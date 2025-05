Das Gehirn fordern und geistig rege bleiben

VERBRAUCHER INITIATIVE mit Tipps, die den Geist fit halten

Berlin, 20. Mai 2025. Die geistige Fitness lässt sich trainieren, um sie möglichst lange zu erhalten. Dafür will das Gehirn genutzt und mit bisher unbekannten Dingen gefüttert werden. Die VERBRAUCHER INITIATIVE sagt, was den grauen Zellen besonders gut tut, damit sie auch mit zunehmendem Alter leistungsfähig bleiben.

„Seien Sie geistig aktiv, lernen Sie etwas Neues und pflegen Sie Ihre Kontakte“, fasst Alexandra Borchard-Becker von der VERBRAUCHER INITIATIVE wesentliche Empfehlungen zum Erhalt der geistigen Leistungsfähigkeit zusammen. Um geistig fit zu bleiben, ist es von entscheidender Bedeutung, neue Themen und Aufgaben anzugehen. Das bedeutet, sich mit Dingen auseinander zu setzen, mit denen man vorher nichts zu tun hatte. Bisher unbekannte Informationen regen vor allem die Strukturen im Gehirn an, die verstärkt von altersbedingten Prozessen betroffen sind.

„Gut geeignet ist z. B. das Lernen einer Fremdsprache, die Teilnahme an anderen Weiterbildungen und Kursen, die Aufnahme eines Studiums, das Mitwirken in einer Schauspielgruppe, das Erlernen eines Instruments oder das Singen in einem Chor“, empfiehlt Borchard-Becker. Aber auch Musik hören, Tanzen, Lesen, das Spielen von Gesellschaftsspielen und Puzzeln wirkt anregend auf das Gehirn. Neue Wege gehen, das lässt sich ganz wortwörtlich im täglichen Leben umsetzen und bringt das Gehirn ebenfalls in Schwung. Dazu die Fachreferentin: „Wählen Sie beim Spazierengehen, anderen alltäglichen Wegen oder bei Ausflügen in die Umgebung bisher unbekannte Wege und Ziele“.

Mit anderen Menschen in Kontakt bleiben, soziale Beziehungen pflegen und sich austauschen, trägt ebenfalls entscheidend zur geistigen Beweglichkeit bei. Neue Kontakte zu knüpfen, sich zu unterhalten, dabei zuzuhören und zu verstehen, Mimik und Gestik wahrzunehmen, zu reagieren und an vorangegangene Gespräche anzuknüpfen, trainiert geistige und soziale Fähigkeiten.

Wie sich altersbedingte Veränderungen im Gehirn günstig beeinflussen lassen, beschreibt die VERBRAUCHER INITIATIVE in der neuen Broschüre „Den Geist fit halten“. Das 16-seitige Themenheft enthält außerdem Tipps für gesundheitsfördernde Ess- und Lebensgewohnheiten, die sich positiv auf die geistige Leistungsfähigkeit auswirken. Es kann für 2,00 Euro (zzgl. Versand) unter www.verbraucher.com bestellt werden.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

Kontakt

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.

Georg Abel

Wollankstr. 134

13187 Berlin

030 53 60 73 41

030 53 60 73 45



https://www.verbraucher.org

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.