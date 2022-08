Das große NDR MV Geburtstagsfest in Schwerin: Acht Stunden Programm – jetzt anmelden

30 Jahre NDR in Mecklenburg-Vorpommern: Am Sonntag, 25. September, lädt der NDR in sein Landesfunkhaus nach Schwerin ein.

Im September wird der NDR in Mecklenburg-Vorpommern 30 Jahre alt. Grund genug für ein großes Geburtstagsfest mit Live-Musik auf mehreren Bühnen, Unterhaltung, Information, Talks und Austausch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Am Sonntag, 25. September, lädt der NDR in sein Landesfunkhaus in Schwerin ein – um gemeinsam ein großes Fest zu feiern. Der Eintritt auf das Veranstaltungsgelände ist kostenfrei.

Acht Stunden lang – von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr – können Interessierte hinter die Kulissen schauen, der Onlineredaktion über die Schulter gucken, erleben, wie ein Podcast entsteht, prominente NDR Persönlichkeiten treffen oder ganz einfach Live-Musik von Billy Rock, Tripod oder der NDR MV Funkhausband genießen.

Auch für die jungen Besucherinnen und Besucher wird es umfangreiche Mitmachmöglichketen geben, unter anderem mit den Stars aus der Sesamstraße.

Wie das genaue Programm aussieht, wird noch bekannt gegeben. Aufgrund begrenzter Kapazitäten ist eine Anmeldung vorab erforderlich. Unter NDR.de/mv können sich Interessierte ab sofort für das große Geburtstagsfest eintragen.

