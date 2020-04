Das unabhängige CBD-Portal CBD-Infos.com im Fokus

CBD-Infos.com grenzt sich von anderen Portalen ab und überzeugt mit Fachwissen und echten Erfahrungen

Obwohl noch immer viele Vorurteile an die Hanfpflanze gebunden sind und ein Großteil der Gesellschaft diese kritisch beäugt, boomt die CBD Branche. Das sogenannte Cannabidiol der Hanfpflanze zählt zu den knapp 500 Bestandteilen des Gewächses und hat sich durch vorteilhafte Wirkungsweisen einen Namen machen können. Erfahrungen und auch Studien zeigen: CBD kann Schmerzen lindern, Krankheitssymptome mildern und auch zu einem besseren Wohlbefinden beitragen. Für viele Menschen und vor allem die Forschung Grund genug, sich intensiver mit dem Hanfpflanzen-Bestandteil auseinanderzusetzen. Nur gut, dass es Portale wie CBD-Infos-com gibt, die alle News, Hintergrundinformationen und Anwendungshinweise in interessanten Fachbeiträgen sammeln.

Das CBD Portal CBD-Infos-com gehört mit zu den aufstrebenden Informationsquellen dieses Jahres für Deutschland und Österreich. Aus vielerlei Gründen lohnt sich der ein oder andere Blick auf die Plattform: Wer sich Wissen rund um den Hanfwirkstoff CBD aneignen möchte, wird hier beispielsweise mit verständlichen Erklärungen zum Thema schnell ans Ziel gelangen. Aktuelle News erweitern die Wissensbasis stetig, sodass auch die Rechtslage vor dem Ausprobieren verschiedener CBD Produkte abgeklärt werden kann. Abgerundet wird das Portfolio des Portals mit Hilfe ehrlicher Erfahrungsberichte und sinnvoller Beiträge zu einzelnen Unternehmen, die CBD in ihre Erzeugnisse mit einfügen.

Obwohl die Rechtslage rund um den Cannabis-Wirkstoff CBD erst in den letzten Monaten so richtig klar geworden ist, erhält der Kunde kaum noch Übersicht über die diversen Hersteller vielversprechender Hanfprodukte. Dabei ist es wegen der zulässigen Menge des THC (Hanf-Wirkstoff mit psychoaktiver Wirkung) besonders wichtig, Transparenz im Bezug zur Legalität der Produkte zu erhalten. Denn: In den europäischen Ländern sind verschiedene Richtwerte zulässig, sodass Käufer schnell von den unterschiedlichen Zahlen und Regulierungen überwältigt werden. CBD-Infos verschafft hier Abhilfe und berät zu allen rechtlichen Grundlagen, die es im Hinterkopf zu behalten gilt. Unter der Führung von den beiden Gründern Julia Teichmann und Sebastian finden sich hier seriöse Adress-Empfehlungen zum Shoppen wieder, bei denen ein sorgloser Einkauf möglich ist.

Das Besondere am Portal CBD-Infos? Hier werden die einzelnen CBD Produkte tatsächlich noch getestet. Unter Berücksichtigung der für den Anwender wichtigen Kriterien kommen die Bestseller verschiedenster Marken auf den Prüfstand. Die ehrlichen Meinungen dazu finden sich dann zeitnah auf dem Portal wieder, um potentielle Käufer vor Fehlentscheidungen zu bewahren und diesem zum bestmöglichen Kauf für seinen Bedarf zu verhelfen. Während andere Seiten lediglich verkaufsfördernde Argumente bereitstellen, geht es hier um den eigentlichen Mehrwert der CBD Waren und ihre Wirkung. Was den hohen Anforderungen nicht standhalten kann, wird ganz klar genannt. Ebenfalls interessant: Nicht nur Nutzer der CBD Produkte werden hier fündig, sondern auch Anleger. Seit Kurzem mischt die Cannabinoid Branche die Börse auf und interessiert immer mehr Kapitalanleger. Auch mit diesem Thema beschäftigt sich das Portal CBD-Infos intensiv, um mit dem ein oder anderen Tipp zum richtigen und lohnenswerten Investment verhelfen zu können.

