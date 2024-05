Das Grandhotel Vier Jahreszeiten, Hamburg ist das ICONIC HOTEL OF THE YEAR des Jahres 2024.

Die deutsche Luxusmarkenexpertin Gesine Gold entwirft seit 2017 das strategische Rebranding, das Corporate Design und die Corporate Products für das Grandhotel Vier Jahreszeiten an der Alster.

Das Ranking „Die 101 Besten“ hat das Grandhotel Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg erneut zum besten Hotel in Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz 2024 gekürt. Das Grand Hotel an der Alster, das in den Vorjahren bereits viermal in Folge als „bestes Hotel Deutschlands“ ausgezeichnet worden ist, wurde bei der Preisübergabe in Zürich durch den geschäftsführenden Direktor Ingo C. Peters nebst Gattin und der Eigentümerfamilie Dohle vertreten.

Die deutsche Luxusmarkenexpertin Gesine Gold und das Team der Gesine Gold Branding GmbH (Club der Freunde des guten Geschmacks / FDGG) freuen sich über die Auszeichnung ihres langjährigen Kunden und es ist Ihnen ein Vergnügen zu diesem Erfolg auch weiterhin beitragen zu dürfen.

Die renommierte, mehrfach ausgezeichnete deutsche Luxusmarkenexpertin & Dipl. Kommunikationsdesignerin aus Hamburg ist seit 2017 für das strategische Re-Branding, das Corporate Design und die Entwicklung der Corporate Products des Hotels verantwortlich. Ihre Handschrift zeigt sich in jedem Detail ihrer Arbeit, indem sie Tradition mit Innovation, mit wunderbarem Storytelling verbindet.

So bemerkt Auftraggeber und Direktor des Grandhotel Vier Jahreszeiten, Ingo C. Peters: „Wir danken Gesine Gold für exzellente Zusammenarbeit. Passion, Eleganz und Qualität, vereint auf höchstem Niveau. Gesine Gold lebt eine Marke, skizziert ihre Werte und Traditionen und veranschaulicht somit den Markenkern in Ihrer Designarbeit auf ganz einzigartige Weise.“

Die Stardesignerin mit dem guten Geschmack entwickelt seit 1996 mit ihren Strategien und stilbildenden Entwürfen solitäre Marken. Zu ihren Kunden zählen Unternehmen aus den Bereichen Luxusgüter, Traditionsunternehmen, Manufakturen und Kulturinstitutionen.

Mit Vergnügen trifft sie neue Kunden aus dem Premium & Luxussegment aus der ganzen Welt per Zoom oder auf einen Tee in der Wohnhalle des Hamburger Grandhotels, um über neue Projekte zu sprechen .

www.gesinegold.com/de/brands/hvj-hamburg

> Wir machen Marken. Wir sind Experten für ganzheitliche strategische Markenentwicklungen im PREMIUM & LUXUSSEGMENT und beraten Sie bei Ihren Kommunikationsstrategien und dem strategischen Markenmanagement. Wir erschaffen durch unser Markenmodell > THE LUXURY STRATEGY < eine nachhaltige und messbare Wertsteigerung ihres Unternehmens. < GESINE GOLD GESINE GOLD BRANDING ist eine inhabergeführte Brandingagentur in Hamburg, die auf Markenentwicklungen im Luxus-Segment spezialisiert ist. International.

