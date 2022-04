Neu in Blaubeuren: das seniorengerechte Angebot der SeniorenLebenshilfe

Durch die Unterstützung der SeniorenLebenshilfe soll älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben in ihrer vertrauten Umgebung ermöglicht werden. Der bundesweit tätige Dienstleister bietet Senioren vielfältige Leistungen im vorpflegerischen Bereich an. Auch in Blaubeuren ist das bedarfsgerechte Angebot der SeniorenLebenshilfe dank der neuen Lebenshelferin Adriana Lucciola zukünftig verfügbar. Mehr über Frau Lucciola kann man der Seite Lebenshelfer in Blaubeuren entnehmen.

Für ein selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter hinein

Das Angebot der SeniorenLebenshilfe richtet sich an Senioren, die ihren Lebensabend in ihrem eigenen Zuhause verbringen wollen. Damit dies gelingt, selbst wenn die älteren Menschen nicht mehr selbstständig sämtliche Tätigkeiten im Haushalt ausführen können, greifen die Lebenshelfer ihnen tatkräftig unter die Arme. Zudem haben die selbstständig-freiberuflich tätigen Lebenshelfer stets ein offenes Ohr für die von ihnen betreuten Senioren und nehmen sich Zeit für Gespräche. Auch Aktivitäten aller Art werden gemeinsam unternommen. Die SeniorenLebenshilfe wurde im Jahr 2012 von Carola Braun gegründet. Die Berlinerin betreibt das Unternehmen zusammen mit ihrer Familie. Ihr Ziel ist es, älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter hinein zu ermöglichen.

Praktische und soziale Leistungen – individuell und bedarfsgerecht abgestimmt

Die Tätigkeiten der Lebenshelfer werden mit den betreuten Senioren individuell abgestimmt. Sie kümmern sich um alles, was für die älteren Menschen zu beschwerlich geworden ist. Eine wichtige Rolle spielen die Lebenshelfer in Form einer Haushaltshilfe. Sie unterstützen die Senioren beim Putzen, Kochen, Einkaufen und beim Waschen der Wäsche. Zudem begleiten sie die älteren Menschen zu Terminen aller Art, beispielsweise zum Arzt. Jedem Lebenshelfer steht ein Pkw zur Verfügung, damit die Wege dorthin bequem zurückgelegt werden können. Auf Wunsch sind die Lebenshelfer auch bei einer sinnvollen Freizeitgestaltung behilflich. Sie motivieren ihre Senioren zu gemeinsamen Spaziergängen, Besuchen bei Freuden oder wohnen gemeinsam einer kulturellen Veranstaltung bei.

Die neue Lebenshelferin Adriana Lucciola ist fortan für Senioren in Blaubeuren aktiv

Adriana Lucciola verstärkt seit Neuestem das Team der Lebenshelfer im baden-württembergischen Blaubeuren. Die 1982 in Ulm geborene Zahnmedizinische Fachangestellte und Kosmetikerin hat nach ihrer langjährigen Tätigkeit bei der Parfümerie Douglas als Bürokraft im Rehabilitationskrankenhaus Ulm gearbeitet. Dort konnte sie auch regelmäßig Gespräche mit älteren Menschen führen, was ihr stets große Freude bereitet hat. In ihrem neuen Beruf als Lebenshelferin sieht sie eine erfüllende Aufgabe, mit der sie den älteren Menschen etwas zurückgeben will. Adriana Lucciola lebt in einer sehr glücklichen Partnerschaft und besitzt zwei liebenswerte Hunde. Sie liebt das Kochen und Backen und verbringt gerne Zeit mit ihrer Familie und mit Freunden.

Weitere Informationen rund um die Arbeit der SeniorenLebenshilfe

Als selbstständige Lebenshelferin bereichert Adriana Lucciola das Leben von Senioren in Blaubeuren und Umgebung. Auch in vielen weiteren Regionen in ganz Deutschland sind täglich zahlreiche weitere Lebenshelfer für das Wohl älterer Menschen im Einsatz. Dennoch ist die SeniorenLebenshilfe, die eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, ständig auf der Suche nach weiteren motivierten Menschen, die als Lebenshelfer aktiv sein wollen. Die Lebenshelfer werden bei ihrer Arbeit von der Berliner Zentrale aus tatkräftig unterstützt. Unter anderem werden eigene Schulungen und Fortbildungen angeboten. Weitere Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de.

