Das ideale Winterquartier für Mähroboter

11 Tipps, um den Gartenhelfer winterfest zu machen

Mähroboter erleichtern die Gartenarbeit enorm. Damit das auch langfristig so bleibt, ist ihre richtige Pflege essenziell. Gerade jetzt ist es wichtig, für ein fachgerechtes Winterquartier zu sorgen. Übrigens nicht nur für den Mähroboter, sondern für alle Gartengeräte. Denn neu kaufen ist oft teuer und wenig nachhaltig. Während nichtelektronische Hilfsmittel wie Schaufeln, Scheren und Rechen lediglich gründlich gesäubert, von Rost befreit und ggfs. eingeölt oder Gartenschläuche sorgsam entleert und aufgerollt werden sollten, gibt es bei Mährobotern ein paar Besonderheiten zu beachten.

Segway Navimow, ein führender Hersteller von kabellosen Mährobotern, empfiehlt für die Winterpause Mähroboter gründlich zu säubern, die Messerklingen vorsichtig zu entfernen und dann alle Teile frostfrei und geschützt zu lagern. Auch sollte der Akku zu mindestens 85 Prozent geladen sein, um ihn zu schonen. Wer die Pflegehinweise für Hochleistungsgeräte beachtet und sorgsam mit ihnen umgeht, wird lange Freude an ihnen haben

So bereiten Gartenfreunde ihren kabellosen „Robi“auf den Winterschlaf am besten vor:

1. Den Rasenmäher aus der Ladestation ziehen.

2. Den Akkustand per App überprüfen und ggfs. noch einmal aufladen. Die Ladung sollte mindestens 85 Prozent betragen.

3. Den Rasenmäher ausschalten.

4. Den Netzstecker ziehen.

5. Die Bodenverankerungsschrauben der Ladestation lösen und die Stellen mit Zubehör-Stiften oder anderen Hilfsmitteln wie kleinen Stöckchen markieren.

6. Die Antenne vom Kabel trennen.

7. Die Ladestation säubern und wegpacken.

8. Schutzhandschuhe anziehen und die Klingen des Mähers vorsichtig entfernen. Dabei bitte keinen Akkuschrauber verwenden!

9. Die Unterseite des Rasenmähers mit einer Bürste reinigen.

10. Den Mäher mit einem Wasserschlauch abspritzen und von Schmutz befreien . Anschließend trocknen lassen.

11. Ladestation und Rasenmäher in ihren Karton oder einen anderen Behälter packen, der frostfrei und trocken gelagert wird.

Zur richtigen Überwinterung hat Segway Navimow jetzt auch mit seinem neuesten App-Update 2.3. eine Anleitung im Hilfe-Bereich veröffentlicht.

Egal, welche Jahreszeit gerade herrscht, diese Punkte empfiehlt Segway Navimow zur Pflege seiner Geräte:

– Mähroboter regelmäßig reinigen: Das Kameraobjektiv, das Fahrgestell, die Messerklingen, das Messerschutzblech und die Universalräder sollten nach Bedarf gereinigt werden, um die Ansammlung von Schmutz und Ablagerungen zu verhindern.

– Um Sicherheit und gute Mähergebnisse zu gewährleisten, sollten die Messerklingen des Navimow und die zugehörigen Schrauben alle ein bis zwei Monate ausgetauscht werden.

Übrigens verfügt die Navimow i-Serie über eine Klingenverschleißkompensationsfunktion, um die Abnutzung gleichmäßig auf die Schnittfläche zu verteilen und so übermäßigen Verschleiß auf einer Seite zu verhindern. Darüber hinaus ändert die Messerklinge während des Mähens mehrmals die Richtung, um die Lebensdauer des Messers weiter zu verlängern.

Segway-Ninebot ist ein Unternehmen für intelligente Mobilität, das 2012 gegründet wurde und sich auf kreative Kurzstreckenbeförderung und Roboter konzentriert. Es hat seinen Hauptsitz in Peking, China, und addressiert drei Hauptgeschäftsregionen – Asien-Pazifik, Europa und Amerika – mit Niederlassungen in Peking, Shanghai, Los Angeles, Seattle, New York, Paris, Dallas, Amsterdam, Barcelona, Seoul, München, Changzhou, Hangzhou und Shenzhen.

Navimow, eine Tochtergesellschaft von Segway-Ninebot, entstand aus Segway-Ninebots Home Service Robotics Abteilung und dem AI & Robotics Technology Research Institute.

Navimow ist auf Forschung, Design, Herstellung und Vertrieb von Robotern für Endverbraucher spezialisiert. Mit einem Schwerpunkt auf dem Markt für Roboter-Rasenmäher will Navimow die weltweit führende Marke in diesem Segment werden und Robotik sowie KI-Technologie in den Alltag integrieren

