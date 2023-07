Das Clayton Hotel Düsseldorf engagiert sich als offizielles Partnerhotel für den ELF-Club

Feuer und Flamme für RHEIN FIRE

So hört sich Begeisterung an. Mit lauten RHEIN-FIRE-Rufen feierte das Team um Direktor Benjamin Tenius vom Clayton Hotel Düsseldorf die neue Kooperation mit dem American Football-Club RHEIN FIRE aus Düsseldorf. Dazu begrüßten sie einige der Top-Spieler, Headcoach Jim Tomsula und Geschäftsführer Tom Aust. Künftig möchte das renommierte Hotel in „Little Tokyo“ an der Immermannstraße auf vielfältige Weise den erfolgreichen Club der neuen European League of Football (ELF) unterstützen.

„In unseren Reihen sind zahlreiche Mitarbeitende, die schon seit Jahren Football-Fans sind, daher wird unsere neue Partnerschaft mit RHEIN FIRE im Team mit sehr viel Leidenschaft getragen“, betont Hoteldirektor Benjamin Tenius. Dabei lodert das Feuer des Düsseldorfer Clubs erst seit kurzem wieder. Denn der Spielbetrieb der NFL Europe wurde im Jahr 2007 nach rund einem Jahrzehnt eingestellt. Aber Fans, ehemalige Spieler und Cheerleader trafen sich weiterhin regelmäßig, um sich auszutauschen und an die alten Zeiten zu erinnern. So waren die leidenschaftlichen Fans des europäischen American Footballs auch hocherfreut, dass sich im November 2020 die Liga neu gründete und im Sommer 2021 in die erste Spielzeit startete. In der zweiten Saison stieß schon das Düsseldorfer RHEIN FIRE-Team dazu. So umfasst die neue Liga in der aktuellen Spielzeit 17 Mannschaften aus neun Nationen und soll mittelfristig auf 24 Mannschaften aus circa 15 Ländern erweitert werden. „Auf den Neustart haben wir lange gewartet und nun brennen wir dafür, unseren mitreißenden Sport vor allem hier im Rheinland wieder zu den Fans zu bringen und neue zu begeistern“, sagt RHEIN FIRE-Geschäftsführer Tom Aust. „Dabei brauchen wir verlässliche Partner wie das Clayton Hotel Düsseldorf, das uns mit seinem ganzen Team so voller Elan unterstützt.“

Das Clayton Hotel Düsseldorf ist ein gehobenes internationales Businesshotel mit authentischen japanischen Wurzeln, zentral gelegen im Herzen Düsseldorfs. Alle 393 Zimmer und Suiten des First Class Superior Hotels verfügen über Klimaanlage, schallisolierte Fenster und Gratis-WLAN. Die 14 voll ausgestatteten und modernen Veranstaltungsräume bieten bis zu 350 Personen Platz.

Eine Auszeit vom Alltag ermöglicht das Spa auf oberster Etage mit Sauna, Sanarium, Dampfbad und dem exklusiven Penthouse Pool mit Blick über die Düsseldorfer Skyline. Gastronomisches Highlight ist das japanische Spezialitätenrestaurant, welches seinen Gästen original japanisches Teppanyaki bietet. Dabei werden fangfrischer Fisch, Meeresfrüchte, bestes Wagyu-Beef, frisches Gemüse sowie andere Fleischsorten direkt vor den Augen der Gäste auf einem großflächigen Tischgrill zubereitet. Zusätzlich zum Teppanyaki-Angebot führt Sushimeister Hisato Mochizuki eine hauseigene Sushi-Bar in der neuen, modernen Living Lobby.

