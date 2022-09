Das Tool „Auto-Data Report“ von Nabenhauer Consulting

Minimalistische grafische Darstellung der Daten

Steinach im September 2022 – Womit kaum noch jemand gerechnet hatte: Der Konkurrenz ein Schnippchen zu schlagen gehört zu den Stärken von Nabenhauer Consulting. Mit Auto-Data Report konnte das Unternehmen einen Coup landen: https://nabenhauer-consulting-reports.com/

Die Nabenhauer Consulting setzt in regelmäßigen Abständen ein Ausrufezeichen in der Vertrieb-, Verkauf- und Marketing – Unterstützung zur Umsatzsteigerung und Kundengewinnung. Und so geht die Expansion des jungen Unternehmens auch in diesem Jahr unvermindert weiter. Schon wenige Monate nach der Gründung zählte die Nabenhauer Consulting viele zufriedene Anwender und Nutzer zu ihren Kunden und das ist bis heute so geblieben. Mehr noch: Mit ihrer aktuellen Neuentwicklung Auto-Data Report erweitert das Unternehmen seinen potentiellen Kundenkreis um ein vielfaches. Das Projekt besticht insbesondere durch Auto-Data Report liefert den Kunden periodisch Berichte aus ihren gewünschten Kanälen und automatisiert sie, Auto-Data Report stellt diese Daten übersichtlich in einfach verständlicher Form dar und die Kunden erhalten wöchentliche oder monatliche Reportings über die Entwicklung Ihrer Google Ads, Facebook- und/oder Instagram-Page. Das Team von Robert Nabenhauer, Geschäftsführer der Nabenhauer Consulting, hat bis zur letzten Minute an der Optimierung für Auto-Data Report gearbeitet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Selbst kritische Betrachter mussten zugeben, dass sich Auto-Data Report von den Konkurrenzprodukten positiv abhebt: https://nabenhauer-consulting-reports.com/

„Schon nach wenigen Tagen war erkennbar, dass Auto-Data Report von Anwendern und Nutzern gut angenommen wird. Unsere Neuentwicklung trifft die Nachfrage punktgenau“, gibt sich Robert Nabenhauer, Geschäftsführer der Nabenhauer Consulting, überzeugt. „Die Vorgaben wurden damit mehr als erfüllt“, ergänzte Robert Nabenhauer stolz.

10 Mitarbeiter tragen zum Unternehmenserfolg der Nabenhauer Consulting bei. Der Hauptsitz des 2010 gegründeten Unternehmens ist Steinach. Von dort aus erfolgt auch die Koordination des international agierenden Unternehmens.

Nabenhauer Consulting entstand aus der Vision von Gründer Robert Nabenhauer und beschreitet neue Wege in der Beratung. Im Fokus steht die Beratung von Unternehmen, die sich mit umfassenden Konzepten und neuen Wegen für ihren unternehmerischen Erfolg auseinander setzen wollen. Robert Nabenhauer hat sich bereits vielfach als erfolgreicher Buchautor und Unternehmer einen Namen gemacht.

