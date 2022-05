Das teilbare Rollstuhlrad trivida® gewinnt Gold

Der German Innovation Award Gold in der Kategorie „Medical & Health“ macht trivida zum Medizinprodukt des Jahres 2022.

Gestern Abend hat das teilbare Rollstuhlrad trivida® in Berlin den Innovationspreis German Innovation Award in Gold gewonnen. Der Preis wird jährlich vom Rat für Formgebung an Lösungen vergeben, die einen so hohen Nutzen bieten, dass sie das Leben besser machen und zu einer besseren Zukunft beitragen.

Eine Jury aus unabhängigen, interdisziplinären Expertinnen und Experten aus Technologie, Digitalisierung, Wissenschaft und Institutionen bescheinigt am 24. Mai: trivida ist Gold wert! Der German Innovation Award Gold in der Kategorie „Medical & Health“ macht trivida damit zum Medizinprodukt des Jahres 2022. Der Preis berücksichtigt die Neuartigkeit des Produktes genauso wie den Nutzen für die Anwenderinnen und Anwender, die technische Qualität, Langlebigkeit und den Ressourceneinsatz.



Im Rahmen der Preisverleihung nahmen in Berlin die trivida-Geschäftsführung, Erfinder Christian Czapek sowie Markenbotschafterin Kristina Vogel den German Innovation Award entgegen. „Ich habe immer an trivida geglaubt und bin begeistert, dass das Produkt nun die Anerkennung erhält, die es verdient“, so die zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel, die seit einem Trainingsunfall selbst im Rollstuhl unterwegs ist. Und Dr. Christine Pflaumbaum, Geschäftsführerin der P+L Innovations GmbH und damit das Herz und die Schaltzentrale von trivida, fasste zusammen: „Der German Innovation Award in Gold ist eine große Ehre für uns – gerade weil die Auszeichnung so gut zum Produkt passt. Denn trivida ist in der Tat eine Innovation, die für die Lebensqualität ganz vieler Menschen einen großen Unterschied macht!“

Wir sind uns sicher, dass auch viele Ihrer Leserinnen und Leser oder deren Verwandte, Nachbarn, Freundinnen und Freunde auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Vielleicht wissen Sie sogar aus eigener Erfahrung, wie belastend klassische Transfersituationen sein können. trivida macht hier einen spürbaren Unterschied, denn das teilbare Rollstuhlrad macht sprichwörtlich den Weg frei, um barrierefrei „rüberzurutschen“. Glauben Sie nicht? Dann probieren Sie es aus (bspw. im Sanitätshaus oder im Juni bei der REHAB) und überzeugen Sie sich selbst von der technischen Präzision und einfachen Handhabbarkeit eines Hilfsmittels, dessen Kosten i.d.R. von den Kassen übernommen werden. Und dann? Informieren Sie bitte Ihre Leserinnen und Leser. Damit sie auch ein Stück mehr Barrierefreiheit erleben können.

2019 erkannten die Inhaber des Familienunternehmens P+L Innovations GmbH in Bad Krozingen bei Freiburg das einzigartige Potenzial des Rades und brachten gemeinsam mit ihrem Spezialisten-Team besondere Expertise, innovative Ideen und technologische Verbesserungen in die Weiterentwicklung des Rades ein.

trivida steht heute für Pionierlösungen rund um die Barrierefreiheit im Rollstuhl, für mehr Unabhängigkeit, Lebensqualität und Teilhabe der Menschen im Rollstuhl sowie für mehr Entlastung der pflegenden Angehörigen und Fachkräfte.

trivida. So geht barrierefrei.

