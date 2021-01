Das Taxi Gewerbe in Baden-Baden steht in den Startlöchern

Ökonomen prognostizieren wirtschaftlichen Aufschwung in 2021

BADEN-BADEN. Alles deutet darauf hin, dass das Taxi Gewerbe in 2021 mit einem starken Rückenwind aus der Coronakrise starten wird. Schon in 2021 hat sich das Taxi nicht nur in Baden-Baden als systemrelevant herausgestellt. Das Taxi als wichtige Logistiklösung, das sichere Transportmittel zur Arbeit, zum Arzt oder zum Supermarkt. Mit ausbleibenden Reisen, Messen und Kongresse fehlen derzeit zwar Geschäftsleute als Kunden. Auch wurden Volksfeste, kulturelle Veranstaltungen, Konzerte abgesagt. Mit dem Dezember-Lockdown wurde der Konsum weitgehend heruntergefahren. Eine Stadt wie Baden-Baden lebt genau von diesen Ereignissen. Seit Jahren kannten die Übernachtungszahlen nur den Weg nach oben. Dennoch melden sich jetzt führende Ökonomen zu Wort, die einen wirtschaftlichen Aufschwung in 2021 voraussagen. Sobald sich die Menschen mehr bewegen dürfen, sobald Einzelhandel, Museen, Theater, das Festspielhaus und alle sonstigen kulturellen Einrichtungen in Baden-Baden wieder geöffnet sind, braucht es das Taxi. Die Kurstadt ist international – Menschen aus aller Herren Länder kommen an die Oos, um dort Hotels, Gastronomie, Kultur, Thermen, den Schwarzwald mit seinen Sehenswürdigkeiten zu genießen. Vom Ausflug über die Fahrt zu einer gastronomischen Attraktion bis zum Flughafentransfer oder Chauffeur Service. Taxi Minor Baden-Baden steht mit seinen hochwertigen Mercedes Limousinen in den Startlöchern.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

