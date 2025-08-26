Das neue The Site Hotel Ibiza eröffnet im Frühjahr 2026

Investition von über 90 Millionen Euro in Playa d’en Bossa zwischen 2025 und 2026

Madrid, 25. August 2025 – Playa d’en Bossa verkörpert einen mediterranen Lebensstil, in dem sich Grenzen und Begrenzungen in einer Atmosphäre der Freiheit auflösen, die die Gäste dazu einlädt, jeden Moment zu genießen. Diese symbolträchtige Gegend Ibizas wird mit drei neuen Projekten, die in dieser und der nächsten Saison eröffnet werden, neue Höhen der Raffinesse erreichen. Die neuen Projekte mit einer Gesamtinvestition von 90 Millionen Euro werden nicht nur die Position der Palladium Hotel Group als wichtiger Akteur im Gastgewerbe stärken, sondern auch einen wichtigen Beitrag zum Wirtschaftswachstum der Region leisten und als Maßstab für den Luxustourismus gelten:

The Site Hotel Ibiza: Eine Hommage an die Wurzeln Ibizas

In einer der lebhaftesten Gegenden Ibizas wird in der nächsten Saison ein neues Hotelkonzept eröffnet, das eine moderne und gefühlvolle Interpretation von zeitgenössischem Luxus auf die Insel bringt: The Site Hotel Ibiza. Dieses Projekt verbindet die mediterrane Seele mit einer raffinierten, modernen Vision von Design, Service und Urlaubserlebnis.

Das Hotel liegt in einer der begehrtesten Gegenden der Insel und soll die erste Adresse für alle werden, die mehr als nur eine Unterkunft suchen. Inspiriert vom pulsierenden Geist der Insel, zielt das Hotel darauf ab, ein ganzheitliches Erlebnis zu bieten, das Spitzengastronomie, Kunst und Unterhaltung miteinander verbindet.

The Unexpected Ibiza Hotel: Luxus, der die Regeln bricht

Das im April nach einer kompletten Umgestaltung eröffnete The Unexpected Ibiza Hotel schlägt ein neues, kühnes Kapitel der gehobenen Hotellerie auf. Inspiriert vom kultigen Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, setzt sich dieses gewagte Konzept der Palladium Hotel Group mit 181 komplett renovierten Zimmern und Suiten und einem hochspannenden Unterhaltungsangebot über alle Konventionen hinweg. Im Mittelpunkt des Hotels steht das mit Spannung erwartete Hell’s Kitchen – Europas erster Standort für das weltberühmte Restaurantkonzept von Gordon Ramsay Restaurants.

Getreu seinem rebellischen Geist setzt das The Unexpected Ibiza Hotel auf ein Luxuskonzept, das auf gewagten und sehr persönlichen Erfahrungen aufbaut. Hier werden die Regeln neu geschrieben, und die Gäste können ihre eigene unvergessliche Geschichte schreiben.

Ibiza Gallery: Kunst, Mode und Gastronomie an einem magischen Ort

Im Juni dieses Jahres wurde die Ibiza Gallery in Playa d’en Bossa eröffnet – eine visionäre, 4.800 m² große Fläche, die von der Grupo Empresas Matutes (Eigentümerin der Palladium Hotel Group) entwickelt wurde, um High-End-Mode, zeitgenössische Kunst und gehobene Gastronomie an einem Ort zu vereinen.

Dieser innovative Ort umfasst 20 High-End-Boutiquen mit renommierten Marken wie Jil Sander, Roberto Cavalli, Missoni und The Attico sowie eine von Antonioli kuratierte Auswahl an verschiedenen Marken, die durch einen Kalender mit exklusiven Pop-ups mit renommierten internationalen Labels ergänzt wird. In der Cardi Gallery stehen Kunst und Design im Mittelpunkt. Sie präsentiert hochmoderne Ausstellungen von Künstlern von Weltrang und hat sich als Drehscheibe für Kreativität und künstlerischen Ausdruck auf der Insel etabliert.

Die Ibiza Gallery befindet sich im Herzen von Playa d’en Bossa, umgeben von einigen der exklusivsten kulinarischen Adressen der Insel wie dem TATEL Ibiza und dem Sublimotion by Paco Roncero sowie von weltweit bekannten Clubs wie dem Ushuaïa Ibiza und dem Hï Ibiza.

Durch diese neuen Projekte bekräftigt Playa d’en Bossa seinen Platz als Ibizas Zentrum für Luxus: eine erstklassige Lage direkt am Meer mit einer einzigartigen Mischung aus gehobener Hotellerie und Weltklasse-Unterhaltung.

