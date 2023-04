Das Handwerk des Gebäudereinigers ist mehr als nur Reinigung

Fachkräfte für Gebäudereinigung und für Glas- und Fassadenreinigung

Der Beruf des Gebäudereinigers ist vielschichtig und beinhaltet sowohl das Management des Objekts als auch die Reinigung selber. Dazu gehört auch die vollständige Dokumentation aller Arbeiten und die Wartung sowie Instandhaltung von Geräten. Da ein Gebäude aus vielen unterschiedlichen Bereichen wie Böden, Fenster, Sanitär, Außengelände, Inneneinrichtungen etc. besteht, ist die Reinigung sehr aufwendig und bedarf eine Ausbildung. Der Umgang mit Reinigungsmittel sowie schwerem Gerät ist Teil der wichtigen Ausbildung. Hochdruckreiniger, Hebebühnen, Motorsäge oder ein Kran zur Reinigung von große Glasfassaden eines Hochhauses sind verantwortungsvolle Aufgaben.

Als mögliche Objekte für Gebäudereinigung kommen sowohl Krankenhäuser als Werkstätte infrage. Auch Einkaufszentren oder Schule sind Reinigungsobjekte für einen Gebäudereiniger. Die Reinigungsfirma sollte sich nicht für seine Einsatzgebiete spezialisieren und Spezialarbeiten anbieten. Umso wichtiger wird hier die Ausbildung. Speziell, wenn es darum geht, ein Hotel oder ein Krankenhaus zu reinigen. Hierzu sind die Ansprüche hoch.

Eine flexible Firma, die sich um Gebäudereinigung in München kümmert, muss auch mit Schichtdienst rechnen. Oft lassen sich Büros zum Beispiel nicht während der Arbeit reinigen, daher muss die Putzfirma am Abend zur Arbeit antanzen und den Laden auf Vordermann bringen.

Oft bieten die Reinigungsfirmen alle Leistungen der Branche und decken die komplette Palette der Gebäudereinigung ab. Das ist auch wichtig, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Dazu gehören Unterhaltsreinigung, Büroreinigung, Baustellenreinigung, Grundreinigung, Treppenhausreinigung und vieles Mehr. Neulich wurde auch der Mindestlohn der Reinigungsbranche angepasst. Die Erhöhung beträgt 12,50 / Stundenlohn. Für 2024 wird eine weitere Erhöhung um 25 Cent diskutiert. Die Branche hat selber hohe Belastungen und muss die Preise ständig anpassen.

Die Mclean24 Gebäudereinigung ist eine junge und innovative Reinigungsfirma in München für Gebäude- und Haushaltsreinigungen in München. Die Reinigungsfirma ist spezialisiert auf Unterhaltsreinigungen, Treppenhausreinigung, Sonderreinigungen von Wohnungen, Büros, Praxen, Anwaltskanzleien, Kindergärten und Schulen in München sowie dem Umland.

