollen grosse, gemeinsame Arbeitsbereiche und trotzdem nicht auf separierte Einzelbüros für fokussiertes Arbeiten verzichten?

Sie haben eine Linie edler Produkte, die Sie angemessen in einem grossen, lichtdurchfluteten, einfach zugänglichen Showroom präsentieren wollen?

Ihre Suche hat ein Ende!

In unserer Liegenschaft am Riehenring 182, am Stadtrand von Basel, finden Sie all das auf 3’200 m2 nach modernsten Ausbaustandards über drei Etagen.

Im Erdgeschoss befinden sich ein bedienter Empfang sowie grosszügige, lichtdurchflutete Showrooms mit Glasfassaden. Für wirkungsvolle Produktpräsentationen aller Art sind sie die ideale Ausstellungsfläche. Dank der grosszügigen Raumaufteilung, können Sie auch ausgefallene Visionen umsetzen und ein einmaliges, unvergessliches Erlebnis für Ihre Kunden schaffen.

Auf jedem weiteren Geschoss befinden sich grosse „Open Space“-Arbeitsflächen und jeweils fünf Einzelbüros oder Besprechungszellen. Hier können Ihre Teams für kreatives Arbeiten und Entwickeln zusammenkommen, während die seitlich gelegenen Nischen den notwendigen Rückzug für fokussiertes Arbeiten ermöglichen. Ausserdem arbeiten Sie hier mit bester Aussicht über die Dächer Basels, denn Sie geniessen einen offenen Blick in Richtung des Rheinufers oder der imposanten Roche-Türme.

Das Dossier zu diesem Objekt finden Sie auf meiner Website oder ich schicke es Ihnen auf Anfrage gerne persönlich zu. Bei dieser Gelegenheit kann ich Ihnen auch ein eigens produziertes Video des Objektes zukommen lassen, damit Sie sich ein genaueres Bild machen können.

Ihr Interesse ist geweckt?

Kontaktieren Sie mich noch heute für mehr Informationen oder einen Besichtigungstermin.

Herr Peter Straub

Mitteldorfstrasse 32

6315 Oberägeri

Schweiz

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

