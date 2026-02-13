Das erwartet die Mitglieder der Protectum eG 2026

Die Protectum Moderne Wohnungsbaugenossenschaft eG blickt auf eine beeindruckende Firmenhistorie von über 25 Jahren zurück. Sowohl Bestands- als auch Neumitglieder fragen sich deshalb zurecht: Was macht die Protectum eG 2026?

Seit einem viertel Jahrhundert verfolgt die Protectum eG ihren Förderzweck. Das Schaffen von lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum. Die Protectum eG hat mittlerweile sehr viel Erfahrung auf dem Gebiet und über die Jahre einen erheblichen Immobilienbestand aufgebaut, der nun für die Mitglieder zur Verfügung steht.

Nachdem die Protectum eG 2025 das größte Neubauprojekt in ihrer Historie in Erlensee fertig gestellt und vollvermietet hat, stehen für 2026 neue Projekte an. So soll in Wiesbaden ein bereits entkerntes Gebäude zu 25 Wohnungen und 45 Apartments kernsaniert werden. In Babenhausen plant die Genossenschaft die Erstellung von 12 Doppelhaushälften. In beiden Fällen sitzt die Protectum eG bereits an der Ausführungsplanung, sodass hier künftig weiterer Wohnraum entstehen kann.

Die Bestandsmitglieder der Protectum eG profitieren seit Jahren von zahlreichen weiteren Vorteilen. Neben dem bezahlbaren Wohnraum werden auch Neumitglieder im Rahmen der Arbeitnehmersparzulage und Wohnungsbauprämie gefördert, wenn sie die staatlichen Voraussetzungen erfüllen. Darüber hinaus dürfen Bestandsmitglieder ihr Geschäftsguthaben auf die Kaution anrechnen lassen. Viele Mitglieder zahlen deshalb monatlich im Rahmen der vermögenwirksamen Leistungen ein.

Mitglieder der Protectum Moderne Wohnungsbaugenossenschaft eG partizipieren künftig unverändert an den Vorteilen der Genossenschaft. Zusätzlich wird neuer Wohnraum geschaffen, der den eigenen Mitgliedern zu Gute kommt.

