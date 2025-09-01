Das schlanke Fussbodenheizsystem für schnelle Sanierungen

BLANKE PERMATOP SF 14

Mit BLANKE PERMATOP SF 14 präsentiert die Iserlohner Blanke Systems GmbH ein modular aufgebautes, dünnschichtiges Fußbodenheiz- und Kühlsystem, das speziell für Sanierungen und Renovierungen konzipiert wurde. Es zeichnet sich durch eine minimale Aufbauhöhe, schnelle Reaktionszeit und einfache Verlegung aus. BLANKE PERMATOP SF 14 ermöglicht effizientes und komfortables Heizen und Kühlen von Räumen bei minimalem Aufwand.

Minimale Aufbauhöhe

Mit einer Gesamthöhe von nur 21 mm, einschließlich der bewährten Entkopplungs- und Belagsträgermatte BLANKE PERMAT, kann das System direkt auf bestehende Bodenbeläge aufgebracht werden. Damit entfällt der mit Schmutz und Aufwand verbundene Rückbau. Auch bleibt das Gebäude während der Sanierung weitgehend bewohnbar. Das spart wertvolle Zeit und reduziert die Sanierungskosten erheblich.

Geringes Flächengewicht

Mit einem Flächengewicht von nur ca. 30 kg/m² ohne Bodenbelag belastet das System die vorhandene Gebäudestruktur kaum und eröffnet neue Möglichkeiten. So ist mit BLANKE PERMATOP SF 14 selbst bei nur noch geringen Belastungsreserven von Unterkonstruktionen in vielen Fällen die Installation einer effizienten Fußbodenheizung und -kühlung möglich. Das zahlt sich insbesondere bei Holzunterkonstruktionen von Altbauten aus.

Einfache Verlegung

Dank selbstklebender Fasergewebematte in Kombination mit dem hochwertigen PE-Heizrohr mit innovativer Klett-Technologie ist die Verlegung unkompliziert und flexibel. Die Ein-Mann-Montage im Stehen entlastet Rücken und Knie durch die Klett-Tec-Technologie bei der Montage. Aufgrund des besonderen Rohrdurchmessers sind größere Heizkreise möglich. Damit werden zugleich deutlich kleinere Verteiler benötigt. Zudem lassen sich die Heizkreise jederzeit während der Installation korrigieren, was den gesamten Installationsprozess erleichtert. Ein klarer Vorteil für Handwerker und Planer.

Kurze Trocknungszeiten

Nicht zuletzt ermöglicht BLANKE PERMATOP SF 14 schnelle Baufortschritte: Der systemzugehörige zementäre Fließestrich BLANKE FILLOTHERM ist besonders widerstandsfähig und nach nur 90 Minuten begehbar. Bereits 24 Stunden nach der Verlegung kann in Kombination mit der BLANKE PERMAT eine Fliesenverlegung erfolgen, bei Natursteinen ist dies nach 72 Stunden möglich. Ferner sind auch andere Oberböden, ganz gleich in welchem Format, möglich. Ein sonst übliches Belegreifheizen ist in dieser Kombination nicht nötig, was zusätzlich Zeit und Energie spart.

Schnelle Reaktion

Dank seiner Dünnschichtigkeit – die Heizkreise sind mit einer Überdeckung von nur 20 mm nahezu direkt unterhalb des Oberbelags angeordnet – heizt BLANKE PERMATOP SF 14 besonders schnell auf. Damit lässt sich die Raumtemperatur zügig und direkt an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen. Dies führt zu einer effizienten Nutzung der Energie und sorgt für ein angenehmes Raumklima.

Alles aus einer Hand

Das Komplettsystem aus einer Hand umfasst alle abgestimmten Komponenten – von der selbstklebenden Fasergewebematte über die Heizrohre bis hin zur Energieverteilschicht BLANKE FILLOTHERM. In Kombination mit einer objektbezogenen Beratung wird sowohl die Planung als auch die Umsetzung erheblich vereinfacht.

BLANKE PERMATOP SF 14 – die zukunftssichere, flexible und zeitsparende Lösung für moderne Fußbodenheizungen bei Sanierungen. Weitere Informationen finden sich unter blanke-blue-base.de.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

Bildquelle: Blanke Systems