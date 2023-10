Das Van der Valk Hotel Melle-Osnabrück wurde erstmals zertifiziert

Mit Erfolg zweifach ausgezeichnet

Idyllisch inmitten einer Gartenanlage an einem kleinen See gelegen, wird das Van der Valk Hotel Melle-Osnabrück häufig als ein „kleines Juwel“ betitelt. Doch nicht nur für Erholungsuchende ist das zur privat geführten gleichnamigen Hotel-Gruppe gehörende Haus eine beliebte Destination, sondern es überzeugt auch mit seiner Tagungswelt, die sich mit elf unterschiedlichen modern ausgestatteten Räumen für Events bis 300 Teilnehmenden präsentiert. Vor kurzem nahm die Certified-Prüferin Sandra Gerdom das Hotel in Melle unter die „Lupe“. Sie bewertete das Hotel gleich in zwei Kategorien und vergab beide Male das Prädikat „Sehr gut“. So zeichnete sie das Haus als „Certified Business Hotel“ aus und vergab 1.750 von 2.500 möglichen Punkten. Im Bereich „Certified Conference Hotel“ erhielt das Hotel noch einige Punkte mehr und kam insgesamt auf 1.990 von 2.500 möglichen Punkten.

„Besonders erwähnenswert finde ich, dass im Van der Valk Hotel Melle-Osnabrück auch die „Hardware“, sprich das Gebäude, kontinuierlich auf den neuesten Stand gebracht wird“, erklärt Certified-Geschäftsführer Till Runte. So wurde die Bar und das Restaurant im Jahr 2019 und in diesem Jahr die Lobby in einem neuen stimmigen Look umgestaltet. Für das kommende Jahr steht die Modernisierung aller Zimmer an. „Herausstechend war für mich die Freundlichkeit und Motivation aller Mitarbeiter in allen Bereichen“, schildert die Prüferin Sandra Gerdom, die Geschäftsführerin der Look & Feel GmbH ist. „Jeder Einzelne freut sich, Gastgeber zu sein und das trägt dazu bei, dass sich Gäste sehr willkommen und wohlfühlen.“

Auf die Frage nach dem Grund für die Prüfung durch Certified, führt die Direktorin für Sales und Marketing des Hotels Julia Hofmann aus, dass sie sich schon in der Vergangenheit mit dem Thema der Zertifizierung beschäftigt haben. „Einige unserer Schwesterhotels der Van der Valk-Gruppe sind bereits seit einigen Jahren zertifiziert und haben auch bisher nur positive Erfahrungen gemacht“, so Julia Hofmann. „Grundsätzlich waren wir besonders im Conference-Bereich sehr von unserem Haus und unserem Team überzeugt, so dass wir gern die Herausforderung der Zertifizierung angenommen haben.“ Das Audit selbst empfand sie als „sehr angenehm“. „Nicht das wir es nicht so erwartet hätten, aber vor einer Erst-Zertifizierung ist man ja immer etwas aufgeregter“, so die Sales und Marketing Direktorin. „Alles wurde gut erklärt und unserer Prüferin sind auch zusätzliche Punkte, die wir schlechter eingeschätzt hätten, aufgefallen. Überraschend, aber natürlich positiv ist es, wie akribisch alles kontrolliert und erfasst wurde.“ Rückblickend bekräftigt Julia Hofmann, dass sie einige Aspekte und Prüfkriterien zum Nachdenken und Hinterfragen angeregt haben. Auch wurde sie durch das Audit zu Neuerungen und Anschaffungen motiviert, die vor allem im Tagungsbereich die Qualität weiter erhöhen. Dabei zeigte sich die Certified-Prüferin bereits sehr überzeugt. „Das Van der Valk Hotel Melle-Osnabrück liegt zentral und direkt an der Autobahn, was aber in keiner Weise ein Nachteil ist. Denn das Haus ist ins Osnabrücker Land eingebettet und bietet mit seinem schön angelegten Teich und Garten eine wundervolle Atmosphäre“, resümiert Sandra Gerdom. „Es ist das perfekte Hotel für Tagungen jeglicher Art, aber besonders gut eigenet es sich für Teambuilding, Workshops und Seminare.“

Das 2011 gegründete Prüfinstitut widmet sich der Zertifizierung von Hotels, Apartmenthäusern und Locations. Alle ausgezeichneten und aufgenommenen Häuser haben eine intensive Prüfung absolviert, die von erfahrenen Travel- oder Eventmanagern abgenommen wurde. Alle drei Jahre erfolgt eine erneute Beurteilung vor Ort, in den dazwischenliegenden Jahren ein digitales Überwachungsaudit. Für den Business-Bereich gibt es die Siegel Certified Business Hotel und Certified Serviced Apartment (für Langzeitaufenthalte), für den Veranstaltungsbereich Certified Conference Hotel und Certified Event Location und im Bereich Nachhaltigkeit das Siegel Certified Green Hotel. Zusätzlich ist der Certified Hygiene Check im Programm und es können auch Mystery Checks gebucht werden. Certified ist Mitglied bei GSTC und Unterstützer der Gemeinwohl Ökonomie.

Bildquelle: mn marketing / Markus Noldes