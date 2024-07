Ihr Active Nature Resort direkt an der Seilbahn der Berge der Silvrettagruppe

Wir lieben unsere Heimat. Aber besonders lieben wir es, Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Deshalb freuen wir uns, die langjährige Familientradition in unserem neugestalteten **** Superior Hotel in See weiterführen zu dürfen. Mit Hingabe leben wir mit unserem Team tagtäglich unser Herzensprojekt. Bei uns können Sie den Alltag hinter sich lassen. Entdecken Sie die wunderschöne Natur des Paznaun auf einer Wanderung oder erkunden Sie die Umgebung auf dem Bike in Ihrem Sommerurlaub zu Zweit oder mit der ganzen Familie.

Wir schaffen Raum. Für unvergleichliche Genussmomente. Für Tiefenentspannung. Und für exklusiven Wohnkomfort. Das sind die Säulen des 4 Sterne superior Hotel SeeMOUNT. Gespickt mit dem durchdachten SeeMOUNT rundum Service entsteht so für Sie die perfekte Basis, um die einzigartige Natur rings um das SeeMOUNT in all ihren bunten Facetten aktiv zu entdecken. Erkunden Sie unser Erlebnisprogramm für einen facettenreichen Aktivurlaub in See im Paznaun. Zusätzlich erwarten Sie kulinarische Highlights und Wellness-Specials.

Unsere Direktbuchungsvorteile

– Als Direktbucher (Telefon, E-Mail oder uber die hoteleigene Website) genießen Sie einige Mehrwertleistungen

– Early Check-In am Anreisetag ab 10.30 Uhr kostenlos (ohne Zimmer)

– Late check out (ohne Zimmer) kostenlos am Abreisetag bis 16.00 Uhr (Nutzung Wellnessbereich, Tiefgarage, Wellnesstasche und Bademäntel, Nachmittagsjause, Bodenlose Kaffee- und Teetasse sowie Saftbar vom Buffet)

– Bestpreisgarantie: Sie erhalten Ihre gewunschte Zimmerkategorie als Direktbucher zum absoluten Bestpreis und genießen gleichzeitig exklusive Specials.

– Überraschung als Abschiedsgeschenk

Entdecken Sie unsere Top Sommerangebote zum Bestpreis:

4=3 Midweek

So -Do

4 ÜN ab EUR 469 pro Person

Bleibe 4 Nächte, zahle aber nur für 3!

Inklusivleistungen:

Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit

Kostenlose Silvretta Card Premium fur Ihr Sommer-Bergerlebnis: Täglich gondeln nach Wahl inkl. Silvretta Card Mitte Juni bis Mitte Oktober

Pures Wellnessvergnügen im SpaMOUNT über den Dächern von See

Early Check-In am Anreisetag ab 10.30 Uhr kostenlos (ohne Zimmer)

Late check out (ohne Zimmer) kostenlos am Abreisetag bis 16.00 Uhr (Nutzung Wellnessbereich, Tiefgarage, Wellnesstasche, Nachmittagsjause, Bodenlose Kaffee- und Teetasse sowie Saftbar vom Buffet)

Genießen Sie alle INKLUSIVLEISTUNGEN

Family Super Deal

23.05. – 10.11.2024

3,5 oder 7 ÜN ab EUR 499 pro Person

Kinder nächtigen bis 7 Jahre kostenfrei!

