Das Seminar „Kundenbeziehungsratgeber“ macht es möglich:

sofort glücklichere Kunden, höhere Umsätze und bessere Kundenbeziehungen

Beziehungen sind wichtig, privat wie geschäftlich. Kundenbeziehungen über Jahre kontinuierlich aufzubauen, auf ein Fundament aus Vertrauen und Leistung zu stellen, und stetig zu optimieren, ist dabei die Königsdisziplin. Entsprechend schwer ist es, bestehende Kundenbeziehungen wirklich nachhaltig effizienter und besser zu gestalten. Im Idealfall sollen glücklichere Kunden mehr kaufen, aber wie macht man das? Wenn eine Beziehung stockt, oder es sogar Probleme gibt, holt man sich Rat. Ein Ratgeber wird benötigt, der Hilfe und Unterstützung anbietet. Dr. Oliver Ratajczak ist nicht nur einer der renommiertesten Experten für Kundenbeziehungen, er setzt genau das in die Praxis um: er bietet das eintägige Seminar „Kundenbeziehungsratgeber“ für nachhaltig bessere Kundenbeziehungen an.

Wer Kunden hat, braucht diesen Ratgeber

Wenn es darum geht, geschäftliche Prozesse in der Beziehung zu verändern, sind alle Beteiligten vorsichtig, ganz gleich ob Unternehmer, Führungskraft oder direkte Schnittstelle zum Kunden. Diese Zurückhaltung ist natürlich und verständlich. Die Beziehung zu Kunden ist mindestens genau so sensibel wie chancenreich. Die Angst, mit falschen Methoden oder einer fehlenden Sensibilität eine gewachsene Kundenbeziehung zu zerstören, statt sie zu verbessern, ist überall zu spüren. Allerdings ist auch klar: Nirgendwo lassen Unternehmen mehr Potential liegen, nirgendwo verschenken sie täglich mehr bares Geld, als bei der Optimierung der Kundenbeziehungen. Bestehende Kunden lukrativer zu machen und länger zu binden ist in jedem Fall einfacher, als Interessenten zu Neukunden zu machen. Wie sollte man also vorgehen? Es wäre toll, könnte man an einem Tag die passende Methode lernen, um alle Kundenbeziehungen erfolgreicher zu gestalten. Perfekt wäre es, wenn das Tagesseminar im gesamten Bundesgebiet angeboten würde, so dass keine weiten Anreisen nötig sind. Mit einem günstigen Komplettpreis für Seminarunterlagen, Seminar und die Verpflegung sowie das Networking wäre das wirklich ein unschlagbares Angebot. Aber, um diese Methode zu entwickeln benötigt man jahrelange Projekterfahrung, idealerweise aus unterschiedlichen Branchen. Wer hat die schon? Dr. Oliver Ratajczak! Seit 20 Jahren findet er die entsprechenden Stellschrauben, um dauerhaft das Gleichgewicht zwischen Kundenorientierung und Wirtschaftlichkeit herzustellen. In seinem eintägigen Seminar, das im Mai 2020 in Hamburg, Berlin, München, Frankfurt und Köln stattfindet, zeigt er den Weg zur besseren Kundenbeziehung.

Goldene Hochzeit statt Scheidung, ein Grund zur Freude – für Alle

Glückliche Kunden sind toll, denn sie senken Kosten und erhöhen Erträge. Glückliche Kunden kaufen häufiger und regelmäßiger, geben Feedback und empfehlen ihre Lieferanten in ihrem Netzwerk weiter. In seinem Seminar richtet der Kundenbeziehungsspezialist den Blick nach außen. Der studierte Chemiker zeigt auf, wo die Chemie bereits stimmt, und wo verborgene Potentiale schlummern. Er setzt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Kundenbrille auf und zeigt, wie Kunden im Verlauf des Kunden-Lebenslaufs am besten angesprochen werden. Dabei betrachtet er die Kundenbindung aus den Blickwinkeln des Marketings, der Produktentwicklung und der Verkaufspsychologie. Der Experte für Kundenbeziehungen erklärt, wie man mit unkonventionellem Flirten das Herz der Kunden gewinnt, Kaufprozesse optimiert und psychologische Techniken einsetzt, um mehr zu verkaufen. Nicht zuletzt legt er einen Fokus auf das Arbeitsklima im Unternehmen, denn glücklichere Mitarbeiter führen zu glücklichen Kunden. Das Seminar „Kundenbeziehungsratgeber“ bietet alle Kenntnisse und Tools um künftig dafür zu sorgen, dass Kundenbeziehungen zur „Langzeitehe“ statt zur schnellen „Scheidung“ führen. Alle Inhalte sind gut konsumierbar aufbereitet und aus der Praxis für die Praxis konzipiert. So wenig Theorie wie möglich, so viele Beispiele aus der Praxis wie möglich, lautet sein Motto. Nach diesem intensiven Tag werden Kundenbeziehungen einen anderen Stellenwert für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben. Der Blick auf Kunden, Prozesse und das eigene Unternehmen wird sich verändern – garantiert. Mit den erlernten Methoden und Tools ist die sofortige Umsetzung im eigenen Unternehmen garantiert. Die Buchung des Tagesseminar kann unter www.kundenbeziehungsratgeber.de vorgenommen werden.

Mein Name ist Oliver Ratajczak und ich bin Ratgeber für profitable Kundenbeziehungen. Seit dem Jahr 2000 helfe ich großen und kleinen Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei, Stammkunden für ihre Produkte und Dienstleistungen zu gewinnen. Um dieses Ziel zu erreichen, nutze ich diverse Stellschrauben, die aus Neukunden das machen, was sich jeder Unternehmer wünscht: profitable und glückliche Stammkunden, die immer wieder kaufen.

