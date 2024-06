Das Erfolgs- und Glücksgesetz der Verantwortung

Der erfahrene Coach und Berater Daniel Görs über Verantwortung als Schlüssel zum Erfolg und Glück

„Du bist uneingeschränkt dafür verantwortlich, was Du bist, und für alles, was Du wirst und erreichst“, sagt Berater und Coach Daniel Görs über das Glücks- und Erfolgsgesetz der Verantwortung.

Nur Du selbst bestimmst, was und wie Du denkst, und deshalb bist auch nur Du selbst verantwortlich für das, was in Deinem Leben geschieht! Du triffst Deine eigenen Entscheidungen. Deshalb bist Du auch verantwortlich für das Ergebnis dieser Entscheidungen, dafür, wo Du stehst und was Du bist.

Das Konzept der individuellen Verantwortung ist ein wichtiges Thema im Leben und in der Gesellschaft. Es gibt hierbei zwei Überzeugungen: Zunächst jene, bei der davon ausgegangen wird, dass eigentlich niemand für irgendetwas verantwortlich ist. Die Schuld an allem Schlechten wird Immer anderen gegeben (der Regierung, der Wirtschaft, der Gesellschaft etc.). Die anderen denken, dass die Verantwortung des Einzelnen in einer Gesellschaft der individuellen Freiheit absolut ist. Sie ist unverzichtbar und unausweichlich. Demzufolge ist jeder Einzelne für das verantwortlich, was er tut und was nicht.

Frei und glücklich zu sein, ist aber keine Sache der Wahl. Es ist notwendig. Fortschritte im Leben sind nur insoweit möglich. als wir einem Bereich mehr Verantwortung auf uns nehmen. Niemand wird sie an unserer Stelle übernehmen.

Das Schöne an der Verantwortung ist: Je mehr wir davon übernehmen und je stärker wir auf uns selbst hören, desto mehr andere werden uns zur Seite eilen und uns helfen wollen. Andererseits werden umso weniger Menschen etwas mit uns zu tun haben wollen, je weniger Verantwortung wir übernehmen.

Der erste Merksatz Erfolgs- und Glücksgesetzes der Verantwortung (https://danielgoers.de/erfolgsgesetz-und-gluecksgesetz-der-verantwortung) besagt: „Es steht Dir immer frei zu wählen, was Du denkst und was Du tust.“

Da wir in unseren Entscheidungen frei sind und tun und sagen können, was wir wollen, können wir uns der Verantwortung für die Dinge, die wir tun oder unterlassen, auf keinen Fall entziehen.

Der zweite Merksatz des Glücks- und Erfolgsgesetzes der Verantwortung lautet: „Die Verantwortung beginnt dort, wo Du die uneingeschränkte Kontrolle über Dein Bewusstsein übernimmst.“

Unsere Realität wird von dem bestimmt, was wir denken und wie wir denken. Und da wir das nur selbst kontrollieren können, ist das Übernehmen von Kontrolle über unsere Gedanken der Beginn von Selbstkontrolle und persönlicher Macht.

Der dritte Merksatz des Glücks- und Erfolgsgesetzes der Verantwortung lautet: „Niemand wird Dir zur Hilfe kommen.“

„Wenn sich also etwas ändern soll, dann liegt das einzig an Dir allein. Wenn Du willst, dass sich etwas ändert, muss DU Dich ändern. Wenn Du willst, dass sich etwas verbessert, dann musst Du Dich selbst verbessern“, schreibt Diplom-Sozialwirt Daniel Görs in seinem Blog (https://danielgoers.de).

Aber wenn Du Dich erst einmal dazu entschlossen hast, die uneingeschränkte Verantwortung für Dein Leben zu übernehmen, erhältst Du einen wundervollen Lohn: ein Gefühl der Freiheit und das Gefühl, alles selbst in der Hand zu haben.

Praktische Umsetzung des Erfolgs- und Glücksgesetzes der Verantwortung:

Übernimm Verantwortung für Deine Arbeit und für alle Aspekte Deines Jobs. Die Besten jeder Branche fühlen sich als Eigentümer ihres Arbeitsplatzes. Sie betrachten sich als Selbstständige, ganz gleich, wer ihr Gehalt bezahlt. Keine Ausreden, keine Ausflüchte, keine Schuldzuweisungen: Sage oder denke nie: „Das ist nicht meine Aufgabe!“ So denken und sprechen Menschen, die keine Zukunft haben. Nicht Du. Du trägst Verantwortung. Und denke dran: Verantwortung kann nicht delegiert werden (auch wenn das viele Manager zu denken scheinen…).

Übernimm freiwillig Aufgaben und zusätzliche Arbeit. Melde Dich in Meetings immer als erster, wenn es darum geht, etwas zu erledigen. Ergreife immer die Initiative. Sage Deinem Chef, dass Du mehr Verantwortung übernehmen willst. Betone das immer und immer wieder. Und wenn Du eine Aufgabe übernimmst, erledige sie schnell und gut. Denke hierbei aber auch an das Pareto-Prinzip: Es müssen nicht immer 100% sein; meist reichen 80%!

Diplom-Sozialwirt Daniel Görs ermöglicht es mit seinem Consulting und Coaching, Personen und Unternehmen erfolgreicher und glücklicher zu machen.

Daniel Görs ist Berater, Coach und Manager sowie 50plus, Vater und Ehemann. „Ich habe im letzten halben Jahrhundert viele Erfahrungen gemacht, Einiges erlebt, viel gelesen und gelernt. Das gebe ich nun über diverse Kanäle weiter. Da ich beruflich mein Geld mit der Konzeption, Erstellung, Optimierung und Verbreitung von Content jeder Art verdiene, liegt es nahe, dass ich auch einen persönlichen Blog sowie unterschiedliche Social Media Accounts pflege. Seid dabei, wenn ich über das Leben schreibe und wie man die eine oder andere Abkürzung oder Schnellstraße (neudeutsch „Hacks“) nutzen kann.“

Daniel Görs setzt auf die „ewigen“ Glücks- und Erfolgsgesetze plus aktuelle „Lifehacks“ und „Businesshacks“. Auf dieser Kombination beruht sein Beratungsangebot- und Coachingansatz.

www.danielgoers.de

www.görs.com

https://www.instagram.com/daniel.goers

