Das Comeback des Sonnenschirms: Ein unterschätztes Accessoire liefert echten UV-Schutz

Der tragbare Sonnenschirm kehrt nach rund 100 Jahren mit Sunbarry als modisches Must-have zurück.

Konstanz, 2026. Nach rund einem Jahrhundert, in dem Sonnenbräune als Zeichen von Vitalität galt, und Solarien an jeder Ecke aus dem Boden schossen, wandelt sich nun das Bewusstsein. UV-Schutz ist kein Nischenthema mehr. Vor allem in der Beauty- und Skincare Community gehört es längst zum guten Ton, sich jeden Tag mit SPF+50 einzucremen.

Die Beliebtheit von Sonnenbaden ist ein Phänomen, das sich hauptsächlich auf Europa und Nordamerika beschränkt. In Ländern wie Australien, wo Hautkrebs zu einer der häufigsten Krebsarten zählt, ist konsequenter Sonnenschutz bereits seit Jahrzehnten und von Kindesbeinen an eine Selbstverständlichkeit.

In weiten Teilen Asiens gilt helle Haut traditionell seit jeher als Schönheitsideal, daher sind Sonnencremes, spezielle Schutzkleidung und Sonnenschirme im alltäglichen Gebrauch. In Japan zum Beispiel heißt der Sonnenschirm Higasa und gehört seit rund 2.000 Jahren zum Alltag, und zwar für Männer und Frauen gleichermaßen.

Auch wenn es in Deutschland viele kühle, regnerische Tage gibt; der Bedarf nach verbessertem Sonnenschutz ist real: Mit über 300.000 Neuerkrankungen pro Jahr ist Hautkrebs die häufigste Krebserkrankung in Deutschland und UV-Strahlung gilt dabei als Hauptauslöser. Gleichzeitig werden die Sommer heißer, und ein kühlender Schatten gewinnt gegenüber dem prallen Sonnenbad zunehmend an Attraktivität.

Sunbarry macht es sich zum Ziel, den UV-Sonnenschirm auch in Europa wieder neu zu etablieren: vom unterschätzten Alltagsgegenstand zum modernen Accessoire, das schützt und gleichzeitig das Outfit aufwertet. Alle Produkte sind erhältich auf https://www.sunbarry.de/

Hinter Sunbarry steckt Marion Vogel, 37 Jahre, Mutter und Gründerin. Nach bereits mehreren Unternehmensgründungen ist Sunbarry ihr persönlichstes Projekt. „In erster Linie habe ich den Schirm für mich selbst kreiert und hoffe, damit einen längst überfälligen Trend anzustoßen.“

Sunbarry ist eine im Jahr 2026 gegründete Lifestyle-Brand mit Fokus auf stylischen UV-Schutz im Alltag. Das aktuelle Sortiment umfasst UV-Sonnenschirme, weitere Produkte im Bereich UV-Schutz sind in Planung. Alle Produkte sind auf Schadstoffe geprüft, UPF 50+ zertifiziert und online erhältlich unter www.sunbarry.de

Kontakt

Cerasum GmbH

Marion Vogel

Dammstrasse 16

6300 Zug

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https://www.sunbarry.de/

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