Das Clayton Hotel Düsseldorf erfüllt Kinderwünsche

Elterninitiative Kinderkrebsklinik nahm Geschenke aus Wunschbaum-Aktion entgegen

Liebevoll verpackte Geschenke in allen Formen und Farben umrahmten den festlich geschmückten Baum im Clayton Hotel Düsseldorf. Dort nahm nun Gabi Hänsel, Vorstands- und Gründungsmitglied der Elterninitiative Kinderkrebsklinik e.V., die großen und kleinen „Aufmerksamkeiten“ vom Hotelteam entgegen. Ob eine Luftmatratze für den nächsten Sommer, ein Regenbogen-Xylophon für das Musikerleben oder Kuscheldecken, Aromadiffusor und „Beschütz mich“-Raumspray zum Wohlfühlen, die Wünsche der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Kinderkrebsklinik waren vielfältig und konnten alle erfüllt werden.

„Einige Gäste, aber vor allem Mitarbeitende quer durch alle Abteilungen, haben sich die Karten vom Wunschbaum genommen. So mussten wir immer wieder neue aufhängen und konnten schließlich alle 66 Wünsche wahr werden lassen“, erklärt General Manager Benjamin Tenius sichtlich gerührt. „Das zeigt, wie sehr das Team hinter unserer Partnerschaft mit der Elterninitiative steht.“ So engagieren sich die Mitarbeitenden auch bei anderen Gelegenheiten für die jungen Patienten. Vor kurzem verwandelten sie das Spielzimmer vor Ort in der Klinik in eine Weihnachtsbäckerei und haben gemeinsam mit Eltern und Kindern Plätzchen gebacken. „Uns freut die enge, persönliche Verbindung und das ehrliche Interesse“, betont Gabi Hänsel. „Denn jede dieser Aktionen bringt eine willkommene Ablenkung in den Klinikalltag für die Kinder.“ In diesen Tagen werden die persönlichen Geschenke an die Patienten überreicht, die derzeit vom Säuglingsalter bis zum 18. Lebensjahr in der Kinderkrebsklinik betreut werden.

„Insbesondere durch das außergewöhnliche Engagement von Primavera und Tonies konnten wir noch eine zusätzliche Box mit Aroma-Ölen und Hörspiel-Boxen zusammenstellen“, berichtet Kathrin Planstedt, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Emma Quibeldey, die Aktion im Clayton Hotel Düsseldorf betreut hat. Diese Box wurde noch um kleine Bilderbücher und Kirschkernkissen ergänzt. So kann die Elterninitiative auch über Weihnachten hinaus den jungen Patienten eine Freude machen, die neu auf die Kinderkrebsstation kommen. Wer die Wunschbaum-Aktion verpasst hat, kann sich das ganze Jahr hindurch für den guten Zweck engagieren. Denn Interessierte können die Arbeit der Elterninitiative mit einer Spende in einer Box an der Rezeption des Clayton Hotel Düsseldorf oder auch mit einer Direktspende unterstützen unter www.kinderkrebsklinik.de

Das Clayton Hotel Düsseldorf ist ein gehobenes internationales Businesshotel mit authentischen japanischen Wurzeln, zentral gelegen im Herzen Düsseldorfs. Alle 393 Zimmer und Suiten des First Class Superior Hotels verfügen über Klimaanlage, schallisolierte Fenster und Gratis-WLAN. Die 14 voll ausgestatteten und modernen Veranstaltungsräume bieten bis zu 350 Personen Platz.

Eine Auszeit vom Alltag ermöglicht das Spa auf oberster Etage mit Sauna, Sanarium, Dampfbad und dem exklusiven Penthouse Pool mit Blick über die Düsseldorfer Skyline. Gastronomisches Highlight ist das japanische Spezialitätenrestaurant, welches seinen Gästen original japanisches Teppanyaki bietet. Dabei werden fangfrischer Fisch, Meeresfrüchte, bestes Wagyu-Beef, frisches Gemüse sowie andere Fleischsorten direkt vor den Augen der Gäste auf einem großflächigen Tischgrill zubereitet. Zusätzlich zum Teppanyaki-Angebot führt Sushimeister Hisato Mochizuki eine hauseigene Sushi-Bar in der neuen, modernen Living Lobby.

