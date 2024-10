Das Team des Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld traf sich zur Lese der 99 hauseigenen Rebstöcke

Auf geht“s in den Weinberg

Die Herbstsonne strahlte vom stahlblauen Himmel als das Mitarbeiter-Team vom Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld die Trauben an den 99 Rebstöcken des hauseigenen Weinbergs in Augenschein nahm und für reif befand. Denn die edlen Qualitätstrauben aus vier verschiedenen Sorten sind die wohlschmeckende Basis für den traditionellen Traarer „Fruchtaufstrich Traube Ur-Gefühl“.

„Die Traubenlese ist immer der Höhepunkt in unserem „Winzerjahr“, die wir gemeinsam erleben und genießen“, erklärt Hoteldirektor Walter Sosul. „Besonders freut es uns dann, wenn die Traubenqualität hoch ist.“ Als einzigen Wermutstropfen merkt er an, dass der Ertrag in diesem Jahr um 40 Prozent geringer ausfiel. Dies führt er auf den etwas zu kalten Frühling und den verregneten Sommer zurück. So kamen bei der Traubenlese „nur“ 102 Kilogramm Trauben der Sorten Palantina, Muscat Bleu, Galanth und Birstaler Muskat zusammen.

Nach der gemeinsamen Lese haben nun der Küchenchef Thomas Meischner und die staatlich geprüfte Sommeliere Martina Hocke die Trauben zum beliebten halbfesten Trauben-Essenz in Rot und Weiß verarbeitet. „Unser schon seit vielen Jahren als Geheimtipp gehandelte, vegane Traubenfruchtaufstrich ist nicht nur als süßer Brotaufstrich beliebt, sondern auch hervorragend zum Verfeinern von Saucen geeignet“, erklärt Küchenchef Thomas Meischner. „Wer einmal Neues probieren möchte, sollte unser Weingelee in einer pikanten Crepe Tasche mit gereiftem Comte-Käse genießen. Zum Traubenfruchtaufstrich empfiehlt Sommeliere Martina Hocke in diesem Jahr den „Hand in Hand 2022 Spätburgunder“ vom Weingut Markus Klump – Baden. „Dieser Rotwein ist ein Schatz aus unserer aktuellen Mercure Weinlese Kollektion 2024 und fasziniert mit Noten von Himbeeren, Johannisbeeren, reife Kirschen, Veilchen und Schokolade“, erläutert die Goldmundschenkin des Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld. Den ausgewählten Wein und weitere edle Tropfen sowie die beliebte Trauben-Essenz in Rot und Weiß können als Mitbringsel auch vor Ort gekauft oder bequem über den Online-Shop bestellt werden.

Das 4-Sterne Superior Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld (mercure.com) liegt an einem 18-Loch-Golfplatz. Mit der innovativen „LERN&DENKERwerkStadt“, der K4 Akademie für außergewöhnliche Teambuilding-Incentives sowie 16 Veranstaltungs-räumen für bis zu 450 Personen empfiehlt sich das Haus für anspruchsvolle Seminare und Tagungen. Es verfügt über 155 komfortable, klimatisierte Zimmer, darunter barrierearme sowie speziell für Familien geeignete Räume, teilweise mit Balkon. Alle bieten kostenfreies Wi-Fi. Die Liebe zu Weinen und internationalen Spezialitäten aus saisonalen, frischen Zutaten prägen das Restaurant AUGENBLICK. Zum Tages-Ausklang oder Aperitif lädt die Bar TREFFPUNKT ein. Das Haus wurde mehrfach als eines der besten Tagungshotels in Deutschland ausgezeichnet.

Firmenkontakt

Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld

Walter Sosul

Elfrather Weg 5

47802 Krefeld

+49 2151 956 0



https://www.mercure-tagungs-und-landhotel-krefeld.de

Pressekontakt

PREGAS GmbH

Alexandra Bergerhausen

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

+49 (0) 40 228616790



https://pregas.de

Bildquelle: Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld