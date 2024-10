Das neue Buch „Mission Mensch“ von Dorette Segschneider

Warum manche Menschen zum Mars fliegen und andere auf die Palme gehen – Eine transformative Reise zur eigenen Persönlichkeit

Ingelheim am Rhein, September 2024 –

Mit dem Titel „Mission Mensch: Warum manche zum Mars fliegen und andere auf die Palme gehen“ von Dorette Segschneider erscheint ein neues Werk im Mentoren-Verlag. Die erfahrene Expertin für persönlichkeitsorientierte Transformation bietet in ihrem Buch eine praxisnahe und zugleich inspirierende Entdeckungsreise zu den Tiefen der menschlichen Persönlichkeit. und Sie zeigt überraschend nachvollziehbar und einprägsam auf, wie nachhaltige Veränderungen im Leben und im Berufsalltag gelingen können.

In „Mission Mensch“ kombiniert Dorette Segschneider ihre über 20-jährige Erfahrung in der Transformationsberatung mit fundierten psychologischen Methoden wie dem LINC Personality Profiler (LPP). Durch zahlreiche Fallbeispiele und lebendige Geschichten aus ihrer Coaching-Praxis bietet sie wertvolle Einsichten, wie individuelle Persönlichkeitsmerkmale erkannt und für den persönlichen und beruflichen Erfolg genutzt werden können. Das Buch richtet sich besonders an Entscheider, Führungskräfte, Unternehmer und zudem an alle, die sich weiterentwickeln möchten, um die komplexen Herausforderungen ihres Alltags zu meistern.

Ein zentrales Element des Buches ist die Auseinandersetzung mit dem Persönlichkeitsmodell „Big Five“, das Segschneider durch die innovative Anwendung des LPP zu neuem Leben erweckt. Leserinnen und Leser erhalten nicht nur theoretisches Wissen, sondern vor allem konkrete Werkzeuge, um ihre eigenen Verhaltensmuster zu erkennen und nachhaltig zu verändern. Mit ihrem einfühlsamen und gleichzeitig fordernden Stil motiviert die Autorin dazu, die eigene Komfortzone erfolgreich zu verlassen und sich aktiv mit den eigenen Stärken und Schwächen bislang vernachlässigten Potentialen auseinanderzusetzen.

Dorette Segschneider hat zahlreiche Unternehmer und Top-Führungskräfte sowie deren Teams durch schwierige Veränderungen begleitet und kennt die Herausforderungen, vor denen Entscheidungsträger in einer sich ständig wandelnden Welt stehen. Ihr Buch ist daher mehr als ein Leitfaden für persönliche Weiterentwicklung. „Mission Mensch“ ist eine Anleitung zur erfolgreichen Navigation durch die komplexen Strukturen moderner Unternehmen.

Über die Autorin:

Dorette Segschneider unterstützt seit über 25 Jahren Unternehmer und Vorstände in herausfordernden Situationen dabei, ihr volles Potenzial und das ihrer Organisation zu entfalten. Ihr Konzept der persönlichkeitszentrierten Transformation zielt nicht nur auf das berufliche Handeln, sondern auch auf das innere Wachstum – für einen Führungsstil, der sowohl menschlich als auch wirksam und ergebnisorientiert ist.

Mit ihrer fundierten wirtschaftlichen Expertise und ihrem besonderen Fokus auf menschliche Verbindungen schafft sie einen einzigartigen Verbindung Brückenschlag zwischen Hochleistung und Menschlichkeit.

Buchdetails:

Titel: Mission Mensch: Warum manche zum Mars fliegen und andere auf die Palme gehen

Autorin: Dorette Segschneider

Verlag: Mentoren-Verlag

ISBN: 978-3-98641-185-5

Seitenzahl: 272

Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto „Erfolg braucht Mentoren“ schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft.

Das Wort „Media“ im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

Die Verleger haben eine starke Vision: „Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr erfolgreiche Unternehmer:innen.“

Sie glauben fest daran, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen ganz besonders wichtig für unsere Gesellschaft sind. Und zwar für unsere wirtschaftliche, ökonomische, soziale und ökologische Gesellschaft. Davon handeln die veröffentlichten Storys und Geschichten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken „Mentoren-Verlag“, „Telemach-Verlag“ und „Herodot-Verlag“ decken die unterschiedlichen Themen ab.

