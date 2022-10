Das Devoteam A Cloud Loft für AWS-Lösungen geht in die nächste Runde

Sessions, Workshops, Tech-Talks und Best Practices: Rund um die Themenschwerpunkte Data, Migration, AI, Machine Learning und Security bildet die zweite Auflage des A Cloud Loft von Devoteam einen Treffpunkt für AWS-Enthusiasten und Experten.

Weiterstadt, 27. Oktober. 2022 – Devoteam A Cloud, führender Partner bei der Umsetzung von Strategien und Lösungen zur digitalen Transformation auf Grundlage von AWS-Technologien, gibt die Fortsetzung seines digitalen Devoteam A Cloud Loft bekannt. In enger Partnerschaft mit AWS unterstützt Devoteam auf Basis von über 700 Zertifizierungen in insgesamt vier AWS-Kompetenzen seine Kunden auf dem Weg der digitalen Transformation und begleitet diese hierbei beispielsweise bei der Modernisierung der Infrastruktur, sowie der Daten und Anwendungen mit der AWS-Enterprise-Cloud-Plattform.

Im Rahmen der zweiten Runde des Devoteam A Cloud Loft haben Kunden, AWS-Enthusiasten und Experten ab dem 31. Oktober erneut die Möglichkeit, sich durch verschiedene Sessions, Workshops, Tech-Talks und Best Practices intensiv mit den Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation mittels der Technologien von AWS auseinanderzusetzen. Dabei bietet sich den Teilnehmern die Möglichkeit, in einem angenehmen virtuellen Ambiente zu erleben, welche Bandbreite an Services durch Devoteam A Cloud verfügbar sind und welche Möglichkeiten sich zur Digitalisierung mittels Devoteam A Cloud und AWS ergeben.

Digitalisierungsthemen hautnah erleben

Wie bereits in der ersten Ausgabe des Devoteam A Cloud Loft dreht sich auch in diesem Oktober alles rund um die Digitalisierung. Dabei adressieren die Experten von Devoteam A Cloud und AWS nicht nur die drängendsten Themen rund um Microservices und Serverless – das Portfolio an Sessions im aktuellen Devoteam A Cloud Loft erstreckt sich auch auf Themengebiete wie Data, Migration, Künstliche Intelligenz, Machine Learning sowie Security. Dabei werden die Themen in Tech-Talks und auch Demos behandelt – und sind darüber hinaus 24/7 verfügbar. Somit vereint Devoteam A Cloud in seinem A Cloud Loft fachliche Expertise mit anschaulichen Beispielen und sorgt dafür, dass Unternehmen ihr volles Potential ausschöpfen und mithilfe der zahlreichen Einblicke die Digitalisierung auf das nächste Level heben können.

„Mit der neuen Auflage unseres Devoteam A Cloud Loft bieten wir nicht nur einen virtuellen Raum, in dem Digitalisierung hautnah erlebt werden kann – wir greifen auch neue Schwerpunkte, Trends und spannende Themen auf, die in unserem ersten Loft noch gefehlt haben“, erklärt Boro Milivojevic, Country Manager A Cloud bei Devoteam Germany. „Zudem machen wir das Loft für unsere Kunden, AWS-Enthusiasten und jeden, der sich mit Digitalisierung beschäftigt, noch erreichbarer. Durch die Verfügbarkeit aller Inhalte rund um die Uhr und die Möglichkeit alle Sessions, Tech-Talks und Hands-on-Demos auf Bedarf abzurufen wird das Devoteam A Cloud Loft zu einem behaglichen Wohnzimmer, in dem statt eines knisternden Ofens die Zukunft der digitalen Transformation wohlige Wärme spendet!“

Von Einsteiger bis Profi – Unterschiedliche Erfahrungslevel für optimierte Zeit im Loft

Wie bereits bei der ersten Ausgabe des Devoteam A Cloud Lofts wird auch in der neuen Variante auf die bekannte Abstufung in unterschiedliche Erfahrungslevel zurückgegriffen. „Wir wissen, dass nicht jeder Besucher unseres Lofts auch zu jedem Thema direkt einen Zugang auf einem fortgeschrittenen Erfahrungslevel haben kann – dafür ist die Auswahl an Schwerpunkten schlicht zu groß“, erklärt Boro Milivojevic. „Durch die Unterteilung in die Level 100 für Einsteiger, 200 für Fortgeschrittene und 300 für Professionals ist aber von vornherein klar, welches Erfahrungslevel man mitbringen muss, um bei den einzelnen Angeboten vollends zu profitieren und möglichst viel Neues mitzunehmen.“

Weitere Informationen zu den Inhalten, den Tech-Talks sowie Sessions können auf der Website des Devoteam A Cloud Loft abgerufen werden: https://acloudloft.devoteam.com/

Neue Inhalte, Themenschwerpunkte, Session, Tech-Talks und Demonstrationen werden dann ab dem 31. Oktober verfügbar sein.

Über Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 9.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen.

