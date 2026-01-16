Das Projekt „Literatur, Krieg und Leben“ neigt sich dem Ende zu

Das 2023 mit vier Teilnehmern gestartete Projekt „Literatur, Krieg und Leben“ nähert sich seinem Ende. Seit Beginn des Projekts im Jahr 2023 wurden elf Bücher ins Deutsche und ein Roman ins Ukrainische übersetzt. Darüber hinaus wurden weitere acht ukrainischsprachige Bücher nach Deutschland geliefert, um dort von den Lesern entdeckt zu werden. Die Aktion war ein unerwarteter Erfolg in der ukrainischen Gemeinschaft in Deutschland.

In dem Projekt waren vier Übersetzer:innen beteiligt: Ganna Huemer Gnedkova, Michael Pietrucha und Jakob Martin Walosczyk and Lydia Nagel. Drei Buchverlage der Schenk Verlag, Anetta Antonenko Verlag und der 21. Books Verlag kooperierten die Arbeitsprozessen zusammen. Eine herausragende Rolle spielte in der Kommunikation das Ukrainische Atelier e.V., insbesondere das Magazin Gel(:b)lau, in dem wir kontinuierlich über die Ereignisse und Ergebnisse des Projekts berichteten.

In den letzten zwei Jahren fanden zahlreiche Veranstaltungen in Stuttgart, Leipzig, München, Frankfurt und Wien statt, darunter Buchausstellungen und Buchvorstellungen, an denen die Übersetzer und Autoren teilnahmen.

Die im Projekt geplanten Ziele wurden erreicht, nämlich die Förderung der europäischen Vielfalt, die Bekanntmachung literarischer Genres und die Vermittlung zeitgenössischer literarischer Werte.

Die Ergebnisse und Ereignisse des Projekts sind auf der Website http://www.schenkverlag-projects.eu zu finden.

Der Projekt wurde mit der Kofinazierung der Europäischen Union verwirklicht.

Der Schenk Verlag ist in der Mitte Europas in einem Dreiländereck tätig und steht somit mit seinen Büchern und Autor*innen in alle geografischen Richtungen Europas offen.

