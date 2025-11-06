DAS SIND DIE SIEGER VON „KUNDENSERVICE DES JAHRES 2026“!

Am 05. November 2025 wurden im Gibson Club in Frankfurt zum sechsten Mal Deutschlands beste Kundenservice-Teams ausgezeichnet. Beim Audit und Wettbewerb „Gewählt zum Kundenservice des Jahres“ überzeugten 16 Unternehmen aus insgesamt 17 Branchen mit exzellenter Servicequalität.

Um das begehrte Siegel zu erhalten, mussten sich die Teilnehmer in einem intensiven Mystery-Audit über mehrere Wochen hinweg beweisen. Neben einem Mindestscore im Gesamtergebnis zählt insbesondere die Spitzenposition innerhalb der jeweiligen Kategorie – das Siegel wird pro Branche nur einmal vergeben.

Mit der diesjährigen Ausgabe ist der Wettbewerb um ein weiteres Land gewachsen: Neben Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Spanien, Großbritannien, Marokko, Senegal und Tunesien nimmt ab 2026 auch Canada teil.

Die 16 Preisträger des Siegels „Kundenservice des Jahres 2026“

-Smart Europe GmbH – smart – Automobil

-Hamburger Sparkasse AG – Haspa – Banken

-dm-drogerie markt GmbH + Co. KG – dm Drogeriemarkt – Drogeriemärkte

-Paulmann Licht GmbH – Paulmann – Fachhandel Beleuchtung

-IONOS SE – IONOS (Deutschland) – Hosting-Dienste

-DHL Express Customer Service GmbH – DHL Express – Internationaler Expressversand

-Creditplus Bank AG – Creditplus – Kreditbanken

-Emma Matratzen GmbH – Emma The Sleep Company – Matratzenhersteller

-Abbott GmbH – FreeStyle Libre – Medizinprodukte

-Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA – Michelin – Reifenhersteller

-Vodafone GmbH – Vodafone – Telekommunikation

-Tonerpartner GmbH – TonerPartner – Toner Versandhandel

-Pierre et Vacancs – Center Parcs -Tourismus

-HD Plus GmbH – HD+ – TV-Streaming

-DHL Express Germany GmbH – DHL Express – Versanddienstleister -Technischer Support

-PAYONE GmbH – Payone – Zahlungsdienstleister

Die Testphase

Vom 19. Mai bis 25. Juli 2025 stellten sich Unternehmen aus 17 Branchen den Mystery-Anfragen. Über einen Zeitraum von zehn Wochen wurden knapp 7.500 Test durchgeführt – verteilt auf die Kanäle Telefon, E-Mail, Chat, Social Media und Internet-Navigation. Bewertet wurden bis zu 15 Kriterien, darunter Soft Skills, die Qualität des Austauschs, Erreichbarkeit, Reaktionsgeschwindigkeit und der Gesamteindruck des Kundenerlebnisses.

Wichtig dabei: Kommuniziert wird ausschließlich über die Preisträger – nicht über Platzierungen oder Nicht-Gewinner. Damit bleibt der Wettbewerb ein sicheres, konstruktives Benchmarking-Instrument, das Entwicklungspotenziale sichtbar macht, ohne einzelne Unternehmen öffentlich zu bewerten.

Ergebnisse und Trends

Insgesamt erzielten die Teilnehmer im Durchschnitt 69 von 100 Punkten, mit Ergebnissen zwischen 34 und 88 Punkten.

Als erfolgreichster Teilnehmer ging in diesem Jahr Michelin hervor – mit einer Gesamtleistung von 88 Punkten. Der beste Kanal war der Internet-Kanal, in dem Vodafone mit 99,6 Punkten überzeugte.

Deutlich zeigte sich auch 2025: Erreichbarkeit bleibt der entscheidende Erfolgsfaktor. Unternehmen mit schnellen Reaktionszeiten erzielten in nahezu allen Kanälen bessere Gesamtergebnisse.

Während Chat und Social Media weiterhin Optimierungspotenzial bieten, konnten insbesondere die Kanäle Internet und Telefon überdurchschnittlich punkten.

Kundenservice als Erfolgsfaktor

Laut dem aktuellen Kundenservice-Barometer 2025* bleibt Servicequalität der entscheidende Faktor für Markenbildung:

91% der Befragten geben an, dass der Kundenservice das Bild eines Unternehmens prägt, 84% treffen ihre Kaufentscheidung auf dieser Grundlage. Über die Hälfte (52 %) hält guten Service sogar für wichtiger als Preis oder Werbung – ein deutliches Signal für die wachsende Bedeutung von Kundennähe.

