Das WOW Museum zum Welttag des Sehens

Wenn uns die Augen Streiche spielen

München, im Oktober 2025. Am 9. Oktober ist Welttag des Sehens – ein globaler Aktionstag, der auf die Bedeutung gesunder Augen hinweist. Beim Sehen knüpft das WOW Museum München an: Mit seinen Illusionen, optischen Täuschungen und interaktiven Installationen macht es erlebbar, wie leicht uns unsere Augen täuschen können – und wie spannend Sehen wirklich ist.

Mehr als eine Milliarde Menschen lebt laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit einer vermeidbaren Sehbehinderung. Der Welttag des Sehens am 9. Oktober 2025 lenkt den Blick auf die Themen Sehbehinderung und Blindheit und macht deutlich: Gutes Sehen ist entscheidend für unser Leben – im Alltag ebenso wie in besonderen Momenten.

Sehen neu entdecken – mit Staunen und Humor

Während Sehbehinderungen oft gravierende Folgen haben, zeigt das WOW Museum auf spielerische Weise, wie schnell uns unsere Augen schon im Alltag täuschen können: Auf 500 Quadratmetern im Münchner Stadtzentrum erleben Besucherinnen und Besucher, wie Perspektiven verzerrt und Wahrnehmungen verändert werden können. Optische Täuschungen, Sinnestäuschungen und interaktive Installationen laden zum Mitmachen ein – und zeigen, dass Sehen immer auch ein Zusammenspiel von Auge und Gehirn ist.

„Illusionen machen sichtbar, dass unsere Augen nicht alles abbilden, sondern das Gehirn permanent ergänzt, filtert und deutet“, erklärt Museumsgründerin Vanessa Kammermann.

„Unsere Wahrnehmung ist faszinierend, aber sie ist auch zerbrechlich – deshalb sollten wir unser Sehvermögen wertschätzen und schützen. – Dieses Bewusstsein möchten wir gerade auch am Welttag des Sehens stärken.“

Über das WOW Museum München

Auf zwei Etagen, in 19 Themenräumen und dem Wonder Lab, gleich am Isartor, lädt das WOW Museum München zum Interaktiven Mitmachen. Es stellt unsere Wahrnehmung in Frage, verzerrt Distanzen und Perspektiven und mit Hilfe von einzel programmierbaren LEDs, welche man mit dem Mobiltelefon selber bedienen kann, regt es den Spieltrieb, die Neugierde, die Fantasie und das Sehvermögen an. München ist der zweite Standort des WOW Museums – nach dem ersten Standort in Zürich.

Öffnungszeiten

Montag, Mittwoch und Donnerstag 10 bis 20 Uhr. Freitag 10 bis 22 Uhr, Samstag 9 bis 22 Uhr und am Sonntag 9 bis 20 Uhr. Dienstag geschlossen.

Eintrittspreise

Eintrittspreise variieren je nach Wochentag und Buchungszeitpunkt.

Tipp: Online buchen lohnt sich – unter der Woche ist es günstiger als am Wochenende.

Alle aktuellen Preise und Verfügbarkeiten finden Sie im Buchungssystem auf:

www.wow-museum.de/tickets

Adresse

WOW Museum – Room for Illusions

Tal 27, 80331 München

www.wow-museum.de

Instagram/Facebook: @wowmuseummuenchen

Bildquelle: @WOW Museum