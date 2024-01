Das Life Coaching der HELP Akademie

nutzen Sie unser Frühlingsangebot

Was wird bei einem Coaching besprochen?

Die Themen sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Manchmal geht es um die Arbeit, aber auch sehr oft um private Angelegenheiten.

Wann ist der richtige Zeitpunkt ein Coaching zu besuchen?

Es gibt keinen falschen oder richtigen Zeitpunkt. Wenn man der Meinung ist, dass man bei bestimmten Themen Unterstützung braucht, sollte man einen Coach aufsuchen.

Wie erkennt man den richtigen Coach?

Coaching ist eine hohe Kunst. Der Coach übernimmt mit der Auftragsannahme eine große Verantwortung. Die Handlungsempfehlungen, die der Coach dem Klienten gibt können das Leben des Klienten entscheidend prägen. Die Grundlage für ein erfolgreiches Coaching sind die Erfahrung des Coaches und die Chemie zwischen dem Klienten und dem Coach.

Was zeichnet ein gutes Coaching aus?

Viele denken, dass ein exzellenter Coach auch gleichzeitig ein guter Zuhörer sein muss. Das ist nur teilweise richtig. Ein guter Coach, ein Coach also der sich von der Masse abhebt, muss eine hohe Empathie Fähigkeit mitbringen, man nennt diese Kompetenz „soziale Intelligenz“. Die Fähigkeit genau zuzuhören braucht jeder Coach, aber auch die Kompetenz die Problemstellen blitzschnell gezielt zu identifizieren und zu hinterfragen und direkt anzusprechen. Der Klient hat das Recht sofort mit dem Problem konfrontiert zu werden. Keiner will beim Coaching wertvolle Zeit verschwenden und stundenlang um den heißen Brei herumreden.

Fazit: Insgesamt ist Coaching eine wirksame Methode, um individuelle Leistung und Persönlichkeitsentwicklung zu verbessern und Ziele zu erreichen.

Es ist auch wichtig zu betonen, dass Coaching kein einmaliges Ereignis ist, sondern ein Prozess, der Zeit und Engagement erfordert. Coaching erfordert eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Coach und Klienten, um den Fortschritt zu überwachen und sicherzustellen, dass die Ziele erreicht werden.

Frühlingsangebot bis 30. Mai 2024:

Themenblock mit 3 Sitzungen oder 5 Sitzungen

als ZOOM VideoCall inkl. Vorgespräch zum Kennenlernen und Nachbearbeitung:

267,00 EUR – 3 Sitzungen – jetzt 200,00 EUR nur für kurze Zeit

445,00 EUR – 5 Sitzungen – jetzt 380,00EUR nur für kurze Zeit

Die Help-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

Kontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

Fürstenrieder Str 279 a

81377 München

089-21 54 59 20

089-21 54 59-21



https://www.help-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.