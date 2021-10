Database-Startup ArangoDB erhält Serie-B-Investition in Höhe von 27,8 Millionen US-Dollar

– Frisches Kapital, um GraphML der nächsten Generation voranzutreiben und Analytics- sowie KI-Services auf Unternehmensebene bereitzustellen

– Iris Capital führt die Finanzierungsrunde an. Curt Gunsenheimer (Iris Capital) und Mirko Novakovic (New F

San Francisco / Köln – 7. Oktober 2021 – ArangoDB, Entwickler des gleichnamigen Open-Source-Datenbanksystems, schließt eine von Iris Capital angeführte Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 27,8 Millionen US-Dollar ab. An der Finanzierung beteiligen sich außerdem die Alt-Investoren Bow Capital, Target Partners und New Forge. Curt Gunsenheimer, Managing Partner bei Iris Capital, und Mirko Novakovic von New Forge, Mitbegründer und ehemaliger CEO von Instana, treten dem Board von ArangoDB bei. Mit dieser Serie-B-Investition erhöht ArangoDB seine Gesamtfinanzierung auf 47 Millionen US-Dollar.

Damit gewinnt ArangoDB weiter an Zugkraft für seine “Graph and Beyond”-Datenbank. Charakteristisch für ArangoDB ist die Fähigkeit, Daten für Graphen-, Dokumenten- und Suchanforderungen nativ zu speichern. Die neue Finanzierung soll die weitere Entwicklung skalierbarer Graph-Analysen und maschineller Lernfunktionen beschleunigen. Dazu schafft das Unternehmen neue Arbeitsplätze in den Bereichen Engineering, Marketing, Produktmanagement, Vertrieb und Rekrutierung. Ein Großteil der Vakanzen ist vollständig dezentralisiert. Vor diesem Hintergrund verstärkte ArangoDB auch sein Management-Team. Frank Swain wurde zum Chief Revenue Officer ernannt und Jörg Schad zum Chief Technology Officer befördert.

“Die zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts besteht darin, aus Daten einen echten Nutzen zu ziehen. Unternehmen auf der ganzen Welt suchen nach einfachen Wegen, um Insights zu verbessern, neue Analysemethoden einzusetzen und ihre KI-Nutzung zu optimieren”, sagt Claudius Weinberger, CEO und Mitbegründer von ArangoDB. “Von Beginn an war es das Ziel von ArangoDB, den Umgang mit Daten jeglicher Art so einfach wie möglich zu gestalten. “Graph and Beyond” ermöglicht es jedem Nutzer, strukturierte, unstrukturierte sowie weitere Arten von Daten in einer Lösung im Unternehmensmaßstab mit fortschrittlichen Graph-Analysen zu kombinieren. Diese Serie-B-Finanzierung verleiht uns einen enormen Schub, der uns noch schneller an unser Ziel führt, auf einfache Art und Weise echten Wert aus Daten zu generieren und neue Märkte zu erschließen.”

Seit der Gründung unterstützt ArangoDB nativ Graphen in Kombination mit weiteren Datenformaten, darunter JSON-Dokumente, Key-Value- und Volltextsuche. Im Laufe der Zeit haben Graphen-Technologien immer mehr an Bedeutung gewonnen. Sie werden heute von Unternehmen aller Größenordnungen zur Wertschöpfung eingesetzt, obwohl die meisten reinen Graphen-Datenbanken nicht skalieren können, um große Datenmengen aus verschiedenen Quellen zu unterstützen. ArangoDB erfüllt dagegen von Haus aus die Skalierungsanforderungen von Unternehmen. Das Datenbanksystem stützt sich dabei auf den von ArangoDB selbst entwickelten Ansatz, Daten in großen Clustern zu splitten. Branchenführern wie Altair, Barclays, Cisco, Juniper Networks, Refinitiv, RE/MAX und VMware nutzen diese Technologie, die jeweils anwendungsspezifisch angepasst wurde.

“Die Nutzung von Daten ist für alle Unternehmen unerlässlich geworden. ArangoDB kombiniert die Leistungsfähigkeit von Graphen mit einer hohen Skalierbarkeit und performanten Funktionen, die für Unternehmen Sinn machen. Das System unterstützt mehrerer Modelle. Es zeichnet sich durch maximale Glaubwürdigkeit aus und bietet die für Open-Source-Anwendungen charakteristische Schnelligkeit. Dafür sorgt ein hochprofessionelles Team, das sich durch eine große Erfahrung und Expertise auszeichnet. Gemeinsam wollen wir die globale Expansion und Produktführerschaft des Unternehmens vorantreiben”, sagt Curt Gunsenheimer, geschäftsführender Gesellschafter bei Iris Capital.

