Das IFOY-zertifizierte Unternehmen IdentPro bestätigt weitere Partner für den Tag der Logistik in Troisdorf

Am 20.04.2023 lädt IdentPro gemeinsam mit seinen Partnern prismat, SICK, neoimpulse, Flowcate und Zigpos nach Troisdorf ein, um einen Einblick in die Intralogistik 4.0 zu geben. Melden Sie sich jetzt an!

Troisdorf, 03. April 2023 – IdentPro, einer der führenden Anbieter von Softwarelösungen für die Intralogistik, lädt alle Interessierten am 20. April 2023 zum Tag der Logistik in sein Technikum nach Troisdorf ein. Das für den renommierten IFOY-Award nominierte Unternehmen präsentiert an diesem Tag seine innovative IoT-Lösung Warehouse Execution System und bietet den Besuchern die Möglichkeit, diese live zu erleben.

JETZT BESTÄTIGT – Zwei weitere Unternehmen aus dem Partnernetzwerk erweitern das Programm:

– neoimpulse GmbH: Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen für Logistik,

– ZIGPOS GmbH: ein RTLS-Anbieter, der u.a. Objekte und Arbeitsmittel via UWB im omlox-Standard in Echtzeit lokalisiert.

Damit steht das Tagesprogramm fest. Der Tag der Logistik bietet eine ideale Gelegenheit, sich über die neuesten Trends und Entwicklungen in der Intralogistik zu informieren und auszutauschen.

Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr und endet gegen 15:00 Uhr. Abgerundet wird das Programm durch unsere Partner prismat GmbH, SICK und Flowcate. Auch sie haben viele Beispiele und Lösungen vorbereitet. Und werden diese auch gemeinsam in unserer Live-Demo präsentieren. Als Besucher haben Sie zudem den ganzen Tag über die Möglichkeit, sich zu vernetzen, Fragen zu stellen und sich über die neuesten Trends in der Logistikbranche auszutauschen.

Melden Sie sich jetzt an:

https://www.tag-der-logistik.de/Veranstaltung/5654/Ein+Tag+in+der+Intralogistik+4.0%3A++Zwischen+digitalem+Zwilling+in+Echtzeit%2C+Standards+und+Automatisierung%21

Agenda:

–

Partner-Pitch Moderation: Dr. Martin Welp

Ganztägig: Verpflegung

Parallel zum Programm: Offene Begehung der Partnerstände

–

Block 1

10:00 Uhr – Einlass

10:30 Uhr – Begrüßung IdenPro

11:00 Uhr – Partner-Pitch mit prismat

11:15 Uhr – Partner-Pitch mit SICK

11:30 Uhr – Live Demo Warehouse Execution System & SICK

–

Block 2

12:00 Uhr – Partner-Pitch mit Flowcate

12:15 Uhr – Partner-Pitch mit Zigpos

12:30 Uhr – Live Demo Warehouse Execution System & Zigpos

–

Block 3

13:00 Uhr – Partner-Pitch mit neoimpulse

13:15 Uhr – Vortrag IdentPro Dr. Martin Welp

13:45 Uhr – Live Demo Warehouse Execution System

14:15 Uhr – Networking

15:30 Uhr – Veranstaltung Ende

Join the digital Intralogistics

Identpro ist führend in der Lageroptimierung und Spezialist für die Materialverfolgung in Produktion und Lager. Wir bieten Geschäftskunden weltweit schlüsselfertige Systemlösungen bestehend aus Hard- und Softwareprodukten zur Digitalisierung und Autonomisierung der Intralogistik, um diese nachhaltig und erfolgreich zu gestalten. Dazu nutzen wir unsere exklusive digitale Zwillingstechnologie, die auf unserer rein konturbasierten LIDAR-Echtzeit-Ortung für Intralogistik-Fahrzeuge basiert. Identpro hat seinen Hauptsitz in Troisdorf, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.identpro.de

