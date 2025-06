Datadobi führt StorageMAP 7.3 ein und ermöglicht damit intelligentere Datenautomatisierung, Governance und S3-konforme Datenmigration

Unterstützung für richtliniengestützte Workflows, präzise Datenlöschung und konforme Objektmobilität

Löwen, Belgien, 24. Juni 2025 – Datadobi, führender Anbieter von Lösungen für das Management unstrukturierter Daten, hat die neueste Version seiner StorageMAP eingeführt. Die Enterprise-Lösung zur Verwaltung heterogener, unstrukturierter Daten, StorageMAP 7.3, bietet neue Funktionen zur Orchestrierung und Automatisierung von Datenmanagementaufgaben über Datei- und Objektspeicher hinweg und ermöglicht es Unternehmen, richtliniengestützte Workflows zu entwickeln, Daten präziser zu verwerten und unter Wahrung der Compliance zwischen S3-kompatiblen Plattformen zu migrieren.

Workflowautomatisierung

Mit StorageMAP 7.3 werden richtliniengestützte Workflows eingeführt, die es Administratoren ermöglichen, Aufgaben zu definieren, die von der Workflow-Engine als Reaktion auf bestimmte Trigger – beispielsweise einen Zeitplan – ausgeführt werden. Eine Probelauffunktion ermöglicht die Überprüfung des Anwendungsbereichs einer Richtlinie vor der vollständigen Ausführung.

Die neuen Workflows unterstützen ein breites Spektrum an Anwendungsfällen, darunter die regelmäßige automatisierte Archivierung, die Erstellung von Datenpipelines, die GenAI-Anwendungen speisen, und die Identifizierung und Auslagerung von nicht geschäftsrelevanten Daten in einen Quarantänebereich. Sobald Richtlinien veröffentlicht sind, führt StorageMAP die Workflows nach Zeitplan aus, ohne dass eine manuelle Überwachung erforderlich ist.

Granulares Löschen und zielgerichtete Datenkontrolle

StorageMAP 7.3 bietet darüber hinaus Unterstützung für granulare Löschungen auf Dateiebene. Administratoren können Dateien identifizieren, die bestimmten Kriterien entsprechen, und sie als Input für einen zielgerichteten Löschauftrag speichern, der dann von StorageMAP ausgeführt wird. Für jeden Löschauftrag wird ein Bericht erstellt, in dem die Details und das Ergebnis des Auftrags dokumentiert sind.

Diese Funktion zielt auf Situationen ab, in denen eine grobgranulare Löschung auf Verzeichnisebene nicht möglich ist, weil sowohl relevante als auch nicht mehr benötigte Daten vorliegen. Indem StorageMAP eine präzise Dateiauswahl ermöglicht, können Administratoren genaue und effektive Löschrichtlinien anwenden.

Verbesserte Objektmigration

Mit der Einführung von StorageMAP 7.3 wird zudem die zentrale Objektmigrationsfunktion durch Unterstützung der Migration gesperrter Objekte zwischen S3-kompatiblen Speichersystemen erweitert. Auf diese Weise können konforme Daten, die in einem WORM-Format (Write Once Read Many) gespeichert sind, über Plattformen verschiedener Anbieter hinweg verschoben werden, ohne dass dies Auswirkungen auf Aufbewahrungszeiträume und Beweissicherung hat.

Zur Unterstützung von Kosten- und Performancezielen bietet die Lösung die Möglichkeit, die S3-Speicherklasse während der Objektmigration oder -replikation auszuwählen. Indem die gewünschte Speicherklasse zum Zeitpunkt der Auftragsausführung festgelegt wird, erübrigt sich die Einrichtung von Lebenszyklusrichtlinien für die Zeit nach der Migration. Unternehmen können sicherstellen, dass Daten direkt in die entsprechende Ebene geschrieben werden.

„StorageMAP 7.3 ist eine wichtige Weiterentwicklung, da die Lösung echte Automatisierung für die Verwaltung unstrukturierter Daten ermöglicht“, so Carl D´Halluin, CTO, Datadobi. „Unternehmen können jetzt richtlinienbasierte Aktionen in großem Umfang definieren und ausführen und so die Engpässe beseitigen, die mit bestehenden manuellen Prozessen einhergehen. Auf diese Weise können ihre Datei- und Objektspeicherumgebungen besser auf operative Anforderungen reagieren.“

„Die Menge an unstrukturierten Daten in hybriden Umgebungen nimmt weiter zu. Unternehmen brauchen Lösungen, die nicht nur für Transparenz sorgen, sondern auch ein entschiedenes Vorgehen ermöglichen“, erklärt Simon Robinson, Principal Analyst bei Enterprise Strategy Group, jetzt Teil von Omdia. „Datadobi geht auf mehrere operative Problembereiche ein, indem es richtliniengestützte Automatisierung einführt und eine bessere Kontrolle darüber ermöglicht, wie Daten verwaltet, gelöscht oder migriert werden – insbesondere in Szenarien, in denen Compliance eine wichtige Rolle spielt.“

Unternehmen, die es mit immer komplexeren Datenlandschaften zu tun haben, brauchen Lösungen, mit denen sie die Kontrolle über ihre Daten behalten können, ohne dass zusätzliche Betriebskosten anfallen. StorageMAP 7.3 bietet eine leistungsstarke Möglichkeit, diese wichtigen Herausforderungen zu bewältigen, indem es den Zeitaufwand für Routineaufgaben verringert und Teams hilft, kritische Daten ohne Beeinträchtigung der Compliance oder Performance zu verschieben.

Über Datadobi

Datadobi, ein weltweit führender Anbieter im Bereich des Managements unstrukturierter Daten, revolutioniert mit seiner StorageMAP-Plattform das Management unstrukturierter Daten. Unternehmen können datengesteuerte Entscheidungen treffen, die unstrukturierte Daten von einem Kostenfaktor und Risiko in einen Wettbewerbsvorteil und Umsatz verwandeln. Datadobi wurde 2010 gegründet und ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Löwen, Belgien und Niederlassungen in New York, Melbourne, Düsseldorf und London. Für weitere Informationen besuchen Sie https://datadobi.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