Stimmen der Preisträger

Roman Melcher, Geschäftsführer dm Deutschland, betont die Bedeutung von Haltung und Empathie im täglichen Kontakt:

„Die Auszeichnung ist eine schöne Bestätigung für das tägliche Engagement unserer Kolleginnen und Kollegen – im ServiceCenter, in den Märkten und im dm-dialogicum. Unser Anspruch ist es, Kundinnen und Kunden in jeder Begegnung wertschätzend, kompetent und serviceorientiert zu begegnen. Dass dies wahrgenommen und honoriert wird, freut und motiviert uns sehr.“

Auch Tanguy Leon-Pflieger, VP Sales B2C Michelin Europe North, hebt den ganzheitlichen Anspruch hervor:

„Bei Michelin stehen die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden immer im Mittelpunkt. Diese Auszeichnung bestätigt, dass sich unser Engagement und der Einsatz unseres Service-Teams lohnen.“

Guido Weissbrich, Mitglied der Geschäftsführung Vodafone, beschreibt Service als gelebte Leidenschaft:

„Für uns ist Kundenservice mehr als ein Prozess – es ist echte Leidenschaft. Wir hören aktiv zu, zeigen Empathie, finden Lösungen – schnell, individuell und auf Augenhöhe. Diese Auszeichnung zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Nach der Testphase: Transparenz & Entwicklung

Nach Abschluss der Testphase erhält jedes teilnehmende Unternehmen einen individuellen Ergebnisbericht, der die eigene Performance im Detail abbildet.

Dabei werden nicht nur die Ergebnisse des eigenen Serviceteams präsentiert – sie werden zusätzlich den anonymisierten Resultaten der Wettbewerber und dem Gesamtdurchschnitt aller Teilnehmer gegenübergestellt.

So entsteht ein klarer Benchmark, sowohl innerhalb der Branche als auch branchenübergreifend.

Das persönliche Reporting findet im Oktober statt – bevor im November die große Preisverleihung zu Ehren der Gewinner folgt. Eingeladen sind dabei nicht nur die ausgezeichneten Unternehmen, sondern alle, die sich für exzellenten Kundenservice begeistern – ob als Teilnehmer, Interessierte, Branchenvertreter oder einfach als Gäste.

Die Veranstaltung steht allen offen, die Servicequalität feiern, Inspiration mitnehmen und gemeinsam mit anderen Servicebegeisterten einen besonderen Abend erleben möchten.

Über Gewählt zum Kundenservice des Jahres:

Gewählt zum Kundenservice des Jahres ist das unabhängige Event im Bereich des Kundenservice. Mit 225 Testanfragen wird ein qualitatives Audit des Kundenservices durchgeführt. Konsumenten stellen verdeckt als Mystery Tester ihre Fragen. Das Ergebnis ist ein Bericht, der die tatsächliche Kundenservice Leistung im Detail offenlegt. Die seit 2007 renommierte Auszeichnung wird in mittlerweile 6 Ländern (Frankreich, Spanien, Tunesien, Marokko und Großbritannien) verliehen, bis 2025 wird der Wettbewerb in 15 Ländern stattfinden.

Ziele des Wettbewerbs sind:

-den Wert der Kundendienste zu steigern und ein gemeinsames Ziel für Ihr Team zu schaffen,

-die übermittelte Qualität des Kundenerlebnisses der Unternehmen messbar zu machen,

-Firmen die Möglichkeit zu geben, ihre Stärken und Schwächen im Bereich Kundenservice herauszuarbeiten und entsprechende Learnings zu ziehen,

-Verbrauchern eine Orientierung für ausgezeichneten Kundenservice zu bieten.

Die Auszeichnung erhält der beste Kundenservice in einer Unternehmenskategorie, der ein Gesamturteil von mindestens 60 aus 100 Punkten erreicht. In einer Unternehmenskategorie treten mindestens 2 Wettbewerber gegeneinander an.

Die verliehene Auszeichnung dient zum einen als Orientierung für den Verbraucher, zum anderen als Benchmarking Tool für teilnehmende Unternehmen.

Die Testphase beginnt im Mai und erstreckt sich über einen Zeitraum von 10 Wochen. Im Nachgang wird jedes teilnehmende Unternehmen einen Bericht erhalten, der die Leistung des Kundendienstes im Detail aufzeigt. Zugleich werden die Ergebnisse denen der Wettbewerber derselben Kategorie, sowie dem Durchschnitt aller Teilnehmer gegenübergestellt. Im Anschluss zum persönlichen Reporting im Oktober, findet im November die große Preisverleihung statt.

Anmeldungen zum Wettbewerb im kommenden Jahr sind ab sofort unter https://kundenservicedesjahres.com/participation möglich.

Kontakt

Armonia Deutschland GmbH

Maturin Craplet

Im Niedergarten 10

55124 Mainz

06131 4904010



https://kundenservicedesjahres.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.