Das Unternehmen Zinsvergleich erweitert Festgeld-Angebot

KBC Bank ab sofort mit 5 Produkten und deutschlandweit besten Zinssätzen

Zinsvergleich, der spezialisierte internationale Online-Finanzmarktplatz für Spareinlagen im EU-Ausland, bietet Sparern in Deutschland in Zusammenarbeit mit der belgischen KBC jetzt insgesamt 5 Festgeld-Anlagemöglichkeiten mit marktführenden Zinssätzen an:

3,95 p.a. für eine Laufzeit von 6 Monaten

4,15 p.a. für eine Laufzeit von 12 Monaten

4,25 p.a. für eine Laufzeit von 18 Monaten

4,50 p.a. für eine Laufzeit von 24 Monaten

4,68 p.a. für eine Laufzeit von 36 Monaten

Bei der KBC Belgien standen Zinsvergleich-Kunden bis dato drei Anlagemöglichkeiten zur Verfügung, zu 12, 18 und 24 Monaten. Ab sofort werden für diese Produkte die Zinssätze um bis zu 0,2 Prozent p.a. erhöht.

Die Angebote der KBC Belgien erfreuen sich höchster Beliebtheit, so dass wir uns quasi gezwungen sahen, hier in Zusammenarbeit mit der KBC Belgien neue Produkte nach Deutschland zu bringen. Mit den neuen Laufzeitangeboten über 6 und 36 Monate(n) können unsere Kunden ihre Gelder jetzt noch flexibler anlegen. Ich bin sicher, dass die neuen Produkte regen Zuspruch bei deutschen Sparern finden werden – Yannik Zöller, Geschäftsführer Zinsvergleich, Grafenberger Allee 293, 40237 Düsseldorf.

Zinsvergleich hatte erst Ende Oktober 2022 die Kooperation mit der Banka Kovanica gestartet und ergänzend zu den bereits bestehenden Festgeld-Angeboten der tschechischen Partnerbank J und T Banka, der portugiesischen Partnerbank Atlantico Europa und der kroatischen Vaba Banka das Angebot erweitert. Zinsvergleich arbeitet zurzeit mit 58 Partnerbanken aus 15 europäischen Ländern zusammen und bietet sechs verschiedene Festgeld-Produkte an.

In Belgien wurde der „Sicherungsfonds für Einlagen und Finanzinstrumente“ 1998 auf Initiative und Beschluss des Gesetzgebers eingerichtet. „Seine Aufgabe besteht in der Sicherung der den Kreditinstituten und Investmentfonds von Einlegern und Investoren anvertrauten Spargeldern“, erklärt die belgische Zentralbank.

Die Geschäftstätigkeit der KBC Belgien konzentriert sich in erster Linie auf das Kredit- und Einlagengeschäft mit Privatkunden. In den nächsten Monaten und Jahren sollen die Finanzdienstleistungen sukzessive auch für institutionelle Kunden weiter ausgebaut und das Portfolio um neue Finanzprodukte erweitert werden.

