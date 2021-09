Das globale PR-Netzwerk Eurocom Worldwide gründet mit Rothman Asia einen neuen regionalen PR-Hub in Singapur

München, 29. September 2021 – Eurocom Worldwide, das weltweite Netzwerk unabhängiger PR-Agenturen, hat Rothman Asia in Singapur zu seiner neuen Lead-Agentur für Südostasien ernannt. Rothman Asia gehört zum Netzwerk von Rothman Global, das auf drei Kontinenten tätig ist. Mit dieser Ernennung arbeitet Eurocom Worldwide nun mit zwei regionalen Netzwerken im asiatisch-pazifischen Raum zusammen: EMG Asiacom mit Hauptsitz in Shanghai, das China, Japan, Südkorea und Indien abdeckt, sowie Rothman Asia mit Hauptsitz in Singapur für lokale Expertise in Indonesien, Vietnam, auf den Philippinen sowie in Thailand und Malaysia. Zu Rothman Global gehört auch die Uniomedia Group, die sich kürzlich Eurocom Worldwide als Mitglied in Mittel- und Osteuropa angeschlossen hat.

Mit Rothman Asia erhält Eurocom Worldwide einen globalen Marktzugang zum südostasiatischen Markt und kann seinen Kunden somit auch dort Kommunikationsdienstleistungen wie Public Relations, Social Media Kommunikation, Content- und Videoproduktion sowie Grafikdesign anbieten.

“Mit Rothmann Asia haben wir einen starken Partner mit enormer lokaler Expertise gewonnen, der einen Markt abdeckt, der voller Möglichkeiten steckt”, sagt Christoph Schwartz, stellvertretender Chairman von Eurocom Worldwide und Inhaber der deutschen Partneragentur Schwartz Public Relations in München. “Es ist schön zu sehen, wie viele leistungsstarke, unabhängige Kommunikationsagenturen sich in den letzten Monaten unserem Netzwerk Eurocom Worldwide angeschlossen haben.”

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den vier führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in EMEA ausgezeichnet.

Kontakt

Schwartz Public Relations

Christoph Schwartz

Sendlinger Straße 42A

80331 München

089 211 871 30

089 211 871 50

info@schwartzpr.de

https://www.schwartzpr.de