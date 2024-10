Das Kosmetikunternehmen Trinny London erzielt mit Fivetran Einsparungen von bis zu 260.000 GBP

Mehr Flexibilität und verbesserte Entscheidungsfindung dank Zugang zu Self-Service-Analysen für über die Hälfte der Mitarbeitenden durch Fivetran

München, 22. Oktober 2024 – Fivetran, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich automatisiertes Data Movement, gibt bekannt, dass Trinny London seine Datenprozesse mit Hilfe der Plattform von Fivetran umgestaltet hat. Die von Trinny Woodall gegründete Beauty-Marke konnte durch die Automatisierung ihrer Datenprozesse die Ressourcen eines ganzen Teams an Data Engineers freischaufeln. Das führt zu jährlichen Einsparungen von bis zu 260.000 GBP.

Als eine der am schnellsten wachsenden Kosmetikmarken Europas hat sich Trinny London schnell von einer florierenden E-Commerce-Plattform zu einer globalen Einzelhandelskette in Großbritannien, Irland, Australien und den USA entwickelt. Der bisherige Data Stack des Unternehmens war jedoch mit dem Wachstum überfordert. Zudem waren die bestehenden Prozesse zur Datenintegration veraltet und ineffizient. Um die GDPR-Vorschriften einzuhalten, musste Trinny London außerdem seine Datenbank von den USA nach Großbritannien migrieren. Da das Unternehmen auf seine Online-Präsenz angewiesen ist, behinderten diese Herausforderungen das Wachstum erheblich. Um an der Spitze der Schönheitsindustrie zu bleiben, wandte sich Trinny London an Fivetran. Das Ziel: Seine Datenbewegungen zu optimieren und zu rationalisieren sowie die Daten über alle Abteilungen hinweg zugänglich zu machen.

„Mit Fivetran können wir uns endlich auf das konzentrieren, was wir lieben: neue und spannende Herausforderungen anzugehen“, sagt Holly Foster, Data Lead, Trinny London. „Alles läuft reibungslos und funktioniert einfach. Wann immer wir uns an das Fivetran-Team wenden, helfen sie einem sofort. Wir haben die ganze Zeit eng zusammengearbeitet, und das schätzen wir am meisten an Fivetran – es fühlt sich wie eine echte Partnerschaft an.“

Wenige Tage nach der Einführung von Fivetran verfügte Trinny London bereits über eine vollständig automatisierte und zuverlässige Lösung für die Datenübertragung. Mehr als 50 Prozent der Mitarbeitenden von Trinny London haben nun einen Self-Service-Zugang zu den Daten. Das beseitigt Engpässe und erhöht die Agilität im gesamten Unternehmen. Darüber hinaus hat die Marke durch die Integration von mehr als zwanzig Fivetran-Konnektoren in ihrem Data Stack volle Transparenz über alle Marketingplattformen hinweg erlangt und kann so kanalübergreifend die Performance aller Kampagnen optimieren.

Auch die Datenkultur von Trinny London hat sich grundlegend gewandelt. Mit Unterstützung von Fivetran ist das Verständnis des Unternehmens für die Rolle von Daten bei der Strategieentwicklung gewachsen. Die Teams haben jetzt die Möglichkeit fundierte Prognosen zu erstellen und langfristige Pläne zu entwickeln. In der Zwischenzeit kann sich das Datenteam auf strategische Projekte auf höchster Ebene konzentrieren, anstatt ständig neue Daten-Pipelines aufzubauen.

„Als globale Online-Marke ist es entscheidend, dass die Datenoperationen von Trinny London so reibungslos und effizient wie möglich ablaufen“, sagt Stephen Mulholland, Regional Vice President, EMEA, bei Fivetran. „Es war großartig, dem Datenteam dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, sodass die Marke ihr Wachstum weiter vorantreiben und den Datenzugang im gesamten Unternehmen demokratisieren kann.“

Erfahren Sie mehr über die Transformation von Trinny London und lesen Sie die vollständige Fallstudie hier.

Bildmaterial zum Download: Fivetran Logo / Trinny London

Über Fivetran:

Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, unterstützt Kunden bei der Nutzung ihrer Daten für KI-Anwendungen, ML-Modelle, Predictive Analytics und operative Workloads. Die Fivetran-Plattform zentralisiert zuverlässig und sicher Daten aus Hunderten von SaaS-Anwendungen und Datenbanken in jede beliebige Destination – on-premise, in der Cloud oder in einer hybriden Umgebung. Tausende von globalen Unternehmen, darunter Autodesk, Conde Nast, JetBlue und Morgan Stanley, vertrauen Fivetran, um ihre wertvollsten Datenbestände zu bewegen, Analysen zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern und Innovationen voranzutreiben.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Merck, Siemens und VW Financial Services. Weitere Informationen unter fivetran.com/de

Weitere Informationen unter fivetran.com/de

Firmenkontakt

Fivetran

Tobias Knieper (Marketing Lead DACH)

Arnulfstraße 122

80636 München

.



https://fivetran.com

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Christine Schulze & Thomas Hahnel

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89 417761- 0



https://www.lucyturpin.de/

Bildquelle: Trinny London