Das Radisson Blu Resort auf den Malediven führt mobile Concierge App ein

Der Traumurlaub im Paradies wird im Radisson Blu Resort Maldives mit der Einführung der mobilen Concierge App noch angenehmer

Das erste Resort der Marke Radisson Blu auf den Malediven stellt ein neues Feature vor: Die Concierge App ermöglicht eine Registrierung der Gäste durch kontaktlosen Check-In und bietet mit dem „One-Touch-Service“ einen Live-Chat an, in der aufkommende Fragen der Gäste umgehend beantwortet werden können. In der „Must-Do“-Rubrik werden besondere Aktivitäten, wie das schwimmende Frühstück, die Signature Spa-Behandlung, Yoga bei Sonnenuntergang im Pavillon oder die Walhai-Tour, ein einmaliges Abenteuer, vorgeschlagen. Die Gäste erhalten über Push-Benachrichtigungen wichtige Mitteilungen zu Last-Minute-Aktionen oder werden über anstehende Veranstaltungen informiert, um den Aufenthalt zu einem einmaligen Erlebnis zu machen und das Bestmögliche herauszuholen. Speisekarten, Benachrichtigungsschreiben oder das Zimmerhandbuch stehen in digitaler Version zur Verfügung, womit die App, die in fünf Sprachen verwendbar ist, jegliche Papierform und schriftlichen Dokumente ersetzt.

Bereits vor der Ankunft im Resort können die Gäste durch die benutzerfreundliche App scrollen und haben die Möglichkeit, ganz einfach per Mausklick ihre Wunsch-Aktivitäten zu buchen. Während des Aufenthalts können sie sich mit Hilfe der integrierten Karte über die Insel navigieren lassen, die umfangreichen Angebote des Spas einsehen, alle Speisekarten der sieben ausgezeichneten Restaurants und Bars durchstöbern oder durch die anstehenden Aktivitäten im Resort klicken. Die gebuchten Unternehmungen werden dann in dem persönlichen Reiseplan der Gäste gespeichert. Auch alle Rechnungen sind digital aufgelistet, sodass niemals der Überblick verloren geht. Und der nächste Aufenthalt kann ebenfalls gleich über die App gebucht werden.

Sie wird kontinuierlich um innovative Funktionalitäten und Services erweitert und verbessert, stets vor dem Hintergrund, den Gästen ein einmaliges Erlebnis zu bieten. Die mobile App des Radisson Blue Resorts auf den Malediven steht ab sofort im Apple und Google Play Store zum kostenlosen Download bereit.

Über Radisson Blu Resort Maldives

Das Radisson Blu Resort Maldives befindet sich auf der Insel Huruelhi, nur 105 Kilometer entfernt vom internationalen Flughafen Velana in der Hauptstadt Male. Alle 128 Beach- oder Overwater-Villen mit einer Größe von 215 bis 790 Quadratmetern verfügen über private Pools, Meerblick, modernste Annehmlichkeiten und ein, zwei oder drei Schlafzimmer. Umgeben von tropischen Gärten, befindet sich das Blu Spa auf der benachbarten Insel Crusoe“s Island. Eine kulinarische Weltreise wartet im Radisson Blu Resort Maldives dank der vielfältigen Auswahl an sieben Restaurants und Bars. Das South Ari Atoll gilt nicht ohne Grund als eine der besten Stellen zum Tauchen und Schnorcheln auf den Malediven. Hier kann man das ganze Jahr über seltene Walhaie und andere faszinierende Meeresbewohner wie Mantarochen und Meeresschildkröten beobachten.

Weitere Informationen unter: https://www.radissonhotels.com/de-de/hotels/radisson-blu-resort-maldives

