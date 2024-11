Das YouTopia-Programm steht: Creator*innen, Prominente und Expertinnen aus Umwelt & Wissenschaft inspirieren zum Handeln in einer unterhaltsamen Game

Am 17. November 2024 findet „YouTopia – gemeinsam für unsere Erde“ statt – DER Spenden-Livestream des Jahres rund um das Thema Nachhaltigkeit. Mit einigen der einflussreichsten Creator*innen Deutschlands, einem bunten Cast an Unterstützenden aus Medien, Wissenschaft und Kultur sowie einem Programm, das junge Menschen für Umweltthemen begeistert und sie zum Handeln motiviert. Das gemeinsame Ziel der sechsstündigen Liveshow: möglichst viele Quadratmeter des YouTopia-Community-Waldes mit der Naturschutzorganisation Wilderness International schützen, die bedrohte Urwälder vor Abholzung bewahrt.

„Kahlschlag gegen Kahlschlag“: Unter diesem Motto geht es am kommenden Sonntag von 16.00 bis 22:00 Uhr im bauwerk Köln für den Stream auf YouTube und Twitch rund. Um möglichst viele Zuschauer*innen zu mobilisieren, sich an der diesjährigen Spendenaktion zu beteiligen, zieht das YouTopia-Core Team bestehend aus Jacob Beautemps („Breaking Lab“), Felix Michels („Tomatolix“), Rick Azas, Nadine Breaty, Alicia Joe, Rewinside und Starletnova alle Register. Im Friseursalon „Kahlschlag“ – powered by Ben & Jerry’s greifen sie mit Gäst*innen wie Yvonne Pferrer, Jeremy Grube und Fabian Kahl, Seite an Seite mit professionellen Hairstylist*innen, wie dem vierfachen deutschen Friseurmeister Oday Habib, zur Schere. Neben Fans der Creator*innen lassen sich auch Teilnehmer*innen der Show ein neues Styling oder neue Frisuren verpassen. Die große Frage lautet: Wer wird sich den ultimativen „Kahlschlag“ verpassen lassen und so eine besonders viele Quadratmeter Regenwald schützen?

Schlag auf Schlag wechseln sich sechs Stunden lang wissenschaftlich fundierte Expert*innen-Talks mit unterhaltsamen Challenges und interaktiven Community-Elementen ab. So bietet YouTopia 2024 seinen Zuschauer*innen in einer nie zuvor dagewesenen Bandbreite Zugang zu einigen der wichtigsten Themen unserer Zeit: Klimawandel, Arten- und Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit. Und zwar vollkommen unabhängig davon, ob sie die Show komplett verfolgen oder sich zwischendurch in den Stream einschalten. Die Programm-Highlights sind u.a.:

Game-Time: Spiel um Spendengelder

Die Game-Show geht Hand in Hand mit Entertainment – natürlich für den guten Zweck. Darum kämpft der YouTopia-Cast in drei Teams, bestehend aus Tomatolix und Starlet Nova, Rick Azas und Alicia Joe sowie Nadine Breaty und Rewi in herausfordernden Games um möglichst viele Quadratmeter Wildnisschutz. So gilt es für sie zum Beispiel beim Game „Footprint Manager“ zu erraten, wie hoch die CO2-Emissionen verschiedener Alltagssituationen sind. Bei der „BetterWay Recycling Master Challenge – powered by MediaMarktSaturn“ heißt es für die Teams hingegen, verschiedene Abfälle richtig zu sortieren, da nur so wichtige Rohstoffe ein zweites Leben bekommen können. Bei Frag den Chat… müssen die Spieler*innen erraten, worauf die Zuschauer*innen von YouTopia am häufigsten getippt haben.

Challenges: Gäst*innen für den Regenwald

Auch die Gast-Creator*innen werden während der Show für das YouTopia-Spendenziel aktiv. Sie stellen sich in mehreren Challenges der Aufgabe, möglichst viele Punkte zu erzielen, die in Geld für den Regenwald eingelöst werden. In „Wissensstand“, moderiert von Yvonne Pferrer und Jeremy Grube, stellen sich die Teilnehmer*innen Fragen zu Naturschutz und Nachhaltigkeit. Ob ihre Antwort richtig ist, sehen sie, wenn das Licht angeht. Bei BRAIN OR PAIN geht es neben Wissen auch um körperliche Ausdauer. Denn für jede falsche Antwort bekommen die Creator*innen eine schwere Tasche umgehängt. Um gutes Schätzen geht es hingegen bei „Fabians & Yvonnes Schätzchen“. Die Teilnehmer*innen müssen dabei den Wert verschiedener Objekte schätzen, die von Fabian Kahl und Yvonne Arnolds präsentiert werden. Damit es spannend bleibt, sind einige ungewöhnliche Gegenstände im Angebot.

Talks in Bergers Experten-Box

Twitch-Streamer Ronny Berger ist der Mann für die Fragen der Zeit. In seiner Experten-Box geben sich prominente YouTopia-Gäst*innen die Klinke in die Hand. Micha Fritz, Mitgründer von Viva con Agua, demonstriert unter dem Motto „Water is a Plant Right“ in der ersten Show-Stunde, wie man mit Kreativität und positivem Aktivismus etwas bewegen kann. Ihm folgt im Slot von 17:00 bis 18:00 Uhr der Ökosystemmodellierer Dr. Friedrich Bohn, der den Zuschauer*innen am Beispiel von Experimenten anschaulich macht, warum Wälder nicht nur für die Kohlenstoffbindung, sondern auch für den Wasserkreislauf entscheidend sind. In der dritten Stunde des Streams sind das Team des Sozialunternehmens Acker und Marie Diederich („Wurzelwerk“), Content Creatorin zum Thema Selbstversorgung, bei Ronny Berger zu Gast. Sie geben Tipps für den Anbau des eigenen Gemüses und erklären, welche große gesellschaftliche Wirkung dies mit sich bringt. Ab 19 Uhr teilen Johanna und Tobias Wohlleben von der Wohllebens Waldakademie ihr Wissen über Wälder und erläutern, warum der Schutz der kanadischen Wälder weltweit so wichtig ist.

