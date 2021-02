Das Craft Spirits Festival [GIN 2.0] 2021 startet!

Craft Spirits genießen – neu gedacht

Getreu dem Motto: “Wir treten ein für maßvollen Genuss!” öffnet das Craft Spirits Festival GIN 2021 ( www.craft-spirits-festival.com) vom 10.02. bis 13.02. zum zweiten Mal seine digitalen Pforten.

Leider beschränken sich die Möglichkeiten, dass eigene Netzwerk auszubauen, in diesem Jahr fast ausschließlich auf XING, LinkedIn und andere Plattformen. Die Gastronomie ist bekanntlich geschlossen und auch die maßgeblichen Messen der Food and Beverage-Branche sind alle abgesagt. Eine überaus reizvolle Option gibt es dennoch, interessante neue Akteure aus der Welt der Spirituosen und Drinks kennenzulernen.

Das Craft Spirits Festival (CSF) ist eine Veranstaltung, die Sie direkt mit anderen Händlern, Distributoren sowie Gastronomen und, auf Wunsch, auch mit der letztendlichen Zielgruppe zusammenbringt – echten GIN Fans aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und theoretisch der ganzen Welt. All das auf einem Event, das zudem viel mehr Spaß macht als eine staubtrockene Messe: einem Festival. Dem komplett digitalen Craft Spirits Festival GIN.

Das CSF ist eines der wenigen internationalen Events von echten Spirit-Lovers für die gesamte Gin-Community. Es bietet allen Gin-Genießer*innen und Akteuren der Branche an vier Tagen eine digitale Plattform, um sich per Live-Stream zum Thema Gin auszutauschen, neue Spirits vorzustellen oder kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und vieles mehr.

Von besonders großem Interesse dürfte der Eröffnungstag des Festivals sein. Am Mittwoch wird exklusiv Business-Partnern Zugang zu den Online-Räumen gewährt. Diese B2B Plattform bietet Herstellern den Zugang zu neuen Absatzmöglichkeiten.

Das CSF in Zahlen und Fakten:

-2021 in der zweiten Auflage nach dem großen Erfolg im Vorjahr

-Kostenfreier Eintritt für Besucher*innen

-Ein Netzwerk von über 500.000 Leuten – Blogger, Händler, Experten und Genussmenschen

-Erfrischender Mix aus Business und Event: Produktpräsentationen, Interviews mit Experten, Diskussionsrunden und auch einfach mal Small Talk

-Über 1.600 Follower auf den Social Media-Kanälen des CSF

Clipr GmbH – wir sind digital, wir sind online!

Und das seit Jahren… aber in uns schlägt das Herz auch für harte, anspruchsvolle und manuelle Handarbeit!

Jetzt gehen wir auch mit unserer persönlichen Begeisterung online und bringen beides zusammen – die Craft Spirits einmal neu, digital in Szene setzen.

All jenen, mit denen wir uns in dieser Leidenschaft verbunden fühlen, wollen wir eine professionelle Bühne geben: Das Craft-Spirits-Festival, kurz: CSF.

Influencer, Hersteller und Craft-Spirit Genießer sind hier herzlich willkommen um gemeinsam eine Community zu werden!

Und da, wo es möglich ist, werden wir natürlich vor Ort den Spirits huldigen… in Bars und Destillen.

Wir wünschen allen, die dabei sein werden, viel Spaß und Genuss!

