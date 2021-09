Das Expose gilt als die Visitenkarte beim Verkauf von Immobilien. Es beinhaltet die wichtigsten Informationen einer Immobilie, wie z.B. die Lage der Immobilie, den Zustand, die Ausstattung, Fotos etc. Exposes für Immobilien erscheinen in Form von Immobilienportalen auf entsprechenden Immobilienportalen meist digital als PFD. Da es nicht möglich ist, diesen Exposes im klassischen Sinne einen eigenen Charakter zu geben, bevorzugen es Immobilienexperten, zusätzlich noch eine ausführliche Immobilienbeschreibung als PDF-Dokument zur Verfügung zu stellen. Doch lohnt sich der viele Aufwand und die wertvolle Zeit um im Nachgang herauszufinden, dass der Kunde kein ernsthaftes Interesse an dem Objekt vorweist? Um zukünftig auf beiden Seiten erfolgreicher agieren zu können, geht FLOWFACT den ersten Schritt zur automatisierten Immobilienvermarktung: mit dem Interaktiven Expose.

Weg vom klassischen PDF-Dokument

Das Interaktive Expose ist der erste Schritt zur automatisierten Immobilienvermarktung und bietet Immobilienexperten einen professionellen Auftritt und die Kontrolle, wann ein Expose von Interessenten gelesen wird. Interessenten erhalten mit dem Interaktiven Expose bereits vor einer Besichtigung auf eine einfache, aber eindrückliche Weise einen ersten Einblick der Immobilie. Damit erhöht sich nicht nur die Anzahl der Interessenten, sondern qualifiziert sie bereits zu einem frühen Zeitpunkt – vor einer Besichtigung.

Was sind die Vorteile des Interaktiven Exposes?

Interessenten erhalten mit dem Interaktiven Expose bereits vor einer Besichtigung auf eine einfache, aber eindrückliche Weise einen ersten Einblick in die angebotene Immobilie. Damit erweitert sich nicht nur die Anzahl der Interessenten, sondern qualifiziert sie bereits zu einem frühen Zeitpunkt – vor einer Besichtigung. Somit sparen Makler nicht nur Zeit, sondern erhalten auch noch wichtige Daten zur Bewertung von Interessenten.

Mit dem Interaktiven Expose können Immobilienexperten sich also gezielt mit den Kunden beschäftigen, die ernsthaftes Interesse aufweisen und haben so Zeit für das Wesentliche – neue Aufträge.

Die Vorteile des Interaktiven Exposes im Überblick:

– Modernes Design, digital und gut lesbar auf allen mobilen Endgeräten

– Interessentenqualifizierung während des Expose Besuchs

– Einfacher Versand eines Expose-Links per E-Mail

– Druckmöglichkeit für Interessent und Makler

– Personalisiertes Expose für jeden Interessenten

– Präsentation ähnlicher Immobilien

– Direktes Feedback vom Interessenten

– Interaktionsmöglichkeiten mit dem Interessenten im Expose

– Zeitlich begrenzter Zugriff einstellbar

– Trackingfunktion

Wie Sie sehen können gibt es einige Vorteile gegenüber dem klassischen PDF-Dokument.

Mehr Infos sowie ein Erklärvideo finden Sie hier:

https://www.crmpro.de/post/das-interaktive-expos%C3%A9

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne bei uns melden, wir beraten Sie gerne und nehmen uns Zeit für alle Ihre Fragen!

https://www.crmpro.de/kontakt

Die CRMPRO GmbH in Raubling unterstützen Sie seit 1992 rund um Ihr Immobilienunternehmen mit allen Themen der IT:

– Immobilienmaklersoftware FLOWFACT Performer CRM (CRM Software lokal oder in der Cloud)

– Installation / Schulung / Programmierung von Individuallösungen

– Kompletter Schutz Ihrer Daten mit Linogate DEFENDO Immobilien Internet Security

– HP Netzwerktechnologie (Server / PC / Thinclients / Drucker / Scanner)

– Aktualisierung und Überwachung Ihrer IT

– Cloud Telefonie mit anbindung an Ihrer ImmobilienSoftware

– Revisionssichere eMailArchivierung

– Erstellung von Webseiten für Ihr ImmobilienMaklerbüro

– Datenschutzberatung