Inklusivleistungen:

Kinder nächtigen bis 7 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (bei 2 Vollzahlern)

Kinder von 8 bis 15 Jahren pauschal EUR 50,- pro Nacht

Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit

Kostenlose Silvretta Card Premium für Ihr Sommer-Bergerlebnis: Täglich gondeln nach Wahl inkl. Silvretta Card Mitte Juni bis Mitte Oktober

SPA-Gutschein im Wert von EUR 30,- (5 ÜN) oder EUR 50,- (7 ÜN)

Pures Wellnessvergnügen im SpaMOUNT über den Dächern von See

Early Check-In am Anreisetag ab 10.30 Uhr kostenlos (ohne Zimmer)

Late check out (ohne Zimmer) kostenlos am Abreisetag bis 16.00 Uhr (Nutzung Wellnessbereich, Tiefgarage, Wellnesstasche, Nachmittagsjause, Bodenlose Kaffee- und Teetasse sowie Saftbar vom Buffet)

Genießen Sie alle INKLUSIVLEISTUNGEN

3 ÜN ab EUR 499,- pro Person im Doppelzimmer

5 ÜN ab EUR 839,- pro Person im Doppelzimmer

7 ÜN ab EUR 1.019,- pro Person im Doppelzimmer

Romantik & Wellnesspackage

15.06.2024 – 10.11.2024

3 Nächte ab EUR 529 pro Person

Zeit zu Zweit inkl. SPA Gutschein und Überraschung

Inklusivleistungen:

Sonne und Wärme sorgen draußen für schöne Stunden, während Sie im SeeMOUNT-Resort Erholung pur genießen.

Genießen Sie alle INKLUSIVLEISTUNGEN

Romatisches Candlelight Dinner

Spa-Gutschein im Wert von EUR 25,- pro Person

Bei Ihrer Ankunft erwartet Sie eine Überaschung auf dem Zimmer

3 ÜN ab EUR 529,- pro Person

5 ÜN ab EUR 759,- pro Person

7 ÜN ab EUR 899,- pro Person

Wellness & Wandern

23.05. – 06.07. und 08.09. – 10.11.2024

5 oder 7 Nächte ab EUR 779 pro Person

inkl. SPA-Gutschein im Wert von EUR 30,- (5 ÜN) oder EUR 50,- (7 ÜN)

Inklusivleistungen:

Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit

4x gefuhrte Erlebnis-Wanderungen pro Woche (ab 18. Juni) von unserem Guide – (Bergtaxi gegen geringe Gebuhr)

Kostenlose Silvretta Card Premium fur Ihr Sommer-Bergerlebnis: Täglich gondeln nach Wahl inkl. Silvretta Card Mitte Juni bis Mitte Oktober

SPA-Gutschein im Wert von EUR 30,- (5 ÜN) oder EUR 50,- (7 ÜN)

Pures Wellnessvergnügen im SpaMOUNT über den Dächern von See

Early Check-In am Anreisetag ab 10.30 Uhr kostenlos (ohne Zimmer)

Late check out (ohne Zimmer) kostenlos am Abreisetag bis 16.00 Uhr (Nutzung Wellnessbereich, Tiefgarage, Wellnesstasche, Nachmittagsjause, Bodenlose Kaffee- und Teetasse sowie Saftbar vom Buffet)

Genießen Sie alle INKLUSIVLEISTUNGEN

5 ÜN ab EUR 779,- pro Person im Doppelzimmer

7 ÜN ab EUR 949,- pro Person im Doppelzimmer

Freuen Sie sich auf Ihre unvergessliche Zeit voller Abenteuer, spannender Begegnungen und Entspannung pur im neuen 4 Sterne Superior Hotelresort das SeeMOUNT.

Das hochwertig ausgestattete und sehr serviceorientierte 4 Sterne superior Hotel begeistert mit exquisitem Wohnkomfort und nur 60 Zimmern & Suiten, was es zu einem familiären, charmanten und stilvollen Wohlfühlort inmitten der beeindruckenden Bergnatur vor unserer Türe macht.

Egal ob Sommer oder Winter – ein Urlaub in den Bergen des Paznauns hält viele schöne Erlebnisse fur Sie bereit. Ob Sie es sich beim Wellnessen im Infinity-Outdoorpool oder dem Hot See Tub gut gehen lassen oder Sie die Berge rundherum erkunden, Sie werden Ihren Urlaub bei uns in Tirol lieben. Versprochen!

