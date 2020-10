Das EUROtronic Design-Heizkörperthermostat “Comet WiFi” wird direkt ins WLAN integriert…

…Bye-bye komplizierte Installation

Immer mehr Haushalte setzen auf innovative SmartHome-Technik. Dabei ist die bedarfsgerechte Steuerung der Heizung einer der häufigsten Wünsche. Programmierbare Thermostate von EUROtronic vereinen mehrere Vorteile: Sie sparen Heizkosten, folgen einem festen, einfach zu erstellenden Heizplan und bieten viele Komfortfunktionen. Das neue Thermostat “Comet WiFi” integriert ein weiteres Highlight. Die Geräte dieser neuen Serie verbinden modernste WiFi-Technologie, einfache Bedienung und sehr hochwertige Optik. Durch die Nutzung des weltweiten Wifi-Funkstandards sind Installation, Konfiguration und Bedienung schnell und einfach erledigt.

Komfortabel, stabil und flexibel – in Echtzeit!

Bei dem “Comet WiFi” handelt es sich um einen elektronischen Heizkörper-Regler, in den die gesamte Erfahrung aus ca. 10 Millionen gefertigter EUROtronic-Thermostate geflossen ist. Dieses Know-how wurde mit dem stabilsten Funk-Weltstandard WiFi in einem einzigartigen Produkt kombiniert. Die Einbindung in jedes WLAN-Netz ist innerhalb weniger Minuten ohne zusätzliches Gateway möglich. Herkömmliche Heizkörperregler arbeiten mit Funkstandards wie ZigBee, Z-Wave, DECT oder Bluetooth. Diese Techniken benötigen separate Gateways und verbrauchen deutlich mehr Energie. Der “Comet WiFi” hat im Vergleich dazu eine erheblich längere Batterielebensdauer. Benötigt wird lediglich die Installation der kostenlosen EUROtronic-App. Direkt danach werden die Thermostate in das WLAN eingebunden und für jeden Raum individuell konfiguriert. Geänderte Heizzeiten überträgt die App in Echtzeit an die Geräte. Die Temperatur passt sich sofort an die Bedürfnisse der Nutzer an. Dank der App-Steuerung lassen sich einzelne Räume oder das ganze Haus passend zum Tagesablauf beheizen. Nutzer hinterlegen einfach auf ihren Alltag abgestimmte Heizpläne und haben stets ein perfekt temperiertes Zuhause.

Ansprechendes Design bei maximaler Funktionalität

Wie jedes EUROtronic-Thermostat verfügt der “Comet WiFi” über umfangreiche Komfort-Funktionen. Die “Fenster-offen-Erkennung” stoppt die Heizfunktion, sobald ein Fenster im Raum geöffnet wird. Die “Urlaubsfunktion” sorgt dafür, dass im Zeitraum der Abwesenheit die Wohnung nicht auskühlt, gleichzeitig verhindert sie unnötiges Heizen. Eine Frost- und Kalkschutzfunktion schützt die gesamte Anlage. Die Kindersicherung verhindert das ungewollte Verstellen. Mit seinem eleganten Gehäuse fügt sich das Thermostat perfekt in jedes Raumdesign ein. Per LED-Display zeigt der Regler die aktuelle Temperatur an. Die abgerundeten Kanten lassen sich gut reinigen und verhindern Staubablagerungen. Zusätzlich ermöglicht die Touch-Funktion das Verstellen der Temperatur, auf Wunsch direkt am Thermostat, ohne den eigentlichen Heizplan zu stören. Einfacher und schöner sind Energieeffizienz und eine moderne Steuerung der Raumtemperatur kaum umsetzbar. Weitere Informationen zu EUROtronic und den smarten Produkten erhalten Sie unter: www.EUROtronic.org

Die Eurotronic Technology GmbH mit Sitz in Steinau an der Straße produziert seit 20 Jahren elektronische Heizkörperthermostate für den deutschen und internationalen Markt. Die Entwicklung und Produktion der Geräte findet direkt am Standort in Steinau statt. Im Jahr 2017 hat Eurotronic seine Produktions- und Logistikfläche um weitere 2.000 qm, auf nun 7.000 qm, erweitert.

Eurotronic-Produkte sind damit “Made in Germany”. Von Steinau aus werden auch alle Kunden betreut, die gerade bei individuellen Kundenwünschen und OEM-Lösungen den direkten Kontakt zum Vertrieb sowie der Fertigung und Entwicklung haben. Damit sind sehr flexible, kundenindividuelle Lösungen in einer kurzen Zeit für Eurotronic-Kunden möglich.