“In den letzten Jahrzehnten habe ich aus erster Hand erfahren, wie komplex Anwendungen in Unternehmen sind. Die Fähigkeit von ArangoDB, Graphenanalysen in großem Umfang über verschiedene Datenformate hinweg bereitzustellen, ist gerade für Unternehmen ein entscheidender Faktor. Denn: Unternehmen setzen sich mit der Frage auseinander, wie sie so einfach wie möglich einen Mehrwert aus ihren Daten ziehen können”, erklärt Mirko Novakovic, Angel Investor bei New Forge. “Ich freue mich sehr, dem Board von ArangoDB beizutreten, um das Unternehmen bei der Entwicklung der nächsten Generation von GraphML-Analysen zu beraten.

Safe-the-Date: ArangoDB Dev Days 2021

Um seine Community und Kunden noch besser zu unterstützen, lädt ArangoDB zu seiner ersten virtuellen Entwicklerkonferenz, den ArangoDB Dev Days. Sie finden vom 18. bis 22. Oktober statt. Das Online-Symposium umfasst mehr als 23 Stunden an Inhalten, darunter Live-Demos, praktische Workshops sowie eine “Ask Me Anything”-Interview-Runde mit dem ArangoDB-Entwicklungsteam. Interessierte können sich hier registrieren: www.arangodb.com/dev-days-2021.

Weitere Informationen zu ArangoDB:

– Der Blog liefert weitere Einblicke in die Zukunftspläne von ArangoDB

– Unterschiedliche Use-Cases zeigen, wie Unternehmen ArangoDB nutzen

– Für den Sofort-Start steht eine kostenlose Testversion von ArangoDB Oasis zur Verfügung.

Über ArangoDB

ArangoDB ist eine skalierbare Open-Source-Graphendatenbank mit mehr als 11.000 Stargazern auf GitHub. Aufbauend auf dem Konzept “Graph and Beyond” kombiniert ArangoDB die analytische Leistung von Graphen mit JSON-Dokumenten, einem Key-Value-Store und einer Volltext-Suchmaschine. Entwickler können mit einer einzigen, deklarativen Abfragesprache auf all diese Datenmodelle zugreifen und sie kombinieren. In zahlreichen Branchen dient sie als skalierbares Rückgrat für Graphanalysen und komplexe Datenarchitekturen.

ArangoDB Inc. wurde 2015 gegründet und ist ein privates Unternehmen, das von Bow Capital, Iris Capital, New Forge und Target Partners unterstützt wird. Der Hauptsitz befindet sich in San Francisco und Köln, mit Büros und Mitarbeitern auf der ganzen Welt. Mehr unter: www.arangodb.com

Über Iris Capital

Iris Capital ist eine auf die digitale Wirtschaft spezialisierte, europäische Venture-Capital-Gesellschaft. Iris Capital investiert in Unternehmen in verschiedenen Wachstumsphasen, vom Startup bis zu Late-Stage- und Growth-Playern. Aufgrund der besonderen Spezialisierung auf einzelne Branchen und der über 30-jährigen Erfahrung sowie der Unterstützung seiner Unternehmenssponsoren, begleitet Iris Capital aktiv die Unternehmen des eigenen Portfolios. Iris Capital hat Büros in Paris, Berlin, München, Tel Aviv, Dubai und Tokyo. Zu den investments gehören unter anderem Adjust, Careem, Exotec, Compeon, Forto, Jedox, Kyriba, Monk, Netatmo, Open-Xchange, ReBuy, Scality, Shift Technology, Talon.One und Zeta.

Firmenkontakt

Iris Capital

Emmanuelle Flahault-Franc

rue Pierre Charron 62

75008 Paris

089 – 720 137 15

t.ramerth@elementc.de

http://www.iriscapital.com/

Pressekontakt

ELEMENT C

Tatjana Ramerth

Aberlestraße 18

81371 München

089 – 720 137 15

t.ramerth@elementc.de

http://www.elementc.de