Musik Session: YouTopia-Song live komponiert

Während der Liveshow wird es im Hintergrund hochkreativ. Die Produzentin Josi Miller, Jonas von OK Kid, Moglii und Micha Fritz vereinen ihre musikalischen Talente, um einen gemeinsamen YouTopia-Song zu komponieren. Der Titel wird im Anschluss über das Viva con Agua Music Label veröffentlicht, seine Erlöse fließen zu gleichen Teilen an die Naturschutzorganisation Wilderness International und die Viva con Agua Stiftung. Mit diesem Projekt setzt Micha Fritz, Co-Founder von Viva con Agua, ein starkes Zeichen für den Umweltschutz und zeigt, wie Musik, ökologische und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen können.

True Crime Night für den guten Zweck: Mit Lydia Benecke

Der „Amityville Horror“ gilt als eine der bekanntesten und mysteriösesten Spukgeschichten der Welt. Was als grausamer Kriminalfall begann, entwickelte sich zu einem Spektakel übernatürlicher Ereignisse, das unzählige Bücher und Filme inspirierte. Expertin Lydia Benecke nimmt den Fall unter die Lupe und deckt in ihrer gründlichen Recherche zahlreiche Geheimnisse auf. Sie zeigt, dass niemand in diesem Drama das war, was er zu sein schien – eine packende Mischung aus Kriminalpsychologie und der wissenschaftlichen Untersuchung des Übernatürlichen.

Im Spenden-Livestream mit dabei sind neben dem Hauptcast HeyMoritz, Ronny Berger, Regina Hixt, Simon Will, Yvonne Pferrer & Jeremy Grube, Wurzelwerk, Kim ‚freiraumreh‘ Adam, Klein aber Hannah, Doktor Whatson, Lydia Benecke und viele mehr, die insgesamt über 70 Millionen Abonnent:innen erreichen. Aber auch starke Stimmen für den Naturschutz wie Louisa Schneider, Ranga Yogeshwar, Micha Fritz (Co-Founder Viva con Agua), Fabian Kahl (bekannt durch „Bares für Rares“/ZDF), Dr. Eckart von Hirschhausen (Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung „Gesunde Erde – Gesunde Menschen“), die Wohllebens und das Team des Sozialunternehmens Acker, die sich im Vorfeld sowie beim YouTopia-Programm selbst beteiligen.

YouTopia-Erfinder und Science-Creator Jacob Beautemps: „Es ist unglaublich, wie viele Menschen sich erneut unter dem Dach von YouTopia zusammentun. Der Ansatz „gemeinsam etwas zu bewegen“ hinterlässt Spuren und zeigt, dass wir zusammen etwas verändern können. Denn „gemeinsam statt gegeneinander“ motiviert und lässt viele Menschen sich mit unseren Themen identifizieren. Wichtig ist, dass niemand von uns perfekt ist, auch nicht beim Thema Nachhaltigkeit. Aber wir alle können wichtige, kleine Schritte machen und zusammen Großes bewirken. Diesen positiven Ansatz brauchen wir mehr als je zuvor.“

Unterstützt wird YouTopia von ausgewählten Partnern, die ebenfalls Verantwortung übernehmen möchten und mit ihrem Support einen Beitrag für den langfristigen Schutz der letzten Urwälder leisten, wie u.a. MediaMarktSaturn, ORTLIEB, 1% for the Planet, Ben & Jerry“s, klima&so, BRACENET, Wild Plastic, Nø Cosmetics, Rose Bikes und Nord VPN. Bei der Akquise der Partner wird YouTopia von Brandplace, Agentur für Branded Entertainment & Content, unterstützt.

„YouTopia – Gemeinsam für unsere Erde“ ist eine Produktion von i&u TV, einem Unternehmen der LEONINE Studios. Das Spenden-Event wurde von Science-Creator Jacob Beautemps entwickelt und ging im Jahr 2021 erstmals live. Es bringt Menschen und Marken in einem innovativen, nachhaltigen und unterhaltsamen Multichannel-Format zusammen. Der sechsstündige Livestream ist am 17.11.2024 ab 16:00 Uhr auf YouTube und Twitch zu sehen, alle Inhalte werden von einer erfahrenen Wissenschaftsredaktion erarbeitet und unterliegen hohen journalistischen Standards. 2024 sammelt YouTopia Spenden zugunsten der Naturschutzorganisation Wilderness International. Jetzt gemeinsam Regenwald schützen: https://wilderness-international.org/youtopia

Über Wilderness International:

Wilderness International besteht aus drei gemeinnützigen Schwester-Stiftungen mit einem großen Ziel: die letzten Wildnisgebiete der Erde für immer zu erhalten. Dazu schützt sie besonders ökologisch wertvolle und akut bedrohte Lebensräume rechtssicher durch den Aufkauf mit Grundbucheintrag. Spenden von Privatpersonen und aus Unternehmenspartnerschaften refinanzieren die Käufe und ermöglichen gleichzeitig den langfristigen Schutz sowie Umweltbildung und Forschung. Aktuell kauft Wilderness International Urwälder in British Columbia an der Westküste Kanadas, sowie in der Region Madre de Dios im Amazonas Regenwald Perus. 1€ Spende = 1m² Regenwald für immer geschützt! Mehr Informationen unter wilderness-international.org.

