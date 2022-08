Das ZigBee-Smarthome-System um komfortabel steuerbare LED-Lampe erweitern

Luminea Home Control LED-Spot GU10, E27 mit 9 und 4,5 Watt

Mit diesen Luminea Home Control LED Lampen erweitert man sein ZigBee-Smarthome-System:

– Luminea Home Control LED-Spot LAV-300.zigbee GU10, RGB-CCT, 4,8 Watt (ersetzt 35 Watt), 345 lm, ZigBee-kompatibel (ZX-5237)

– Luminea Home Control LED-Lampe LAV-302.zigbee E27, RGB-CCT, 9 Watt (ersetzt 75 Watt), 806 Lumen, ZigBee-kompatibel (ZX-5239)

– Luminea Home Control LED-Filament-Lampe LAV-303.zigbee E27, CCT, 4,5 Watt (ersetzt 35 Watt), ZigBee-kompatibel (ZX-5240)

Mit dem ZigBee-Smarthome-System steuert man jetzt auch Licht: Einfach die neue Leuchte von Luminea Home Control mit wenigen Klicks in der verwendeten App mit dem ZigBee-kompatiblen WLAN-Gateway koppeln und schon regelt man das Licht ganz nach Wunsch!

Per App „ELESION“ und allen kompatiblen Gateways weltweit die volle Kontrolle behalten: Es lassen sich Helligkeit und Farbe regeln und man kann die Lampe in Warmweiß bis Tageslichtweiß oder in einer aus 16 Millionen Farben erstrahlen lassen. Das alles auf Wunsch natürlich auch zeitgesteuert!

Licht-Steuerung auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für die Lampe ein. Schon steuert man Licht und Farbe mit einer einfachen Anweisung.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise schaltet das Licht ein, wenn ein Sensor Abenddämmerung registriert.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Steuerbar per optionalem ZigBee-Gateway (bitte dazu bestellen)

– Kostenloser App „ELESION“ für iOS und Android: zum Schalten und Dimmen sowie für Lichtfarbe, Sprachbefehle und automatische Funktionen

– Auch kompatibel zur Hue Bridge von Philips und den Echo-Plus- / Echo-Show-Geräten mit integriertem ZigBee-Gateway

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung einer Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall: 7.500

– Zündzeit: 0,5 Sek.

– Anlaufzeit bis zum Erreichen von 60 % des vollen Lichtstroms: 1 Sek.

– Helligkeit am Ende der Nennlebensdauer: 93 %

– Elektrischer Leistungsfaktor: 0,5

– Stromversorgung: 230 Volt

Luminea Home Control LED-Spot LAV-300.zigbee GU10, RGB-CCT, 4,8 Watt (ersetzt 35 Watt), 345 lm, ZigBee-kompatibel

– RGB-CCT für Licht in 16 Mio. Farbtönen und warmweiß bis tageslichtweiß

– Mit nur 4,8 Watt so hell wie eine herkömmliche 35-Watt-Glühbirne

– LED-Spot mit GU10-Sockel

– Anpassbare Lichtfarbe: RGB für 16. Mio. Farbtöne und CCT mit 2200 – 6500 K (warmweiß bis tageslichtweiß)

– Helligkeit (weiß): 345 Lumen

– Energieeffizienzklasse: G

– Nennleistung: 4,8 Watt (ersetzt 35 Watt)

– Abstrahlwinkel: 36°

– Nennlebensdauer der Lampe: 25.000 Stunden

– Maße (Ø x H): 50 x 54 mm, Gewicht: 32 g

– LED-Lampe LAV-300.zigbee inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107401463

Preis: 13,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5237-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5237-3302.shtml

Auch als Sets:

Luminea Home Control 2er-Set LED-Spots LAV-300.zigbee GU10 , RGB-CCT, 4,8 Watt (ersetzt 35 Watt), für ZigBee

Luminea Home Control 4er-Set LED-Spots LAV-300.zigbee GU10, RGB-CCT, 4,8 Watt (ersetzt 35 Watt), für ZigBee

Luminea Home Control LED-Lampe LAV-302.zigbee E27, RGB-CCT, 9 Watt (ersetzt 75 Watt), 806 Lumen, ZigBee-kompatibel

– RGB-CCT für Licht in 16 Mio. Farbtönen und warmweiß bis tageslichtweiß

– Mit nur 9 Watt so hell wie eine herkömmliche 75-Watt-Glühbirne

– LED-Lampe mit E27-Sockel

– Helligkeit (weiß): 806 Lumen

– Energieeffizienzklasse: F

– Nennleistung: 9 Watt (ersetzt 75 Watt)

– Abstrahlwinkel: 200°

– Nennlebensdauer der Lampe: 25.000 Stunden

– Maße (Ø x H): 60 x 117 mm, Gewicht: 55 g

– LED-Lampe LAV-302.zigbee inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107401487

Preis: 13,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5239-625

Auch als Sets:

Luminea Home Control 2er-Set LED-Lampen LAV-302.zigbee E27, RGB-CCT, 9 Watt, 806 Lumen, ZigBee-kompatibel

Luminea Home Control 4er-Set LED-Lampen LAV-302.zigbee E27, RGB-CCT, 9 Watt, 806 Lumen, ZigBee-kompatibel

Luminea Home Control LED-Filament-Lampe LAV-303.zigbee E27, CCT, 4,5 Watt (ersetzt 35 Watt), ZigBee-kompatibel

– CCT für Licht in Warmweiß bis Tageslichtweiß

– Mit nur 4,5 Watt so hell wie eine herkömmliche 35-Watt-Glühbirne

– LED-Filament-Lampe mit E27-Sockel

– Anpassbare Lichtfarbe: CCT mit 2200 – 6500 K (warmweiß bis tageslichtweiß)

– Helligkeit (weiß): 300 Lumen

– Energieeffizienzklasse: G

– Nennleistung: 4,5 Watt (ersetzt 35 Watt)

– Abstrahlwinkel: 300°

– Nennlebensdauer der Lampe: 15.000 Stunden

– Maße (Ø x H): 64 x 142 mm, Gewicht: 60 g

– LED-Lampe LAV-303.zigbee inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107401494

Preis: 16,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5240-625

Auch als Sets:

Luminea Home Control 2er-Set LED-Filament-Lampen LAV-303.zigbee E27, CCT, 4,5 Watt (ersetzt 35 Watt), für ZigBee

Luminea Home Control 4er-Set LED-Filament-Lampe LAV-303.zigbee E27 , CCT, 4,5 Watt (ersetzt 35 Watt), für ZigBee

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/HR5SRZBQNr5PmnF

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.