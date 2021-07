Das ELA Quality Resort Belek erhält Auszeichnung als “Bestes Resort an der türkischen Mittelmeerküste”

Erneut wurde das ELA Quality Resort Belek vom GM Tourism & Management Magazine ausgezeichnet: Bei den von dem Magazin veranstalteten Quality Management Awards erhielt das Luxusresort die Auszeichnung als “Bestes Resort an der türkischen Mittelmeerküste”. Dabei handelt es sich um die angesehenste Preisverleihung der Tourismusbranche in der Türkei, bei der das ELA Quality Resort Belek wieder einmal glänzen konnte.

Erneute Auszeichnung für das ELA Quality Resort Belek

Bereits in den vergangenen Jahren wurde das beliebte Resort an der türkischen Riviera mit QM Awards ausgezeichnet. So erhielt es im Jahr 2018 den Award als “Bestgeführtes Kinder-Event-Hotel der Türkei” und im darauffolgenden Jahr die Auszeichnungen als “Bestgeführtes Familienhotel der Türkei” sowie als “Bestes Familienhotel in den Regionen Kundu und Belek”. Nun konnte die Erfolgsgeschichte fortgesetzt werden: Das Hotel ist zum besten Resort an der türkischen Mittelmeerküste gekürt worden.

Die QM Awards werden bereits seit dem Jahr 2006 verliehen und sollen nicht nur die Wichtigkeit von Qualität und gutem Führungsstil betonen, sondern auch die Solidarität innerhalb der Tourismusbranche fördern und ein Anlass dazu sein, den türkischen Tourismus gemeinsam zu feiern. Die nominierten Hotels wurden in 11 Rubriken und 57 Kategorien bewertet, wobei dies in Zeiten der weltweiten Corona-Pandemie unter dem Motto “Qualität war noch nie so wichtig” stattfand. Laut dem QM-Awards-Gründer Seluk Meral sei es insbesondere in diesen heraufordernden Zeiten relevant, die Bedeutung von Managementqualitäten zu unterstreichen.

Erholsame Auszeit an der türkischen Riviera

Im ELA Quality Resort Belek wird Qualität großgeschrieben und den Gästen des fünf-Sterne-Hotels ein erstklassiges All-Inclusive-Konzept mit einer Vielzahl kulinarischer Highlights geboten. So wartet auf die Gäste eine große Auswahl an Restaurants, Bistros und Bars, von denen die meisten entweder über idyllische Terrassen mitten im grünen Park des Hotels verfügen oder einen malerischen Ausblick auf das Mittelmeer bieten.

Das Luxus-Resort liegt mit seinem feinen Sandstrand direkt am Meer und ist daher ein hervorragender Ort für einen erholsamen Urlaub. Die vier verschiedenen Arten von Unterkünften reichen von stilvoll eingerichteten Zimmern im Haupthaus bis hin zu individuell gestalteten Privatvillen mit Gärten. So findet jeder Gast die für ihn passendste Räumlichkeit, um den Urlaub seinen Vorstellungen entsprechend zu genießen.

Abwechslungsreiche Aktivitäten für Jung und Alt

Das Resort an der türkischen Riviera bietet seinen Gästen eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten. Neben vielfältigen Sportkursen ermöglicht das Fitnessstudio mit In- und Outdoor-Bereich ein Training unter freiem Himmel.

Für absolute Entspannung sorgt der 4500 m2 große AB-I ZEN Spa Wellness Bereich. Dort können sich die Gäste mit einer der 150 angebotenen Behandlungen verwöhnen lassen. Die Oase verspricht erholsame Auszeiten, in denen türkische Bäder, Saunagänge ebenso wie Massagen genossen werden können.

Auch das Wohl der kleinsten Gäste wird im ELA Quality Resort Belek großgeschrieben. So können die 1- bis 17-Jährigen im Everland Q Kinderclub an Aktivitäten aller Art teilnehmen. Durch die einzigartige Verbindung aus Lernen, Spielen und kreativer Entfaltung können die Kinder und Jugendlichen ihre Freizeit selbstbestimmt und abwechslungsreich gestalten.

Das ELA Quality Resort Belek gehört mit 583 exklusiven Zimmern, Suiten und Villen zu den besten Luxusresorts in der Türkei. Dank einer außergewöhnlich großen Poollandschaft, dem ausgezeichneten Ab-i-Zen Spa & Wellness Center sowie der Erlebniswelt Everland Q kommen Gäste aller Altersgruppen auf ihre Kosten. Mit einem Buffetrestaurant und sieben à-la-carte-Restaurants erwartet die Gäste des Resorts eine facettenreiche Küche. Belek gehört zu den beliebtesten Zielen für deutsche Touristen in der Türkei. Seine Lage an der türkischen Riviera, der feine Sandstrand und das umfangreiche Kulturangebot machen den Ort gleichermaßen attraktiv für Familien, Paare und aktive Reisende. Das ELA Quality Resort Belek ist lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Weitere Informationen über das ELA Quality Resort Belek finden Sie im Internet unter www.elaresort.com

