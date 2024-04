Das Institut für Vermögensstrukturierung ist wieder da

Fachvorträge zur Vermögensgestaltung

In komplexen Zeiten braucht es fachliche Expertise

In der heutigen, dynamischen Welt sind Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen mit vielfältigen Herausforderungen im Bereich der Vermögensgestaltung konfrontiert. Steigende Steuerbelastungen, die Sicherung des Familienvermögens, die optimale Nachfolgeplanung und die effektive Nutzung von Anlagemöglichkeiten erfordern fundierte Expertise und individuelle Lösungen. Das Institut für Vermögensstrukturierung (IVS) bietet Steuerberatern und Rechtsanwälten sowie Estate und Financial Plannern in Family Offices, Vermögensverwaltungen und Banken umfassende Fachvorträge zu allen Fragen der Vermögensstrukturierung und -planung.

Umfassendes Know-how und langjährige Erfahrung

Das Institut für Vermögensstrukturierung ist ein Netzwerk unabhängiger Steuer-/Rechtsfachleute mit Sitz in Potsdam, das über langjährige Erfahrung in der Beratung von Privatpersonen und Unternehmen zu komplexen Vermögensfragen verfügen. Der Fachbeirat des IVS, bestehend aus Dr. Maren Gräfe, Maximilian Kleyboldt, Dr. Marcel Megerle, Dr. Robert Strauch und Christina Vosseler. Mit fachlich höchster Kompetenz aus dem Bereich der Vermögensstrukturierung und -planung bietet das Institut ein äußerst attraktives Angebot an Fachvorträgen für Steuer- und Finanzprofis.

Individuelle Lösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse

Im Zentrum des IVS stehen die Fachvorträge, die von verschiedenen renommierten Referenten gehalten werden. In regelmäßigen Abständen finden verschiedene Themen rund um die Strukturierung von Vermögen statt, zu denen sich Interessierte anmelden können. Dabei werden die Vorträge mit aktuellen Beispielen und Gestaltungsmöglichkeiten vorgestellt.

Kommende Veranstaltungen

Der kommende Vortrag zum Nießbrauch ist der erste von vielen. Über das Jahr verteilt, finden in den kommenden Monaten weitere Webinare zu spannenden Themen rund um die Vermögensstrukturierung statt. Es folgen interessante Vorträge zu den Themen:

-„Grenzüberschreitende Nachfolgeplanung am Praxisbeispiel“ – 7. Mai

-„Einsatz von Lebensversicherungen in der Nachfolgeplanung“ – 19. Juni

-„Wegzugsgestaltungen“ – 3. Juli.

-Und viele mehr.

Weitere spannende Themen und Veranstaltungen finden Sie auf der Webseite des IVS. Hier können Sie sich auch direkt für die Teilnahme an einem der Webinare bewerben.

Das Institut für Vermögensstrukturierung

Die Experten des Instituts für Vermögensstrukturierung bieten Ihnen umfassende Beratungsleistungen zu allen Fragen der Vermögensstrukturierung und -planung. Gemeinsam mit Ihnen, entwickeln sie individuelle Lösungen, die genau auf die Bedürfnisse Ihrer Mandanten zugeschnitten sind. Melden Sie sich noch heute für die Teilnahme an einem Webinar an!

Weiterführende Links:

https://institut-vermoegensstrukturierung.de/

https://institut-vermoegensstrukturierung.de/veranstaltungen.html

https://www.linkedin.com/company/institut-vs/

Das Institut für Vermögensstrukturierung (IVS) fördert den berufsübergreifenden Austausch zwischen Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Family Offices und Finanzdienstleistern zu Fragen rund um die Strukturierung von großen Vermögen.

Firmenkontakt

IVS Institut für Vermögensstrukturierung UG (haftungsbeschränkt)

Robert Strauch

Kleine Weinmeisterstraße 17

14469 Potsdam

+49 30 206331-63

+49 30 206331-65



https://institut-vermoegensstrukturierung.de/

Pressekontakt

IVS – IVS Institut für Vermögensstrukturierung UG (haftungsbeschränkt)

Franziska Strauch

Kleine Weinmeisterstraße 17

14469 Potsdam

+49 30 206331-63

+49 30 206331-65



https://institut-vermoegensstrukturierung.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.