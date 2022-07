Das Motorrad sicher und STVO konform transportieren

Mit ganz wenigen Handgriffen ist der TREILER „ready to drive“ gemacht

Die TREILER von der Eiler GmbH machen es möglich

Die neue Generation der Motorrad-Transportanhänger von der Eiler GmbH mit Sitz im schwäbischen Maulbronn,

hat sich bereits nach 1,5 Jahren durchgesetzt. Allen voran die beiden weltweit ersten gebremsten, absenkbaren und faltbaren TREILER 750 und 1000.

Man nennt sie auch: Die flachsten unter den gebremsten -faltbaren-absenkbaren Motorrad-Anhängern.

Sie bieten sicheren Komfort und Garantie für den StVO konformen Transport der Bikes.

Die TREILER – Motorrad-Transporter-Produktfamilie wird mit ganz wenigen Handgriffen „ready to drive“ gemacht.

Alles funktioniert komplett ohne Werkzeug. Die TREILER werden immer in die gewünschte Position gekurbelt.

Durch den geringen Auffahrt Winkel von 4-5 Grad lässt sich das Bike problemlos aufschieben und kann anschließend perfekt verzurrt werden. Eine umfassende Verzurr-Reling sorgt für genügend Verzurrpunkte.

Es ist kein Geheimnis, dass die Firma Eiler ihr eigenes Verzurr System EILZURR ® empfiehlt.

Das führende EILZURR® System ist mittlerweile für fast alle Motorradmarken weltweit erhältlich

und ist damit auch das meist benutze Verzurr- System überhaupt.

Außerdem passen die komplett aus Edelstahl und Alu hergestellten TREILER dank der einzigartigen Klappfunktion

fast in jede Garage und benötigen nur 1.2 m2 Abstellfläche.

Mehr Infos und jede Menge Extras findet man im Onlineshop auf

www.eiler.gmbh

Infos zur EILER GmbH

Dass im Hause EILER INNOVATION großgeschrieben wird, bewies das Unternehmen mit der Etablierung seines erfolgreichen Produkts EILZURR auf dem Biker Markt. Es gilt als das sicherste und schnellste Verzurr-System der Welt.

EILER German Trailer Technology steht nun auch für die Entwicklung und Produktion einer neuen Anhänger-Generation.

„Wir haben mit dem neuen TREILER aktuell das beste Zweirad-Anhängersystem der Welt entwickelt. „so Jean Eiler.

„Wir wollen darüber hinaus weitere exklusiver Produkte “ Manufactured in Germany“ entwickeln, die das Angebot unseres Hauses optimal ergänzen. „konstatiert Marcel Eiler.

EILER entwickelt, produziert und vertreibt das neue Zweirad-Anhänger-System über den Eiler-Onlineshop: www.eiler.gmbh

